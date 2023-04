Suomalainen Sisu-elokuva keräsi Yhdysvalloissa ensi-iltanaan 1,4 miljoonan dollarin lipputulot – viidenneksi eniten koko maassa

Jalmari Helanderin toimintaelokuva Sisu sai Yhdysvalloissa ensi-iltansa perjantaina.

Elokuva keräsi perjantaina yhdysvaltalaisteattereissa kaikkiaan 1,4 miljoonan dollarin lipputulot, kertovat elokuvan PR-toimisto sekä Yhdysvalloissa lipputuloja listaava Box Office Mojo -verkkosivusto (siirryt toiseen palveluun).

Box Office Mojon listauksessa Sisun keräämät lipputulot olivat viidenneksi suurimmat perjantain elokuvaesityksistä.

Sisun yli lipputuloissa ylsivät perjantaina kassamagneetti Super Mario Bros -elokuva, Evil Dead Rise, Are You There God? It's Me, Margaret sekä uudelleen teattereissa kiertävä Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi.

Natsitoimintaleffa

Toisen maailmansodan aikaan sijoittuvassa elokuvassa kulta-aarteen löytänyt Aatami Korpi (Jorma Tommila) taistelee natsien tuhopartiota vastaan Lapin erämaassa.

Sisu on kuvattu Lapissa. Suomessa elokuva keräsi tammikuussa avausviikonloppunaan elokuvateattereihin 27 594 katsojaa. Viime vuonna yksikään kotimainen elokuva ei yltänyt avausviikonloppunaan samaan.

Sadan tuhannen katsojan rajapyykin elokuva rikkoi noin kuukaudessa.

Sisu on saanut hyviä arvosteluja (siirryt toiseen palveluun) kansainvälisissä elokuva-alan julkaisuissa ja elokuva herätti Yhdysvalloissa kiinnostusta jo ennen ensi-iltaansa.