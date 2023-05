Kiistelty kirjailija J. K. Rowling pääsee ääneen uudessa podcastissa, jota kritisoidaan yritykseksi kiillottaa hänen mainettaan

Uudessa The Witch Trials of J. K. Rowling (siirryt toiseen palveluun) -podcastissa kuullaan maailman suosituimpiin kirjailijoihin kuuluvan J. K. Rowlingin oma näkökulma häntä ympäröivään kuohuntaan. Harry Potter -kirjojen luoja Rowling on ottanut Twitterissä kantaa sosiaalisessa mediassa käytävään transoikeuskeskusteluun.

J. K. Rowling on useampaan otteeseen puolustanut biologisen sukupuolen konseptia ja kyseenalaistanut alaikäisten saamat sukupuolenkorjaushoidot. Lisäksi brittikirjailija on ilmaissut huolensa naisten turvallisuudesta naisille tarkoitetuissa tiloissa kuten turvakodeissa ja vankiloissa. Rowling on myös muun muassa vitsaillut muistavansa, että joskus oli olemassa sana ihmisille, joilla on kuukautiset, viitaten nainen-sanaan.

Avaa kuvien katselu J. K. Rowlingin ensimmäinen Harry Potter -romaani julkaistiin vuonna 1997. Kuva: Neil Hall / EPA

Rowlingin ajatukset ovat näyttäytyneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja heidän tukijoilleen transvihamielisinä. Jotkut Harry Potter -fanit ovat sanoneet poistattaneensa Rowlingin luomista hahmoista ottamiaan tatuointeja ja kertoneet pettymyksestään sosiaalisessa mediassa. Rowlingia on puheidensa myötä kutsuttu lyhenteellä terf (trans-exclusionary radical feminist), joka on usein halventavassa nimityksessä käytetty termi feminististä, joka ei aja transihmisten oikeuksia.

Harry Potteria elokuvissa näytellyt Daniel Radcliffe julkaisi kesällä 2020 puheenvuoron (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kritisoi Rowlingia, puolusti transihmisiä ja sanoi, että heitä tulee tukea enemmän.

– On kiehtovaa, että fanit sanovat minun pilanneen oman perintöni, vaikka olisin voinut valita toisin ja elää ihailtuna elämäni loppuun saakka, brittikirjailija Rowling sanoo uudessa podcastissa.

Kirjailija sanoo, että ei voi olla ottamatta osaa keskusteluun, sillä hän haluaa puolustaa naisten oikeuksia. Hän on itse sanonut joutuneensa parisuhdeväkivallan uhriksi. Hän on myös kertonut, että hänen entinen miehensä vainosi ja uhkaili häntä.

Rowling on kieltänyt olevansa transvihamielinen ja sanonut kunnioittavansa jokaisen transihmisen oikeutta elää tavalla, joka tuntuu heistä hyvältä. Tämä ei ole vakuuttanut kaikkia transihmisiä ja heidän tukijoitaan, vaan osa on sanonut Rowlingin kommenttien lisäävän transihmisten syrjintää.

Vihapuheesta syytetty sanoo nyt itse saavansa tappouhkauksia

Moni Rowlingia kritisoiva on syyttänyt häntä transihmisten aseman vaikeuttamisesta ja kirjallisen perintönsä pilaamisesta. Rowling sanoo saaneensa jopa tappouhkauksia.

– Olen saanut suoria väkivaltauhkauksia, ja ihmiset ovat tulleet myös kotiini, jossa asun lasteni kanssa, Rowling sanoo podcastissa.

Rowlingin kotiosoite on jaettu verkossa. Kaikki eivät kuitenkaan ole nähneet kirjailijan kokemaa häirintää vakavana, sanoo Rowling.

Avaa kuvien katselu Daniel Radcliffe on useampaan otteeseen ilmoittanut julkisuudessa tukevansa translapsia ja -nuoria ja sanoutuvansa irti J. K. Rowlingin mielipiteistä. Kuva: Hannah McKay / EPA

– Kuulen usein, että sinähän olet rikas ja sinulla on varaa turvatoimiin, että eihän sinua ole hiljennetty. Tämä kaikki on totta, mutta se ei ole asian ydin. Pelotteluyritykset minun hiljentämisekseni ovat varoitus muille naisille, jotka ajattelevat samoin ja jotka haluaisivat osallistua tähän keskusteluun.

Yhdysvaltalaisessa ja brittiläisessä mediassa podcast on otettu vastaan varautuneesti. Se on nähty kirjailijan yrityksenä kiillottaa mainettaan.

Newyorkilainen taiteeseen ja kulttuuriin keskittyvä Vulture-media kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että vaikka podcast sanoo haluavansa osallistua keskusteluun, on kyseessä oikeasti saarna. The Financial Timesin Fiona Sturges (siirryt toiseen palveluun) kiitteli sitä, että haastateltavien joukossa oli historioitsijoiden, juristien ja lääkäreiden lisäksi myös transihmisiä. Silti hänen mukaansa päällimmäiseksi tunteeksi jäi se, että podcastilla vain pelataan aikaa. The Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) kolumnisti Monica Hesse sanoo, että podcastin sisällön faktantarkistus jää kuulijalle.

