Oikeistohallitus ja vasemmisto-oppositio lisäisi ideologista vastakkainasettelua, mutta se ei olisi välttämättä huono asia, sanoo professori

Politiikan tutkija Ilkka Ruostetsaaren mukaan niin hallitusta muodostavien kuin oppositioon mahdollisesti jäävien puolueiden kesken on odotettavissa epäyhtenäisyydestä johtuvia jännitteitä.

Asiakysymyksiin liittyvä vastakkainasettelu julkisessa keskustelussa lisääntyy, mikäli Suomeen tulee kokoomusjohtoinen oikeistohallitus ja keskustavasemmistolainen oppositio.

Näin arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

Hänen mukaansa ideologisen polarisaation lisääntyminen näkyisi yhtä lailla eduskunnassa kuin media- ja kansalaiskeskustelussa, mutta se ei olisi välttämättä huono asia.

– Sitä voidaan pitää jopa hyvänä asiana, jos se tuo erilaiset politiikkavaihtoehdot esille. Sanoisin, että yhteiskunnallinen keskustelu tulisi olemaan sen verran värikästä, että harva varmaan ajattelisi, ettei puolueiden välillä näy olevan mitään eroa.

Ruostetsaari alleviivaa, että muutos edellisestä, SDP:n johtamasta hallituskokoonpanosta kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien muodostamaan hallitukseen olisi poikkeuksellinen Suomen historiassa.

– Meillähän ei ole ollut tällaista oikeistolaista enemmistöhallitusta kuin viimeksi 1930-luvulla.

Hän huomauttaa, että Suomen poliittisessa kulttuurissa on historian saatossa ollut pyrkimys poliittiseen konseksukseen, millä on haluttu välttää yhteiskunnallisia ristiriitoja ainakin suurissa kysymyksissä.

– Suomessa on pyritty muodostamaan hallitukset yli vasemmisto-oikeisto-rajan. Nyt tähän on tulossa poikkeus eli meille on nyt todennäköisesti syntymässä puhtaasti oikeistohallitus.

Tutkija: Niin hallitus kuin oppositio olisivat epäyhtenäisiä

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit aloittavat hallitusneuvottelut vapun jälkeen.

Professori Ruostetsaari pitää alustavissa hallitus- ja oppositiopohjissa mielenkiintoisena sitä, etteivät ne kumpikaan olisi toteutuessaan kovin yhtenäisiä.

Mahdollisen opposition kohdalla tutkija viittaa etenkin vihreisiin ja keskustaan, joilla näkee olevan tarve erottautua vasemmistopuolueista.

– Toki voi olla vaikkapa koulutukseen liittyviä asioita, joissa oppositiopuolueet löytävät yhteisen nimittäjän, mutta niillä on yhtä lailla erottautumistarve kuin hallituspuolueilla.

Hallitusneuvotteluihin valmistautuvien puolueiden välillä suurimmat erot liittyvät Ruostetsaaren mukaan ennen kaikkea arvokysymyksiin.

Hän vertaa Marinin hallituksen olleen arvopohjaltaan pääosin liberaali, kun taas kokoomusjohtoinen Orpon hallitus tulisi olemaan epäyhtenäisempi.

– Esimerkiksi kokoomus ja RKP edustavat pääosin arvoliberaaleja arvoja, kun taas perussuomalaiset ja kristillidemokraatit ovat lähinnä arvokonservatiiveja. Arvojen suhteen liima ei ole ehkä niin vahva kuin Marinin hallituksessa oli.

Saman asian on nostanut aiemmin esille muun muassa Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, joka sanoi hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden jakautuvan voimakkaasti liberaaliin ja konservatiiviseen siipeen.

Myös Ruostetsaari näkee, että jännitteitä syntyisi todennäköisemmin arvokysymyksissä kuin vaikkapa talouteen liittyvissä asioissa.

Professori varoittaa käpertymästä

Lisäksi hallitusneuvotteluihin valmistautuvien suurien puolueiden, kokoomuksen ja perussuomalaisten, näkemykset etenkin EU-politiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta ovat ristiriidassa.

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari varoittaa tulevaa hallitusta käpertymästä liiaksi sisäänpäin juuri näissä teemoissa.

– Maahanmuutossa hallituksen yksi keskeinen haaste on talouskasvun aikaansaaminen. Se edellyttää, että meillä on työvoimaa käytettävissä. Tässä mielessä tää työperäinen maahanmuutto tulee olemaan aika tärkeässä roolissa tämän hallituksen agendalla, joskin se on sellainen kysymys, joka hiertää erityisesti perussuomalaisia.

Eduskuntavaalit olivat oikeiston voittokulkua, kun taas monen Marinin hallituksessa vaikuttaneen puolueen kannatus romahti.

Samanlainen käänne nähtiin viime syyskuussa Ruotsin parlamenttivaaleissa, kun oikeistopuolueet voittivat niukasti ja muodostivat hallituksen.

Ruostetsaaren mukaan ilmiön taustalla on laajoja syitä, kuten muutos elinkeinorakenteessa.

– Se on nyt johtanut siihen, että varsinkin SDP:n ja keskustan on ollut vaikea tavoittaa enää perinteisiä kannattajaryhmiään. Keskiluokan osuus on kasvanut.

