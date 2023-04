Ikoninen Havis Amanda on nähnyt jo 112 vappua – testaa, kuinka hyvin tunnet kansanjuhlien vakiokasvon

Helsingin katukuvan kenties tunnetuin naisfiguuri, Havis Amanda, juhlii nyt viimeistä vappuaan ennen suihkulähteen peruskorjausta ja patsaan konservointia.

Patsas siirretään paikaltaan pian vapun jälkeen ja juhlakansa saa hyvästellä Kauppatorin kaunottaren ainakin vuodeksi.

Tavoite on, että patsas olisi mukana torijuhlissa jo ensi vuoden vappuna, mutta se on vielä epävarmaa. Katutöitä saattaa pitkittää työmaalta paljastuvat mahdolliset arkeologiset löydökset.

Itse patsaan konservointiin riittäisi todennäköisesti alle vuosi, kertoo julkisen taiteen konservaattori Polina Semenova Helsingin taidemuseo HAMista. Muun muassa patsaan päällä kiipeily ja meri-ilmasto ovat kuluttaneet veistoksen pintaa.

Semenovan mukaan Havis Amandan asennusta ei ole aikanaan dokumentoitu millään tapaa ja siksi sen irrottamiseen ei ole olemassa selkeitä ohjeita.

– Oletamme, että patsas pystytään jakamaan kolmeen osaan, jolloin se on hallittavampi kokonaisuus.

Purettu patsas aiotaan kuljettaa lavetilla maata pitkin HAMin tiloihin konservoitavaksi. Teos kiinnitetään lavetille pehmustetuilla liinoilla ja sen osia suojaamassa on todennäköisesti jonkinlainen tukikehikko.

– Tämä on tosi jännittävää ja historiallinen hetki. Toivottavasti kaikki menee hyvin, Semenova sanoo.

Avaa kuvien katselu Patsaan puista siluettimallia soviteltiin Helsingin Kauppatorille lokakuussa 1906. Kuva: Lukutupa nro 19, 20.10.1906, Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Yli satavuotias Havis Amanda on kokenut historiassaan kovia. Se on saanut lakin päähänsä kenties kymmeniä kertoja, sen päälle on kiipeilty, ja altaassa polskittu.

Testaa, kuinka hyvin tunnet vappujuhlien vakiokasvon, eli tutummin Mantan.