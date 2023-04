Oma snookerkaupunki, 50 miljoonaa pelaajaa ja meno kuin elokuvissa – MM-sensaatio Si Jiahui on uusi kasvo Kiinan miljardeja maksaneelle projektille

Kuva: PA Images via Getty Images

Sheffieldissä on kahden viime viikon aikana todistettu MM-kisojen historian suurinta yllätystä. Sensaation aiheuttanut 20-vuotias Si Jiahui on kiinalaisen snookertuotantokoneen uusi kruununjalokivi.

– Oli väistämätöntä, että jossain vaiheessa joku lyö läpi ja loistaa kirkkaimmissa valoissa. Tämä tuli kuitenkin puskista.

Vastikään snookerin MM-kisoissa Crucible-teatterissa pelannut englantilainen Joe Perry vastaa lauantaiaamuna videopuheluun kotoaan Chatterisista, Cambridgeshiresta.

Yle Urheilu on pyytänyt pitkän linjan snookerammattilaisen haastatteluun koskien MM-kisojen sensaatiota, kiinalaista Si Jiahuita.

20-vuotias Si ylsi välieriin nuorimpana pelaajana sitten vuoden 1996. Tuolloin lajin supertähti Ronnie O'Sullivan selvisi neljän parhaan joukkoon vajaat viisi kuukautta nuorempana kuin Si.

Kiinalaisyllättäjä oli lähellä paikkaa MM-finaalissa, kun hän johti välierää Luca Breceliä vastaan parhaimmillaan 14–5. Dramaattinen välierä päättyi lopulta Brecelin 17–15-voittoon.

20-vuotias Si Jiahui on nuorin pelaaja MM-välierissä 27 vuoteen. Kuva: George Wood/Getty Images

Kun Si syntyi 11. heinäkuuta vuonna 2003, Mark Williams oli vastikään voittanut maailmanmestaruuden, O'Sullivan oli tehnyt MM-kisoissa toisen maksimibreikkinsä ja Perry oli viettänyt ensimmäisen kautensa maailmanlistalla 16 parhaan joukossa.

Edellä mainittua kolmikkoa yhdistää, että he kaikki ovat debytoineet ammattilaisina vuonna 1992. Tuolloin Kiinasta ei tullut yhtään snookerpelaajaa. Sin syntyessä ammattilaiskiertueella oli kaksi kiinalaispelaajaa, nyt heitä on 24.

Sin tapauksesta tekee erikoisen, että hän löytyy 128 pelaajan maailmanlistalta sijalta 80. Myös kiinalaisten keskinäisessä paremmuusjärjestyksessä hän vasta 19:s.

– Hän ei ollut näyttänyt pariin ammattilaisvuoteen mitään ihmeellistä, ja sitten tuli tällainen suoritus. Se kertoo jotain hänen kyvyistään ja Kiinan snookertasosta, Perry sanoo.

Isän ikeestä kauas kotoa

Vaikka snooker on levittänyt lonkeroitaan Britannian ulkopuolelle, saarivaltakunnan edelleen väkivahvasta otteesta kertoo, että kaikkien turnausten karsinnat järjestetään Englannissa.

Näin ollen käytännössä jokaisen snookertähteydestä haaveilevan pelaajan on muutettava Englantiin jo teini-iässä. Si Jiahui ei ole poikkeus.

Si Jiahui muutti Englantiin vuonna 2019. Pandemian vuoksi hän ei päässyt käymään kotonaan Kiinassa yli kolmeen vuoteen. Kuva: VCG via Getty Images

Si on kotoisin reilun miljoonan asukkaan Zhujista, joka sijaitsee Zhejiangin provinssissa Shanghain eteläpuolella. Si lunasti paikkansa ammattilaiskiertueella toukokuussa 2019, jolloin hän muutti 16-vuotiaana Sheffieldiin. Siellä Si harjoittelee kiinalaispelaajien äitihahmona tunnetun Victoria Shin ylläpitämässä snookerakatemiassa.

Perry antaa suurimman kunnian Sin tarinassa kuitenkin englantilaisvalmentaja Roger Leightonille, jonka oppiin Si päätyi 12-vuotiaana. Sin isä perusti poikansa ollessa ihan pieni Zhujihin snookersalin, jossa isä pani Sin harjoittelemaan valtavia määriä.

– Hän harjoitteli aamuyhdeksästä iltakymmeneen isänsä alaisuudessa. Hänen isänsä loi valtavaa painetta, Leighton kertoi brittilehti Independentille (siirryt toiseen palveluun).

Leightonin alaisuudessa harjoittelumäärät muuttuivat inhimillisiksi ja tempperamenttisesta Sistä kouliintui kylmänviileä snookeristi, jonka pussitustaitoja lajiväki on saanut ihastella viime viikkoina Crucible-teatterissa.

Perryn mukaan Leightonin suojatteihin lukeutuu myös Wu Yize, joka hävisi tämänvuotisen MM-turnauksen 1. kierroksella australialaiselle Neil Robertsonille.

– Hän ei saa työstään tarpeeksi kunniaa. Hän on yksi maailman parhaista valmentajista, jonka oppiin nuoret kiinalaiset hakeutuvat ja jolla on kyky jalostaa heistä potentiaalisia tähtiä, Perry ylistää Leightonia.

Kuten alla oleva video 8-vuotiaasta pelurista kertoo, liukuhihnalta pukkaa jo uutta sukupolvea.

