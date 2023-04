Näin toimii omistajaohjauksen tuolileikki pörssiyhtiöiden sisäpiirissä: valtion edustaja voi siirtyä yhtiön päättäjästä yhtiön tarkkailijaksi

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoi tammikuussa lehdistötilaisuudessa, että Suomen valtio on saamassa öljyjätti Nesteen hallitukseen oman edustajan.

– Nesteen nimitystoimikunta on ehdottanut virkamiestä valittavaksi Nesteen hallitukseen ja omistajaohjausministerinä olen esitykseen tyytyväinen, Tuppurainen sanoi.

Nesteen nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi pitkään valtioneuvoston kanslian (VNK) omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola. Nyt sama toimikunta suositteli Viertolaa yhtiön hallitukseen.

– Tässä tulee työtehtävien rotaatiota, Tuppurainen totesi.

Valtiota on viime vuosina edustanut pörssiyhtiöissä sama pieni porukka, jonka tehtäviä on kierrätetty ristiin yhtiöstä toiseen. Myös roolit ovat vaihdelleet omistajaohjauksen ja yritysten hallitusjäsenyyden välillä.

Ennen Nesteen hallituspestiään Viertola istui Fortumin hallituksessa. Hänen paikkansa siellä otti finanssineuvos Maija Strandberg omistajaohjauksesta. Finanssineuvos Minna Pajumaa puolestaan nappasi Strandbergin hallituspaikan Finnairissa. Lisäksi Strandberg säilytti pallinsa SSAB:n hallituksessa. Valtiolla on suoria omistuksia näissä neljässä pörssiyhtiössä.

Valtiolta puuttui edustaja Fortumista ja Nesteestä vielä viime hallituskaudella. Tuppuraisen aikana valtio on halunnut olla strategisesti tärkeissä pörssiyhtiöissä ”kasvollinen” omistaja. Tarkoitus on varmistaa, että yhtiöiden hallituksissa tunnetaan valtio-omistajan periaatteet ja tavoitteet.

Kun pientä joukkoa omistajaohjauksen työntekijöitä kierrätetään samoilla palleilla, voi syntyä tilanteita, joissa pitää miettiä jääviyskysymyksiä.

Viime vuonna Kimmo Viertolalla oli Fortumin hallituspaikan lisäksi puheenjohtajuus Nesteen nimitystoimikunnassa. Sen tehtävänä on valmistella suositukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista osakkeenomistajista koostuvalle yhtiökokoukselle. Vuosittain valittava toimikunta koostuu Nesteen johdosta sekä suurimpien omistajien eli valtion ja eläkevakuutusyhtiöiden edustajista.

Viertola oli toimikunnan puheenjohtaja joulukuuhun 2022 asti, jolloin hänen paikalleen tuli Maija Strandberg. Tammikuussa 2023 nimitystoimikunta ehdotti Nesteen hallituspaikkojen lisäämistä yhdeksästä kymmeneen ja Viertolan valintaa hallitukseen. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset keväällä.

Nesteen vuosiraportin mukaan yhtiökokouksen päätösehdotusta työstänyt toimikunta aloitti työnsä syksyllä 2022. Se kokoontui kymmenen kertaa, joista Viertola osallistui kahdeksaan.

MOT pyysi osastopäälliköltä haastattelua – vastauksena Q&A-paperi

Voivatko omistajaohjauksen työntekijät esittää omia mielipiteitään pörssiyhtiöiden nimitystoimikunnissa ja esimerkiksi ehdottaa itseään hallitukseen vai noudattavatko he omistajaohjausministerin tahtoa?

Finanssineuvos Maija Strandbergin mukaan nimitystoimikunnan työstä ei keskustella omistajaohjausministerin kanssa. Ministeri kuitenkin ehdottaa toimikunnalle virkamiesjäsentä hallitukseen.

Valtio on sitoutunut noudattamaan yhtiökokouksen äänestyksessä nimitystoimikunnan suosituksia, jos toimikunta on päässyt niistä yksimielisyyteen. Se tarkoittaa, että Fortumin kaltaisissa valtion enemmistöomisteisissa yhtiöissä nimitystoimikunnan sana on laki, koska valtio voi äänivallallaan jyrätä muiden osakkeenomistajien mielipiteet yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnalla on siis erittäin paljon valtaa siinä, millaiseksi hallituksen kokoonpano muodostuu.

MOT yrittää saada puhelinhaastattelua Kimmo Viertolalta, mutta hän pyytää kysymyksiä sähköpostitse. Seuraavana päivänä omistajaohjauksen hallinnollinen avustaja lähettää vastauksena viestin, joka on on otsikoitu ”Kysymyksiä ja vastauksia julkisuudessa esiintyvään keskusteluun.” Sama sisältö julkaistaan tiedotteena (siirryt toiseen palveluun) omistajaohjauksen sivuilla.

