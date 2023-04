Joka kymmenes alajärveläinen katsoi pesäpallostadionilla, kun kotikaupungin Onni Kivipelto, 19, voitti The Voice of Finlandin

Kivipelto uskoo, että voitosta voi olla apua uran luomisessa, mutta työ on tehtävä itse. Armeijan jälkeen alkaa omien biisien säveltäminen ja muusikkouden rakentaminen.

Etelä-Pohjanmaan Alajärvellä peräti 800 ihmistä kävi kaupungin järjestämässä kisastudiossa jännittämässä The Voice of Finland -laulukilpailun finaalia perjantai-iltana. Alajärven Ankkureiden kotistadionille oli pystytetty suuri näyttö.

Kaupungissa on runsaat 9 000 asukasta, joten tapahtuma houkutteli heistä lähes kymmenesosaa.

– Liikennettä oli: ihmisiä tuli ja meni. Ikäjakauma oli alakoululaisista ikäihmisiin. Tämä selvästi liikutti koko kuntaa, sanoo yhteisökoordinaattori Tuomas Lahdenperä.

Suosio ylitti kaikki kaupungin odotukset, sillä korkeimmat odotukset olivat 200–300 kävijän luokkaa, sanoo elinvoimajohtaja Jaakko Aninko. Hänen mukaansa Kivipellon kisamatkan seuraaminen on kaikkiaan yhdistänyt kuntalaisia,

Panostus kannatti, sillä voiton vei alajärveläinen Onni Kivipelto. Hän on iloinen kotikaupungin tuesta.

– Alajärvellä on oltu mukana alusta alkaen. Kyllä se lämmittää sydäntä, että siellä on väki noin mukana, kannustaa ja tsemppaa. Se on hienoa!

Seuraavaksi vuorossa ovat voitonjuhlat, joiden päivämäärää aletaan kaupungintalolla katsella vapun jälkeen.

Biiseillä on osansa, mutta lavalla kisa ratkaistaan

Finaalissa oli Kivipellon mukaan neljä äärimmäisen kovatasoista laulajaa, eikä voittoa tohtinut etukäteen odottaa.

– Ei sellaista uskalla edes ajatella. Joka vetoon olen valmistautunut niin, että menen tekemään parhaan mahdollisen shown ja siinä käy miten käy. Ja nyt kävi näin, sanoo Kivipelto.

Hän uskoo, että biisivalinnoilla ja Kivipellolle istuvilla sovituksilla oli iso rooli. Omaakaan osuuttaan hän ei silti peittele.

– Itsestä se on kuitenkin kiinni. Laulusuoritukset menivät hyvin ja olen ylpeä niistä. Totta kai se lavalla aina ratkeaa.

Raspisoundin kanssa omimmillaan oleva Kivipelto pääsi finaalissa väläyttämään myös osaamistaan niin sanotusti puhtaalla soundilla laulaessaan Lentäjän pojan.

Kokeneilta Sipe Santapukilta ja Toni Wirtaselta Kivipelto sanoo saaneensa ensiluokkaisen valmennuksen lisäksi tukea, turvaa ja varmuutta.

– Luotin siihen, että lopputulos on varmasti hyvä kun tekee näitten äijien kanssa yhteistyötä. Ja näin siinä kävi. Eväitä on saanut kyllä reppuun.

Kaksikolle kausi ohjelmassa oli viimeinen. Senkin vuoksi matka tuntuu Kivipellosta kunnialta.

Voitto poikki muun muassa levytyssopimuksen, ja meneillään olevan armeijan jälkeen tähtäimessä onkin alkaa säveltää omia biisejä. Kilpailumenestys ei ole itsestäänselvä tie ammattilaisuuteen, sanoo Onni Kivipelto.

– On itsestä kiinni, mitä sen jälkeen tekee. Tästä se työ vasta alkaa. Nyt on hyvä ponnahduslauta alla, mutta pitää alkaa tehdä työtä oman muusikkouden eteen.

Voice of Finland, armeija ja elokuvarooli ovat vieneet miehen aikaa niin, että kalenterin osittainen tyhjentyminen kisan loputtua ei ole pahitteeksi.

– Tämä on ollut hieno reissu, mutta mukava päästä vähän lepäämäänkin.