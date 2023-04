Espanjassa povataan kaikkien aikojen kuuminta huhtikuuta – lämpötilat lähennelleet 40 astetta

Espanjan ilmatieteenlaitoksen AEMETin mukaan huhtikuusta on todennäköisesti tulossa mittaushistorian kuumin kuukausi.

Pohjois-Afrikasta puhaltavat kuumat ilmavirtaukset ovat nostaneet lämpötilat lukemiin, joita on totuttu näkemään Espanjassa tavallisesti vasta kesäkuussa.

Espanjassa lämpötilat ovat olleet poikkeuksellisen korkealla tällä viikolla ja mittari on paikoitellen hätyytellyt lähes 40 astetta.

Perjantaina kuuminta on ollut Etelä-Espanjassa sijaitsevassa Córdoban kaupungissa, missä elohopea kipusi 37 asteeseen.

Kyse ei ole vain yhdestä vuodenaikaan nähden kuumasta viikosta. Espanjan ilmatieteenlaitoksen AEMETin mukaan huhtikuusta on todennäköisesti tulossa mittaushistorian kuumin kuukausi.

Vastaavia lämpötiloja mitataan Espanjassa tavallisesti vasta kesäkuussa.

Lämpötilojen odotetaan laskevan lauantaina, kun Pyreneiden niemimaalle saapuu lännestä viileämpää ja kosteampaa ilmamassaa.

Maan sisä- ja itäosissa lämpötilat pysyvät kuitenkin korkealla myös viikonloppuna.

Vesipula uhkaa

Espanjassa kuumuus ja pitkään jatkunut kuivuus on lisännyt metsäpalojen riskiä.

Tänä vuonna ensimmäinen laaja maastopalo nähtiin poikkeuksellisen varhain, kun yli 100 hehtaarin alue paloi maaliskuun lopulla Castellón maakunnassa maan itäosissa.

Espanjassa sademäärät jäivät maaliskuussa noin 36 prosenttiin historiallisesta keskiarvosta.

Kuukausittaiset sademäärät ovat olleet alle keskiarvon yhtäjaksoisesti jo kolmen vuoden ajan ja maan vesivarastot ovat puolillaan, uutistoimisto Reuters raportoi.

Joillain alueilla vedestä on alkanut olla pulaa. Kataloniassa vesivarastoissa on jäljellä viimeinen neljännes ja veden käytölle on jo asetettu rajoituksia.

Lähde: Reuters