MOT pyytää Viertolaa tarkentamaan, onko asiakirja hänen vastauksensa kysymyksiin.

– En ole osallistunut nimitystoimikunnissa valintaani hallituksiin, Viertola vastaa.

MOT yrittää saada haastattelua myös omistajaohjausministeri Tuppuraiselta. Hänen avustajansa viestittää, että ”omistajaohjausosasto on toimittanut vastaukset esittämiisi kysymyksiin, eikä ministerillä ole niihin lisättävää toimitusministeristön ministerinä”.

Nimitystoimikunnan pomoa ehdotettiin hallitukseen

Viertola ei ole ainoa virkahenkilö, joka on siirtynyt pörssiyhtiön nimitystoimikunnasta yhtiön hallitukseen.

Tammikuussa 2023 finanssineuvos Maija Strandberg oli yhä Fortumin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, kun toimikunta ehdotti häntä Fortumin hallituksen uudeksi jäseneksi (siirryt toiseen palveluun).

Strandbergin mukaan hän ei osallistunut nimitystoimikunnassa itseään koskevaan päätöksentekoon.

– Tilanne oli poikkeuksellinen, selvitimme juridisen prosessin etukäteen, ja prosessista informoitiin yhtiökokousta, Strandberg kirjoittaa sähköpostitse.

Myöhemmin Strandberg täydentää vastaustaan.

– Jääväsin itseni valtion omistajan edustajan osalta, koska se olin minä. Nimitystoimikunta haastatteli myös minua CV:ni perusteella.

Avaa kuvien katselu Tytti Tuppurainen on joutunut selittämään usein, mikä Fortumin omistajaohjauksessa meni pieleen. Fortum teki miljarditappiot ja yritti vielä sen jälkeen palkita johtonsa ruhtinaallisesti. Kuva: Silja Viitala / Yle

Strandberg oli vielä hiljattain omistajaohjauksen Fortum-vastaava, eli hän huolehti valtion edun toteutumisesta virkahenkilönä, mutta huhtikuussa hänet valittiin Fortumin hallitukseen ajamaan Fortumin etua. Strandberg on arvostellut (siirryt toiseen palveluun) Fortumin ylisuuria palkkioita, mutta tulee itse kuittaamaan yhtiöstä kymmenien tuhansien eurojen palkkiot.

Finnairissa Strandbergilla on samankaltainen mutta käänteinen tilanne. Hän lopetti Finnairin hallituksessa ja siirtyi valtion omistajaohjauksen Finnairin omistajastrategiasta vastaavaksi henkilöksi. Yrityksen päättäjästä tuli yrityksen silmälläpitäjä.

Strandbergin mielestä asetelmaan ei liity esteellisyyskysymyksiä.

– Sisäpiiriprojektien ja liikesalaisten tietojen osalta luottamuksellisuus säilyy hallitusjäsenyyden päättymisen jälkeenkin.

Virkahenkilöitä palkitaan osakkeilla – finanssineuvos: Ei ristiriitaa

Strandberg tienasi viime vuonna Finnairin ja SSAB:n hallitustyöskentelystä 110 000 euron palkkiot.

Virkahenkilöt saavat hallituspalkkioitaan myös osakkeina. Tämä voi johtaa tilanteisiin, jossa yhtiön omistajaohjauksesta vastaava työntekijä voi omistaa kymmenillä tuhansilla euroilla yhtiöltä aiemmin saamiaan osakkeita.

Strandbergin mukaan valtion sisäpiiriohje sallii tämän, eikä asiassa ole ristiriitaa.

– Epäilysten ja epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että tällaiset rahoitusvälineet hankitaan lähinnä pitkäaikaisiksi sijoituksiksi, eikä niillä käydä aktiivista kauppaa.

Strandbergilla on kahden pörssiyhtiön hallituspaikan lisäksi omistajaohjauksessa strategiavastuu Nesteestä, Finnairista, Postista, Suomen Malmijalostuksesta ja sijoitusyhtiö Solidiumista, joka hallinnoi valtion vähemmistöomistuksia 12 pörssiyhtiössä.

Riittääkö aika kaikkien tehtävien hoitamiseen täysipainoisesti?

– Hallituksen kokouksiin valmistautuminen hoidetaan pääosin työajan ulkopuolella, eikä se saa aiheuttaa haittaa varsinaisten virkatehtävien hoitamiseen, Strandberg toteaa.

Alainen torppasi pomonsa valmisteleman päätöksen

Valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtio on aktiivinen, rohkea ja aloitteellinen omistaja, jonka toiminta perustuu itsenäiseen omistajastrategiseen vaikuttamiseen ja taloudelliseen analyysiin. Valtio edellyttää omistamiltaan yhtiöiltä muun muassa vastuullisuutta ja säännöllistä yhteydenpitoa.