Uudet kasvot miljardiprojektille

Nykyisin Leighton valmentaa kiinalaisia muun muassa Jiangxin provinssissa sijaitsevassa Yushanissa. Helsingin kokoinen kiinalaispitäjä pääsi otsikoihin vuonna 2018, kun Kiinan snookerpohatat ilmoittivat rakentavansa siitä lajille uuden pääkaupungin.

Snookermekka pitää sisällään snookerakatemian ja -museon, 4 000-paikkaisen areenan ja urheilijakylän. Pelkästään tähän projektiin upposi 250 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun).

Jo vuoteen 2018 mennessä (siirryt toiseen palveluun) Yushanista löytyi 200 biljardipeleihin keskittyvää harjoituspaikkaa. Lisäksi valtaosassa kaupungin kouluista oli edellytykset snookerin harrastamiselle.

48-vuotias konkaripelaaja Joe Perry kertoo, miten Kiinassa suhtaudutaan snookeriin.

Snookerbuumi räjähti Kiinassa 2000-luvun alussa, kiitos vuonna 2005 läpi lyöneen Ding Junhuin. Pitkälti hänen menestyksensä innoittamana Kiinaan on luotu puitteet, joita hyödyntää noin 50 miljoonaa kiinalaista snookerharrastajaa.

Stephen Hendry joutui tunnustamaan Ding Junhuin paremmakseen vuoden 2005 China Openin finaalissa. Villillä kortilla turnaukseen päässyt Ding sai kotimaassaan aikaan ennennäkemättömän snookerilmiön. Kuva: Guang Niu/Getty Images

Kiina on pumpannut snookeriin rahaa ennennäkemättömällä tavalla.

– Missään muualla snookeriin ei keskitytä niin kuin Kiinassa. Meno on siellä kuin elokuvissa, Perry sanoo.

Anthony McGill, Joe Perry, Anthony Hamilton ja Michael Holt kävelemässä punaisella matolla ennen vuoden 2017 China Championship -turnauksen alkua. Kuva: Visual China Group via Getty Ima

Ding Junhui on ollut Kiinan snookerin ykköshahmo vuodesta 2005, mutta valta on vaihtumassa. Kuva: Visual China Group via Getty Ima

Panostuksista huolimatta kirkkain kruunu eli maailmanmestaruus on toistaiseksi kiertänyt Dingiä ja kumppaneita.

Sistä onkin pikavauhtia tulossa uusi kasvo Kiinan miljardeja maksaneelle yritykselle nousta snookerin uudeksi supervallaksi.

Sin menestys on tervetullut valonpilkahdus myös siinä mielessä, että yhdeksän kiinalaista snookerammattilaista on paraikaa hyllytettynä sopupeliepäilyjen vuoksi.

– Se, mitä hän on tehnyt jo nyt, on jo itsessään uskomatonta. Valtaosa Cruciblessa debytoivista ei kestä lainkaan painetta, mutta hän on pelannut viime viikot elämänsä parasta peliä, Perry sanoo.

Kohuvoitto nosti pinnalle

Ennen MM-kisoja Sin taustoista kertovat artikkelit olivat harvassa, sillä kiinalaisnuoren tilillä oli vain yksittäisiä voittoja. Yksi sellainen tuli snookerin toiseksi suurimmassa rankingturnauksessa UK Championshipissä vuonna 2021.

Tuolloin Si oli menettänyt ammattilaisstatuksensa, mutta päässyt kisaan yhtenä parhaista amatööreistä. Hän kaatoi lajin tunnetuimpiin tähtiin kuuluvan Shaun Murphyn, joka ottelun jälkeisessä haastattelussa kritisoi voimakkaasti amatöörien päästämistä ammattilaiskisoihin.

Murphy koki kiinalaisen taidot toistamiseen reilu viikko sitten, kun Si löi hänet MM-turnauksen avauskierroksella. Tämän jälkeen Si voitti matkalla välieriin Robert Milkinsin ja Anthony McGillin.

Shaun Murphy (taka-alalla) putosi MM-kisoista heti kättelyssä häviämällä Si Jiahuille erin 9–10. Kuva: George Wood/Getty Images

Vaikka Si esiintyi MM-kisoissa poikkeuksellisella tavalla, hän ei eroa lainkaan muista ammattilaisiksi päätyneistä nykynuorista. Kuten Yle Urheilu avasi ennen MM-kisoja julkaistussa artikkelissa, valtaosa nuorista ei selviä tulikokeestaan nykymuotoisella ammattilaiskiertueella, vaan putoaa kiertueelta ensi yrittämällään.

Si koki kohtalon kahdesti, mutta onnistui säilyttämään ammattilaisoikeutensa karsintojen kautta viime kauden päätteeksi.

Sin odotukset tämänvuotiseen MM-turnaukseen eivät olleet kovin korkealla, sillä hän osti kisojen aikana peräti kolme paluulentolippua Kiinaan. Ne jäivät käyttämättä pelien jatkuessa.

– Toivon, että hän menestyy myös ensi kaudella. Muuten hänestä aletaan helposti puhua yhden turnauksen ihmeenä, mitä hän ei ole. Hän on loistava pelaaja, jolla on kuitenkin edessään valtava määrä töitä vakiinnuttaakseen paikkansa lajin huipulla. Ja se vaatii usein aikaa, Perry sanoo.