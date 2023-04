Tänään koko Suomi juhlii kevättä: tästä jutusta näet joka hetki, miten ympäri maata iloitaan

Vappua vietetään koleassa ja epävakaisessa säässä

Ilmatieteen laitoksen mukaan vappuaatto on kolea. Lämpötila on sateisilla alueilla noin kahden ja viiden asteen välillä, poutaisemmilla alueilla päivän ylin lämpötila on 5‒10 astetta.

Vappuaaton vastaisena yönä uusi sadealue on levinnyt maan etelä- ja keskiosaan, lännessä sataa 2‒6 senttimetriä lunta. Päivällä sadealue liikkuu vähitellen pohjoiseen, sateet tulevat enimmäkseen vetenä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää poutaantuu vappupäiväksi. Kuva: Riitta Väisänen / Yle

Vappupäiväksi sää poutaantuu

Vappuyöksi sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa, yön alin lämpötila on -2…+2 astetta. Maan pohjoisosassa tulee yön aikana lumisadetta yleisesti noin 2–4 senttimetriä.

Vappupäivänä maanantaina sää hieman lämpenee. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 6‒10 astetta, maan pohjoisosassa 2‒6 astetta.

Vappupäivän aikana lännenpuoleisessa virtauksessa voi kehittyä vesi- tai räntäkuuroja.