Rowlingilla on mediassa myös puolustajia. The New York Timesin kolumnisti Pamela Paulin (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti helmikuussa Rowlingille puolustuspuheen ja sanoi, että kirjailjoiden demonisointi on vaarallista. Skotlantilaisessa The Scotsmanissa kolumnoinut toimittaja EJ Rosetta (siirryt toiseen palveluun) sanoi vuonna 2022 epäonnistuneensa yrittäessään kerätä juttuunsa 20 Rowlingin transfobisinta sitaattia. Hän sanoo, ettei ei löytänyt yhtäkään. Rosettan mielestä Rowlingista on luotu hirviö.

Podcastin tekijänä entinen vihapuheen suoltaja

Dokumentaarista muotoa noudattelevan The Witch Trials of J. K. Rowling -podcastin kertojana ja haastattelijana on ihmisoikeusaktivisti Megan Phelps-Roper. Hänen valintansa vihapuhetta, kirjailijan vastuuta ja valtaa sekä HLBTQ-yhteisöä käsittelevään podcastiin tuo mukaansa uuden ulottuvuuden.

Nyt 37-vuotias Phelps-Roper syntyi isoisänsä perustamaan äärikonservatiiviseen Westboron baptistikirkkoon.

– Olin sinisilmäinen, pyöreäposkinen pikkutyttö, kun lähdin perheeni mukaan protestiin ensimmäistä kertaa, Phelps-Roper kertoi Ted Talkissa (siirryt toiseen palveluun).

– Seisoimme kadunkulmassa painostavan kosteassa Kansasin säässä, minä ja parikymmentä sukulaistani. Pitelin pienissä käsissäni kylttiä, jota en osannut itse vielä lukea. Siinä luki ”homojen kuuluu kuolla”.

Vuonna 1955 perustettu alle sadan ihmisen yhteisö on onnistunut tempauksillaan herättämään median huomion useaan otteeseen. Se häiriköi muun muassa sotilashautajaisia, sillä sen oppien mukaan sotilaat kuolivat Jumalan rangaistuksena homoseksuaalisuudesta. Westborolaiset kampanjoivat paitsi seksuaalivähemmistöjä myös juutalaisia ja muslimeita vastaan, ja kirkon perustajan tytär ilmoitti Barack Obaman olevan itsensä antikristus.

Avaa kuvien katselu Megan Phelps-Roper on kertonut taustastaan ja kirkostaan irtautumisestaan Louis Theroux'n dokumentissa Surviving America’s Most Hated Family ja omissa muistelmissaan (2019). Nykyään hän tekee vihapuheen vastaista aktivistityötä. Kuva: Roger Askew / AOP

Phelps-Roper jätti sukunsa muodostaman seurakunnan vuonna 2012 heittäydyttyään Twitterissä väittelyihin, joissa puolusti ensin tulisesti Westboron baptistikirkon arvoja. Kärsivällisesti hänen kanssaan viestineet ihmiset saivat Phelps-Roperin ensiksi haastamaan maailmankuvansa ja lopulta jättämään lahkon.

Entiset fanit sanovat boikotoivansa tulevaa sarjaa

Tähän mennessä Harry Potter -kirjasarjan teokset ovat myyneet maailmanlaajuisesti yli 600 miljoonaa kappaletta ja ne on käännetty 85 kielelle. Romaaneista tehdyt elokuvat ovat niin ikään olleet hittejä, ja velhotarinoista on tehty useita video- ja konsolipelejä. Tällä hetkellä J. K. Rowlingin omaisuuden arvellaan lähestyvän miljardia dollaria.

Rowlingin saama kritiikki ei ole saanut rahoittajien rahahanoja tyrehtymään. Tänä keväänä julkaistiin kauan odotettu Hogwarts Legacy -videopeli, joka myi parissa kuukaudessa 12 miljoonaa kappaletta.

Lisäksi yhdysvaltalainen viihdejätti HBO ilmoitti vastikään tekevänsä kokonaan uuden Harry Potter -sarjan. Se kattaa seitsemän Potter-romaania ja tuotanto venyy yli kymmenvuotiseksi.

Rowling on yksi uuden sarjan tuottajista. Tämän takia osa Harry Potter -faneista on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) boikotoivansa koko sarjaa.

Twitterissä aktiivinen kirjailija reagoi nopeasti. ”Aktivistit yrittävät jälleen organisoida boikotin minua vastaan, tällä kertaa kohdistaen sen Harry Potter -televisiosarjaan. Ennalta varoitettuna ostin varastoon laatikkokaupalla samppanjaa”, Rowling kirjoitti.

Mitään uutta ja ihmeellistä sarjassa tuskin on luvassa, sillä HBO lupaa ”uskollisia sovituksia romaaneista”. Kyseessä lienee velhotarinoiden lanseeraaminen uusille sukupolville.

Daniel Radcliffe oli vain 11-vuotias, kun hänet valittiin ensimmäiseen Harry Potter -elokuvaan esittämään silmälasipäistä velhopoikaa. Ensimmäinen fanisukupolvi aikuistui rinta rinnan hänen kanssaan. Nyt kolmekymppisen Daniel Radcliffen arvioidaan tienanneen kahdeksasta Harry Potter -elokuvasta yhteensä lähemmäs 100 miljoonaa dollaria.

Uuteen sarjaan valitaan uudet nuoret näyttelijät esittämään velhokoulun oppilaita.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 2.5. kello 23:een saakka.