Aleksander Barkov ei voinut käsittää, mitä juuri tapahtui: ”Eikä tarvitse ymmärtää” – Mikko Rantanen koki elämänsä oudoimman kauden

Se oli melkoinen jymy-yllätysten NHL-yö Suomen aikaa vappuaaton ja vappupäivän välissä.

Ensin Florida Panthers päätti Boston Bruinsin kauden, kun Carter Verhaeghe iski ratkaisumaalin ensimmäisessä jatkoerässä, ajassa 68.35.

Boston teki NHL:n runkosarjassa piste- ja voittoennätyksen. Oli selvää, että Bruins nostettiin ennakkokaavailuissa ennen pudotuspelejä yhdeksi suurimmista Stanley Cup -suosikeista.

Florida taas pelasi odotuksiin nähden todella huonon runkosarjan ja joutui taistelemaan pudotuspelipaikastaan viime metreille.

Joukkueiden välinen piste-ero runkosarjassa oli 43 pistettä. Sillä mitattuna kyse on NHL:n pudotuspelihistorian suurimmasta yllätyksestä.

Kun Boston sitten haki Floridasta kaksi peräkkäistä, tylyä voittoa ja siirtyi pudotuspelien 1. kierroksen ottelusarjassa 3–1-johtoon, ei kukaan Floridan pukukopin ulkopuolella tainnut enää uskoa Panthersin jatkopaikkaan.

Floridalta jättipaukku! Katso tästä Panthersin maalit game sevenissä Bostonia vastaan.

Florida meni johtoon avauserässä ajassa 12.23. Brandon Montour viimeisteli ylivoimalla Anton Lundellin syötöstä.

Toisen erän alussa Lundell ja Eetu Luostarinen tekivät esityön Sam Reinhartin 2–0-osumaan. David Krejci kavensi ylivoimalla ajassa 27.52. Lukemissa 2–1 mentiin kolmoserään.

Kaikki kuusi aiempaa Florida-peliä aloittanut, runkosarjan parhaiden joukkoon kuulunut Boston-maalivahti Linus Ullmark oli jätetty penkille seiskapeliin. Jeremy Swayman sai ensimmäisen ottelunsa näissä pudotuspeleissä kovassa paikassa.

Tyler Bertuzzi ja David Pastrnak tekivät Bostonille kolmannen erän ensimmäisellä viidellä minuutilla. Näytti siltä, että kokenut Boston hoitaa homman, eikä Floridalla ole enää paukkuja taistella.

Kunnes 59 sekuntia ennen kolmannen erän päätössummeria Montour teki illan toisensa, Aleksander Barkov sai syöttöpisteen. Näin Florida selvisi jatkoerään.

Jatkoerässä Floridan pudotuspelien ykkösmiehellä Matthew Tkachukilla oli läpiajokin ennen Verhaeghen ratkaisuosumaa.

– Game seven. Jatkoaikavoitto. Runkosarjan historian parasta joukkuetta vastaan. Tämä on epärealistista, makusteli Florida-kapteeni Barkov Sportsnetin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

– Sitä on vaikea ymmärtää nyt, eikä meidän tarvitse ymmärtää juuri nyt. Ymmärrämme myöhemmin, Barkov jatkoi.

Boston ei koko kaudella hävinnyt kolmea ottelua peräkkäin, kunnes nyt läpi kauden alavireisyydestään parjattua Panthersia vastaan.

– Me teimme nyt sen, mitä he tekivät koko vuoden. Boston on uskomaton joukkue ja paras, mitä vastaan olen pelannut NHL-urallani. Se, että pystyimme voittamaan heidät, oli hullua, Matthew Tkachuk hehkutteli ja jatkoi:

– Ollaanpa rehellisiä. Kukaan koko maailmassa ei uskonut, että voitamme tämän sarjan paitsi pukuhuoneessamme olevat kaverit.

Viime vuonna Florida hurjasteli runkosarjan voittoon, kaatoi sitten pudotuspeleissä ensin nihkeästi Washingtonin, kunnes jäi täysin Tampan jyrän alle. Valmentajaksi hankittiin kokenut Paul Maurice, joka oli luotsannut Winnipegiä kaudesta 2013–14 joulukuuhun 2021 asti.

Maurice on voittanut nyt kaikki neljä pudotuspelien seiskapeliä, joissa on ollut penkin takana.

– Pelaajilla on nyt yhteinen kokemus siitä, mikä tarkoittaa todella vaikea ottelu. Se tekee meistä parempia viideksi vuodeksi. Sen verran vaikeaa se oli, Maurice totesi voiton jälkeen.

