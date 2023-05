Kiuru haastaa Lindtmanin SDP:n puheenjohtajakisassa

Viidennen kauden kansanedustaja, väistyvän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tavoittelee SDP:n puheenjohtajuutta.

Kiuru kertoi päätöksestään maanantaina kotikaupunkinsa Porin torilla sosiaalidemokraattien vappujuhlassa pitämässään puheessa.

Kiuru on harkinnut ratkaisua useita viikkoja sen jälkeen, kun puolueen nykyinen puheenjohtaja, väistyvä pääministeri Sanna Marin ilmoitti jättävänsä SDP:n puheenjohtajuuden syyskuun alussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Kiuru haluaa tarjota vaihtoehdon

Krista Kiuru kertoi vappupuheessaan päättäneensä lähteä mukaan kisaan, jotta SDP:ssä päästään käymään linjakeskustelu.

– Haluan omalta osaltani varmistaa, että jäsenet pääsevät osallistumaan ja valitsemaan, millä linjalla ja ohjelmalla SDP haastaa oikeistohallituksen, Kiuru totesi.

Avaa kuvien katselu Porin torilla oli runsaasti yleisöä seuraamassa SDP:n vappujuhlaa ja Krista Kiurun puhetta. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kiuru kuvasi rakenteilla olevaa oikeistohallitusta historiantutkijoiden arvioihin viitaten ”oikeistolaisimmaksi sitten 1930-luvun lapualaisvuosien”. Kiuru sanoi, että hänen johdollaan SDP tekee kaikkensa, jotta tuleva hallitus ei pääse leikkaamaan sotesta, koulutuksesta tai perusturvasta.

– SDP:n tulee uskottavalla talouslinjalla tarjota kasvua, työllisyyttä ja vakautta vaihtoehtona talouden epävarmuudelle. Meidän tulee puolustaa vihreää siirtymää sekä työelämän kolmikantaista valmistelua ja yleissitovuutta aitona työväenpuolueena.

Kiuru korosti myös kansainvälisen yhteistyön sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkitystä.

48-vuotias Krista Kiuru on ollut kansanedustajana Satakunnan vaalipiiristä vuodesta 2007. Hän on toiminut perhe- ja peruspalveluministerin tehtävän lisäksi opetus- ja viestintäministerinä sekä asuntoministerinä. Kiuru on ollut myös SDP:n varapuheenjohtaja.

Antti Lindtman ennakkosuosikki

Kiurun lisäksi SDP:n puheenjohtajuutta on kertonut tavoittelevansa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoi maanantaina Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), ettei lähde kisaan. Myös puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on kieltäytynyt ehdokkuudesta.

Antti Lindtmania on pidetty ennakkosuosikkina jo ennen kuin muiden ehdokkaiden nimet ovat tiedossa. Myös Krista Kiuru kertoo Ylelle tietävänsä, että hän lähtee kisaan takamatkalta.

Lindtman hävisi pääministerin asemasta käydyn äänestyksen Sanna Marinille SDP:n puoluevaltuustossa joulukuussa 2019 kolmella äänellä. Yksi Marinin tukijoista oli tuolloin Krista Kiuru.

