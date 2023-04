Toimittaja Tuija Siltamäki toivoo enemmän keskustelua häirinnästä media-alalla: ”Itsekritiikki ei ole median vahvuus”

Media paljastaa yhteiskunnassa tapahtuvia väärinkäytöksiä ja häirintää, mutta miten toimittajat onnistuvat media-alan omien ongelmien käsittelyssä?

Media-alan rakenteet voivat altistaa häirinnälle ja vaikuttaa siihen, ettei kokemuksista uskalleta kertoa. Itsekritiikki ei muutenkaan ole mediatalojen vahvuus, sanoo toimittaja Tuija Siltamäki.

– Jos yritetään käydä vaikka talon sisällä keskustelua siitä, mitä mieltä olette näistä meidän otsikoista, niin edes tämän tason keskustelua ei oteta kovin hyvin vastaan. Saati sitten jos on joku sellainen asia, josta pitäisi puhua vakavammin.

Siltamäen mukaan epäasiallista käytöstä on nihkeää ottaa esille, jos muutenkin ilmapiiri on sellainen, että ”kaikki yrittää parhaansa ja älkää viitsikö russuttaa turhasta”.

Tarvetta media-alan omalle Me toolle käsiteltiin mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa.

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Petterssonin mukaan häirinnästä kertomista vaikeuttaa myös toimitusten hierarkkisuus. Hierarkian pohjalla on usein nuori nainen, joka on määräaikaisessa työsuhteessa, kun taas häiritsijä on usein vakutuisessa työsuhteessa oleva vanhempi mies.

– Toinen (syy) on se, että ala on aika kilpailtu ja hyvin verkottunut, mikä tarkoittaa, että jos ihminen haluaa töitä jatkossa, niin hän ei välttämättä uskalla sanoa, että häntä on kohdeltu huonosti.

Kolmanneksi Pettersson mainitsee toimittajan työn julkisuuden, joka lisää riskiä, että häirinnän julkinen käsittely ”räjähtää käsiin”.

Viimeksi häirintä media-alalla nousi näkyvästi uutisotsikoihin maaliskuussa, kun Aamulehden vastaava päätoimittaja käyttäytyi epäasiallisesti Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestön vuosijuhlilla ja irtisanoutui tapahtumien vuoksi.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen on uransa aikana kohdannut useita häirintätapauksia. Hyvösen mukaan tyypillistä on, että häirintä jää huhupuheiden tasolle, kun joku vaihtaa työpaikkaa ja siihen kerrotaan liittyneen seksuaalista häirintää.

– Pahimmillaan tämä on pitkäkestoista, että ihminen vaihtaa työpaikasta toiseen ja aina tulee sama huhu perässä.

Tuija Siltamäki toivoo, että media-alalla häirintään puututtaisiin tavalla, jolla olisi näkyviä vaikutuksia.

– En peräänkuuluta sellaista, että haluttaisiin päitä vadille. Ei sellaista Harvey Weinsteinia nyt lähdetä hakemaan. Ehkä enemmän tarkoitan sellaista, että olisi vähemmän tilaisuuksia, joissa Suuri journalistipalkinto -gaalan jatkojen jälkeen talutan itkuisia kavereitani himaan.

Siltamäki on kertonut Ylen kolumnissaan taluttaneensa itkuisen juhlavieraan kotiin, kun toinen juhlavieras oli käynyt ”turhan tuttavalliseksi” .

Lisäksi Siltamäki haluaisi enemmän keskustelua siitä, miksi häirintää tapahtuu media-alalla melko paljon.

– Ja miksi aina kun joku tällainen keissi tulee, niin aika nopeasti ollaan sitä mieltä, että kaikki voi jatkua niin kuin ennenkin.

Katso koko Viimeinen sana -lähetys Yle Areenasta.