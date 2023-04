Fortumin kansallistaminen oli Venäjän vastaisku lännelle, sanoo Jyri Häkämies

– Ilmiselvästi kysymyksessä on Venäjän vastaisku lännen määräämille Venäjän varojen jäädytyksille ja sanktioille, kun Venäjä julmasti hyökkäsi Ukrainaan, analysoi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja, entinen kokoomuslainen ministeri Jyri Häkämies sitä, että Venäjä otti Fortumin Venäjällä olevan omaisuuden haltuunsa.

Venäjä kansallisti Suomen valtion enemmistöomisteisen energiayhtiön keskiviikkona. Sitä osattiin jo odottaa, joten markkinareaktio oli maltillinen.

Häkämiehen mukaan Venäjä toimii nyt kaikessa hyvin aggressiivisesti ja myös vastoin omaa etuaan.

– Muutosta tähän toimintaan ei näy ja siihen on vaikea vaikuttaa, jos tilanne ei muutu, hän ennakoi.

Häkämies: Nato avaa Suomelle taloudellisia mahdollisuuksia

Suomi on ollut Naton jäsenenä vajaan kuukauden. Jäsenyydellä on monia vaikutuksia ja yksi niistä on, millaisia taloudellisia mahdollisuuksia se avaa.

– Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen maabrändiä ja tunnettuutta ja poistaa mahdollisen maariskin, sanoo Häkämies.

Häkämiehen mukaan Naton jäsenenä suomalaiset yritykset pääsevät paremmin ja nopeammin erilaisiin tarjouskilpailuihin.

– Nato on meille myös hyödyllinen, kun turvaamme maamme saavutettavuutta, hän sanoo.

Suomalaisyritykset tavoittelevat siviilipuolen yhteistyötä Lockheed Martinin kanssa

EK ja Business Finland ovat palkanneet oman edustajan kuukausi sitten Washingtoniin bisnesmahdollisuuksia haistelemaan. Suomen F-35 -päätöksestä on aikaa noin puolitoista vuotta ja niihin kauppoihin liittyy vastavuoroisuutta.

– Meillä on hyvä yhteistyö hävittäjätoimittaja Lockheed Martinin kanssa, sanoo Häkämies.

Hän kertoo, että suomalaisyritysten tavoitteena on tarjota valtavan kokoiselle konsernille suomalaista osaamista ja mahdollisuuksia vastavuoroisiin kauppoihin etupäässä siviiliteknologian alalta.

– Myös Lockheed Martinin kanssa toimivat verkostoyritykset ovat markkinoinnin kohteena, Häkämies lisää.

Suomi neuvottelee parhaillaan uutta laajaa kahdenvälistä puolustusyhteistyösopimusta (Defence Cooperation Agreement) Yhdysvaltojen kanssa. Se avaa uusia mahdollisuuksia myös puolustustarvikekauppaan Yhdysvaltojen kanssa.

– On tärkeää, että sopimuksessa on mukana yhteistyö puolustusteollisuuden saralla. Meillä on asiassa pitkä kokemus F-18 -hävittäjien osalta ja nyt F-35 -hävittäjäpäätöksen kanssa. Mahdollisuuksia syventää tätä yhteistyötä on paljon, Häkämies sanoo.

Orpo asetti lobbareille porttikiellon hallitusneuvotteluihin

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) ilmoitti jo ennen tiistaina käynnistyvien varsinaisten hallitusneuvottelujen alkua, että lobbarit ja etujärjestöt eivät ole tervetulleita Säätytalolle. Häkämiehen mukaan linjaus on selkeä eikä EK:ssa muuta odotettukaan.

– Tarjoamme kyllä asiantuntemustamme neuvotteluihin ja mikäli kutsu tulee, olemme valmiita tulemaan kuultavaksi.

Toivomuksia hallitusohjelmaan riittäisi varmasti paljonkin, mutta yksi on ylitse muiden.

– Työllisyysasteen nosto on aivan ratkaiseva tavoite, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää, painottaa Häkämies.

