Valtapuolueen ehdokas voitti Paraguayn presidentinvaalit – Santiago Peñaa kuvaillaan akateemikoksi, jolla on vain vähän poliittista kokemusta

Paraguay on harvoja maita, joilla on viralliset diplomaattisuhteet Taiwaniin. Tuleva presidentti on kertonut säilyttävänsä suhteet ennallaan.

Avaa kuvien katselu Vastavalittu Paraguayn presidentti Santiago Peña tuuletti vaalitulosta vaalivalvojaisissa maan pääkaupungissa Asunciónissa. Kuva: Raul Martinez / EPA-EFE