Bostonin kapteeni Patrice Bergeron oli pelin jälkeen tunteiden vallassa. 37-vuotias sentteri on edustanut Bostonia koko uransa, vuodesta 2003 lähtien, voittanut Stanley Cupin 2011 ja saanut viidesti NHL:n parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavan Selke Trophyn.

Kanadan maajoukkueessa Bergeron on voittanut MM-kultaa, olympiakultaa ja World Cupin.

Tällä kaudella Bergeron pelasi selkävamman kanssa. Hän sanoi tappion hetkellä, että tarvitsee aikaa uransa jatkon pohtimiseen.

– Tällä hetkellä on vaikea käsitellä mitään. On selvää, että olemme järkyttyneitä ja pettyneitä. Se sattuu juuri nyt, joten joudun vetäytymään taka-alalle ja pohtimaan jatkoa perheeni kanssa.

Mestari on ulkona

Jos pidettiin Bostonia mestariehdokkaana, niin pidettiin myös hallitsevaa mestaria Colorado Avalanchea, vaikka sillä oli ollut omat vaikeutensa.

Loukkaantumisista läpi kauden kärsinyt Colorado nousi runkosarjan lopulla ohi Minnesotan ja Dallasin Keskisen divisioonan voittoon.

Ensimmäistä kertaa pudotuspeleissä mukana oleva Seattle Kraken laittoi kuitenkin Coloradon tiukille heti sarjan alusta saakka.

Seattle nousi sarjassa 1–2-tappiolta otteluvoitoin 3–2 kiinni jatkopaikkaan. Kuutospelissä Colorado pystyi selvään 4–1-voittoon.

Nyt seiskapelissä Seattlen sankariksi nousi 28-vuotias tanskalaishyökkääjä Oliver Björkstrand, joka maalasi toisen erän ensimmäisellä puolikkaalla kahdesti. Ensimmäisessä maalissa Björkstrand heitti kiekon rystyllä kulmasta maalille, ja kiekko pomppi onnekkaasti maaliin Coloradon puolustajien kautta.

Toiseen osumaan Eeli Tolvanen sai syöttöpisteen, kun hän löi kiekon ulos Seattlen puolustusalueelta ja tanskalaishyökkääjä kirmasi karkuun.

Mikko Rantanen sai ylivoimalla aivan toisen erän lopussa nimiinsä kavennusmaalin, kun Nathan MacKinnonin veto meni Rantasen kautta maaliin. Rantanen oli pudotuspelisarjassa Coloradon paras pistemies (7+3=10). Lisäksi Rantanen on pudotuspelien avauskierroksen ykkösmaalintekijä, myös Edmontonin Leon Draisaitlilla on seitsemän maalia.

Katso tästä Coloradon ja Seattlen ratkaisuottelun maalit.

Kolmannessa erässä Seattlen jänne kesti, viimeisenä lukkonaan 33 kertaa ottelussa torjunut Philipp Grubauer, joka edusti urallaan aiemmin Coloradoa.

Lisäksi kolmannessa erässä Coloradon MacKinnonin osuma hylättiin Seattle-valmennuksen onnistuneen haaston jälkeen. Tilanteessa Artturi Lehkonen oli kerennyt paitsioon.

Avaa kuvien katselu Philipp Grubauer ja Mikko Rantanen halasivat ratkaisuottelun jälkeen. Kuva: NHLI / Getty Images

Avaa kuvien katselu Eeli Tolvanen keräsi tehot 1+2 seitsemässä Colorado-ottelussa. Kuva: NHLI / Getty Images

Rantanen kuvaili mennyttä NHL-kautta uransa oudoimmaksi. Rantanen urakoi varsinkin runkosarjan keskivaiheilla hurjia minuutteja loukkaantumissuman vuoksi. Pudotuspeleissäkin joukosta putosi henkilökohtaisten syiden takia venäläishyökkääjä Valeri Nitshushkin.

– Tankkimme tyhjenivät. Annoimme kaiken, mitä meillä oli. Jokainen kaveri täällä voi katsoa peiliin ja sanoa sen. Olen niin ylpeä jokaisesta joukkuetoveristani, Rantanen lausui (siirryt toiseen palveluun).

NHL:n pudotuspeleissä 2. kierroksen otteluparit ovat yhtä vaille selvillä. Viimeinen jatkoonmenijä ratkeaa ensi yönä Suomen aikaa New York Rangersin ja New Jersey Devilsin seiskapelissä.

Pudotuspelien 1. kierros, 7. ottelut (neljällä voitolla jatkoon):

Boston–Florida ja. 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

F: Anton Lundell 0+2, Eetu Luostarinen 0+1, Aleksander Barkov 0+1

Florida jatkoon otteluvoitoin 4–3

Colorado–Seattle 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

C: Mikko Rantanen 1+0

S: Eeli Tolvanen 0+1

Seattle jatkoon otteluvoitoin 4–3