Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on saanut päätökseen sisäisen tutkintansa koskien viime elokuussa julkaistua raporttia (siirryt toiseen palveluun), joka syytti Ukrainaa siviilien asettamisesta vaaraan sotatoimissaan. Asiasta uutisoi sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun), joka on saanut kopion tutkintaraportista.

Elokuista raporttia ja sen laatimisprosessia tutki viisi kansainvälistä humanitaaristen lakien asiantuntijaa.

Asiantuntijapaneelin mukaan Amnesty teki oikein tarkastellessaan myös puolustussotaa käyvän osapuolen toimien laillisuutta. Lisäksi paneelin mukaan Amnestyn keräämät tiedot näyttivät toteen, että Ukrainan joukot toimivat usein siviiliasutuksen läheisyydessä.

Asiantuntijat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että Amnesty oli raporttia laatiessaan hutiloinut useilla tavoilla. Paneelin mukaan raportin keskeisten loppupäätelmien tukena ei ollut tarpeeksi näyttöä siitä, että Ukraina olisi rikkonut kansainvälistä lakia.

Paneelin mukaan elokuinen raportti oli kirjoitettu epätäsmällisesti ja osin lain näkökulmasta kyseenalaisesti. Asiantuntijoiden mukaan tämä pätee erityisesti julkaisun ensimmäisiin kappaleisiin, jotka antavat ymmärtää, että Ukrainaa voisi systemaattisella tasolla pitää yhtä syyllisenä siviilien kuolemiin kuin Venäjää.