Fortumissa vaikuttaminen ei mennyt putkeen. Valtio edellytti Fortum-rahoituksensa ehtona, että yhtiön johdolle ei makseta bonuksia vuosilta 2022–2023 Uniper-tappioiden vuoksi, mutta Fortum yritti kiertää valtion tahtoa.

Avaa kuvien katselu Tytti Tuppurainen on halunnut parantaa valtion tahdon esiin tuomista strategisesti tärkeissä pörssiyhtiöissä. Valtion edustajat toimivat kuitenkin yhtiöiden hallituksissa itsenäisesti eivätkä edistä erityisesti valtion etua. Kuva: Silja Viitala / Yle

Fortumin palkitsemiraporttia yhtiön hallituksessa ja palkitsemisvaliokunnassa oli työstämässä myös omistajaohjauksen Kimmo Viertola, mutta valtion tahto ei tullut Fortumissa joko kuulluksi tai huomioiduksi.

Lopulta omistajaohjauksen neuvotteleva virkamies Jukka-Pekka Ohtola torppasi yhtiökokouksessa palkitsemisesityksen, jonka hänen oman esihenkilönsä Viertolan edustama hallitus oli hyväksynyt.

Viertola on todennut (siirryt toiseen palveluun), ettei hän ole puhunut Fortumin asioista valtio-omistajalle, vaan yhteyttä omistajaohjaukseen ovat pitäneet Fortumin hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimiva johto. Viertola on edustanut osakeyhtiölain mukaisesti hallituksessa kaikkia osakkeenomistajia ja ajanut yhtiön, ei erityisesti valtion, etua.

Myös Tuppurainen totesi tammikuussa, että valtiota edustava hallituksen jäsen toimii itsenäisesti.

– Kysymys ei ole siitä, että valtio-omistaja nimittäisi oman päällystakkinsa yhtiön hallituksiin, vaan tässä noudatetaan tarkoin osakeyhtiölakia.

Professori: Piiri pieni pyörii

Maija Strandberg vastasi Fortumin omistajaohjauksesta samalla, kun hänen esihenkilönsä Kimmo Viertola edusti Fortumin hallituksessa. Viertola sai Fortumista viime vuodelta hallituspalkkioita 86 000 euroa.

Kuinka hyvin omistajaohjaus toteutuu, jos yhtiön ohjauksesta vastaavan henkilön pomo istuu kyseisen yhtiön hallituksessa?

– Tuollaista valvontaa ei voi olla, sanoo Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius.

Rothoviuksen mielestä systeemi on pielessä.

– Virkamiehet nimittävät toisiaan hallituksiin tyylillä ”mene sinä tuohon firmaan niin minä menen tuohon”. Se on yleensä johtajatasoa, ja omat alaiset hoitavat valvonnan. On ihan selvä, etteivät alaiset pysty kritisoimaan tai ainakaan ohjaamaan oman esimiehensä toimintaa.

– Palkkiot ovat merkittäviä, käytännössä maksetaan toista palkkaa. Tämä vaikuttaa varmasti siihen, miten he keskenään sopivat, kuka menee mihinkin hallitukseen.

Hän kyseenalaistaa virkahenkilöiden siirtymisen yhtiön päättäjän roolista yhtiön valvojaksi.

– Silloin valvoo omia päätöksiään.

Avaa kuvien katselu Timo Rothoviuksen mielestä ei voi olla niin, että pörssiyhtiön omistajaohjauksesta vastaa työntekijä, jonka oma esihenkilö työskentelee saman yhtiön hallituksessa. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Rothovius sanoo, että pörssiyhtiön hallitukseen pitäisi valita henkilöitä, jotka sitoutuvat yhtiöön pitkäaikaisesti ja tuovat hallitukseen sen päätöksentekoa parantavaa erityisosaamista.

– Jos virkamies istuu yhden firman hallituksessa vuoden ja siirtyy sitten toiseen firmaan vuodeksi, niin mitä lisäarvoa se tuo hallitustyöskentelyyn?

– Jos henkilö ei tuo lisäarvoa hallitukseen eikä valvo siellä valtion etua eikä voi puhua yhtiön asioista omistajaohjaukselle, niin mitä hän siellä tekee?

Rothoviuksen mukaan mikään laki tai sääntö ei vaadi, että omistajaohjauksen työntekijöille pitäisi maksaa samat palkkiot kuin hallitusammattilaisille.

– Istun itse yliopiston hallituksessa, ja yliopiston työntekijät eivät saa samanlaisia palkkioita kuin ulkopuoliset. Siinä on selkeä ero.

Rothoviuksen mielestä omistajaohjauksen työntekijöiden ei pitäisi istua yritysten hallituksissa, vaan keskittyä niiden ohjaamiseen.

– Jos hallituksiin halutaan edustajia valtion mandaatilla, ne pitäisi ottaa ulkopuolelta. Parhaiten tämä ratkeaisi sillä, että valtio ei olisi merkittävänä omistajana missään pörssiyrityksessä.