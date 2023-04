Kierrätysvaatteisiin pukeutuva kasvissyöjä Riikka Purra rikkoo ”persu-stereotypiaa”: ”Onhan se ristiriita kiehtova”

“Ravintoloiden kasvisruuat olivat joskus kauan sitten kammottavia. Nykypäivänä kasvissyönti on äärimmäisen helppoa, mutta terveellinen kasvisruoka maksaa paljon”, Riikka Purra sanoo.

Alusvaatteita ja sukkahousuja lukuun ottamatta kaikki Riikka Purran päällä on ”aitoa vintagea”. Purran vihersmoothieista on tullut jo lähes ikonisia, ja toimittajat ja kansanedustajakollegat kyselevät niistä alvariinsa.

Niin tälläkin kertaa, kun Sean Ricks on kutsunut Purran vieraakseen Perjantain jaksoon Kerrankin kiva ilmastokeskustelu.

– Joko minusta ei löydä muuta inhimillistä, tai sitten se rikkoo tätä persu-stereotypiaa. Se, että perussuomalainen syö ja juo jotain näin ihanaa, niin onhan se ristiriita kiehtova, perussuomalaisten puheenjohtaja Purra sanoo.

Mikä se ”persu-stereotypia” sitten on? Purran mukaan se on mies, joka syö pelkkää makkaraa. Saman janan vastakkaisessa päässä on ”viherhippi, joka syö pelkkiä ituja”.

Totuus on jossain siellä välissä, Purra väittää. Perussuomalaiset eivät lähtökohtaisesti vastusta ilmastotoimenpiteitä, ja Purra itse on ollut kasvissyöjä jo 1990-luvulla. Parikymppisenä hän sai kiksejä kurinalaisista ympäristöystävällisistä elintavoista ja yritti jopa elää kokonaan ilman muovia – joskin yritys kaatui omaan mahdottomuuteensa.

– Tämä liittyy stereotypiaan siitä, että perussuomalaisissa ei huolehdittaisi ympäristöstä. Päin vastoin. Esimerkiksi se vastuu, mikä meillä on meidän omasta luonnosta, suomalaista metsistä, se on todella paljon lähempänä meitä ja meidän mahdollisuuksia, myös poliittisten päättäjien mahdollisuuksia, kuin se että ajatellaan, että voisimme varsinaisesti vaikuttaa esimerkiksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen täällä, Purra sanoo.

Purra ei pidä 2035 hiilineutraaliustavoitetta realistisena

Purra ei usko yksilöiden tai Suomen kansan syyllistämiseen. Pitäisi pikemmin kannustaa kuin potkia. Jos halutaan, että ihmiset söisivät enemmän kasvisruokaa, hedelmien ja vihannesten hintoja pitäisi saada alas. Toisaalta suomalaisten kasvissyönti yksinään ei ratkaise koko planeetan ongelmia.

– Totta kai meidän pitää tehdä oma osuutemme, mutta tämä ilmiö, globaali ilmastonmuutos ja hiilidioksidipitoisuuden nousu, ne ovat sellaisia asioita, jotka eivät ole meidän käsissämme, Purra toteaa Ricksille.

Ilmastotoimenpiteiden pitää olla sellaisia, jotka ”eivät potki omille nilkoille”, Purra vetoaa.

Purran mielestä hedelmien ja vihannesten verojen lasku olisi hienoa, jos se olisi mahdollista. Kuva: Noora Haapaniemi

– Olen ollut samaa mieltä ennen vaaleja, vaaleissa ja sen jälkeen, että valitettavasti Suomi ei tule saavuttamaan tätä 2035 hiilineutraaliustavoitetta, vaikka me kuinka paljon kaikki sitä haluaisimme ja huutaisimme sen perään, miten tarpeellinen se on, hän sanoo.

– Energia- ja ilmastopolitiikka ei saa entisestään heikentää kansalaisten ostovoimaa, se ei saa heikentää yritysten vientiteollisuuden kilpailukykyä. Tällä hetkellä me olemme paljon kunnianhimoisempia näissä ilmastotavoitteissa kuin Ruotsi ja Saksa, Purra jatkaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja uskoo, että ensi talvena Suomi kärvistelee jälleen energiakriisissä. Talvi tulee taas kesän jälkeen, ja sen myötä kohoavat sähkölaskut.

– Silloin monet kansalaiset eivät todellakaan ensimmäisenä mieti hiilineutraaliutta, vaan sitä, miten he tulevat toimeen.

Perjantai-dokkarissa Rakkaudesta reittilentoihin tutustutaan Niko Ikosen harrastukseen, lentopisteiden keräilyyn. Ikonen saattaa käydä viikonloppureissun Balilla tai päivämatkan Roomassa. Hän ei koe syyllisyyttä ilmastonmuutoksesta.

Riikka Purra kertoo lentävänsä työmatkojen lisäksi vain hyvin vähän. Hänen mielestään lentomatkailu on nostettu joskus perusteettakin suureksi ”pahikseksi”.

– Vaatetuotannosta puhutaan paljon vähemmän. Globaalit lentoliikenteen kokonaispäästöt ovat selvästi pienemmät kuin esimerkiksi tekstiilituotannon. Se, että meidän kaupungit ovat täynnä kauppoja, joista voi koko ajan ostaa halpoja uusia paitoja, on paljon suurempi ongelma, Purra huomauttaa.

Perjantai: Kerrankin kiva ilmastokeskustelu. Sean Ricksin vieraina perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kirjailija, ilmastoaktivisti Risto Isomäki. Jakso nähdään perjantaina 28.4. kello 21.05 Yle TV1:llä ja Areenassa: