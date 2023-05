Kysymys Patrik Laineen MM-kisakunnosta veti Leijonien johtohahmot vaitonaisiksi – näin Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen tilanne ratkeaa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajat kerääntyivät Helsinki-Vantaan lentoasemalla iloisissa tunnelmissa. Edessä olisivat viimeiset ottelut ennen ensi viikon perjantaina alkavia MM-kisoja. Pelaajat tervehtivät hymyillen toisiaan. Yläfemmoja, kättelyitä, haleja ja muita lämpimiä tervehdyksiä. Osa toisilleen tuntemattomista esitteli toisensa.

Yksi pelaaja loisti kuitenkin poissaolollaan. Jääkiekkoliitto lähetti tiedotteen maanantaina iltapäivällä, että Patrik Laine jää sivuun Tshekin EHT-turnauksesta.

Tiedotteen mukaan Laine ei ole tällä hetkellä pelikunnossa, eikä voi siksi lähteä mukaan EHT-peleihin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen olivat vaitonaisia Laineen pelikunnosta. Kumpikin viittasi Laineen pelikunnosta kysyttäessä Jääkiekkoliiton tiedotteeseen.

Ovatko MM-kisat uhattuna?

– Vaikea sanoa. Voi olla, että on. Voi olla, että ei. Viikon päästä tiedetään vähän paremmin, Jalonen muotoili.

– Katsotaan, miten viikko menee. Ei voi sanoa mitään enempää. Viikonloppuna ollaan viisaampia, Lehtinen totesi.

Patrik Laineen tilanne on kysymysmerkki.

Laine on pelannut viimeksi puolitoista kuukautta sitten NHL-seuransa Columbus Blue Jacketsin riveissä. Laine sai ojentajalihakseensa vamman harjoituksissa maaliskuun lopussa.

Suomalaisista NHL-pelaajista Tshekin-turnaukseen lähtivät Montrealin Joel Armia ja Detroitin Olli Määttä. AHL:sta mukaan liittyi Sakari Manninen. Leijonat kohtaa torstaina Tshekin, lauantaina Sveitsin ja sunnuntaina Ruotsin.

Vahvan kauden pelannut Määttä oli viimeksi mukana Leijonien paidassa MM-kisoissa 2021. Tuolloin Latviasta tuli hopeaa.

– Edellisellä kerralla oli älyttömän siisti meno. Kulta jäi pienestä kiinni viimeksi. Siitä turnauksesta jäi kuitenkin huikeita muistoja. On siistiä tulla pelaamaan tänne tällä pelitavalla ja muutenkin sen takia, millainen joukkue tämä on, Määttä kuvailee.

Olli Määttä paukutti päättyneellä NHL-kaudella jopa kuusi maalia. Määtälle se on harvinainen lukema. Kymmenen NHL-kauden aikana Määttä on vain kahdesti tehnyt enemmän maaleja.

Jyväskyläläislähtöinen puolustaja pääsee nyt myös pitkästä aikaa pelaamaan kotiyleisön edessä. Määttä ei edes muista, milloin olisi viimeksi pelannut Suomessa.

Määttä toivoo, että Laine kuntoutuu MM-kisoihin.

– Hän on iso pelaaja. Tarvitsemme heitä. Jos hän on pelikunnossa, Patrik on iso osa joukkuetta. Noin hyviä maalintekijöitä ei löydy hirveän montaa, Määttä kehuu.

Huima yö NHL:ssä hämmästytti

NHL:n pudotuspeleissä nähtiin Suomen aikaa viime yönä dramaattisia hetkiä. Seattle lähetti hallitsevan mestarin Coloradon kesälomalle. Florida teki saman tempun runkosarjassa voittoennätykseen takoneelle Bostonille.

Lehtinen äimisteli viime yön tuloksia.

– Ei varmaan kukaan uskonut, että pelit päättyvät noin. En minäkään uskonut. Ensimmäinen kierros on aina mielenkiintoinen. Yllätyksiä aina sattuu, Lehtinen suitsutti.

Aleksander Barkovin kipparoima Florida teki jymypaukun NHL:n pudotuspeleissä.

Myös Jalonen on seurannut jännittäviä pudotuspeliotteluita.

– Olivathan nämä kovia juttuja. Varsinkin, kun Florida nousi 1–3 -tappioasemasta ja voitti kolme kertaa Bostonin. Voitoista tuli kaksi vielä vieraissa. Oli huikea suoritus Floridalta. Ei voi kuin hattua nostaa, Jalonen kommentoi.

– Coloradon kausi on ollut vaikea. Paljon loukkaantumisia ja muutenkin vaikeuksia. Ei ollut yllätys, että pelaaminen vähän tökki. Seattle pelaa hienoa jääkiekkoa ja joukkuepeliä. Pelissä on erittäin hyvä rakenne. Ei ollut sattumaa, että Seattle voitti Coloradon neljä kertaa.

Pelaavatko Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen MM-kisoissa?

Leijonien kannalta tilanne on myös mielenkiintoinen, koska Coloradosta voisi vapautua MM-kisoihin kaksi kovan kaliiberin pelaajaa: Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen.

Rantasella on tosin allaan melkoinen rasitus. Hän pelasi urallaan päättyneellä kaudella ensimmäistä kertaa 82 ottelun runkosarjan. Kaikista NHL-hyökkääjistä enemmän peliaikaa sai vain Edmontonin supertähti Connor McDavid.

Artturi Lehkonen puolestaan palasi Coloradon vahvuuteen juuri ennen runkosarjan loppua sen jälkeen, kun hän oli käynyt leikkauksessa murtuneen sormen takia.

Sekä Jalonen ja Lehtinen myöntävät, että Leijonien johdolla on ollut ajatuksissa ottaa yhtyettä Coloradon kaksikkoon. Jalosen mukaan NHL:stä pudonneisiin pelaajiin pitää olla nopeasti yhteyksissä, jotta pelaajat tietävät kiinnostuksen Leijonista. Päätös pelaamisesta tehdään nopeasti ja sen mukaan mennään sitten eteenpäin, oli vastaus kyllä tai ei.

Jalonen kertoo, että Lehtisellä on vastuu ottaa yhteyttä NHL-pelaajiin. Lehtisen mukaan hän ei ole vielä ollut yhteydessä Coloradon suomalaisiin.

Lehtinen aikoo olla yhteyksissä kaksikkoon, kunhan Leijonat on päässyt maanantaina perille Tshekkiin.

– Annetaan heidän ottaa happea. Tuo oli kova pettymys heille. Mennään tämä päivä. Keskustellaan sitten. Täytyy muistaa, että heillä oli myös aika pitkä kausi viime vuonna. Totta kai he ovat huippupelaajia. Niitä olisi kiva saada. Katsotaan tilannetta kuitenkin rauhassa, Lehtinen totesi.

Mikko Rantanen takoi hurjaa NHL:n runkosarjassa ja ylitti muun muassa 100 pisteen rajapyykin. Seattleakin vastaan hän onnistui maalinteossa seitsemän kertaa, mutta joutui lopulta pettymään.

Sanomattakin on selvää, että Rantanen ja Lehkonen olisivat isoja vahvistuksia Leijonille.

– Kun puhutaan huippupelaajista, olemme aina kiinnostuneita. Tangoon tarvitaan kuitenkin kaksi osapuolta. Pelaajan pitää olla kiinnostunut, motivoitunut ja terve tulemaan. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Jalonen sanoo.

– Kaikki tietävät, että he olivat viime kaudella isossa roolissa mestaruusjoukkueessa ja tänäkin vuonna isossa roolissa, kun Coloradolla oli paljon loukkaantumisia. He ovat huippupelaajia ja huippuja joukkuekavereita, Lehtinen kuvailee.

Määttä tarjosi myös pelaajan näkemyksen Rantasen ja Lehkosen tilanteeseen.

– Olisihan hienoa saada jätkät mukaan, mutta se on heidän päätöksensä. Se riippuu, miltä kroppa tuntuu. On varmasti jotain haavereita muutenkin. Toivottavasti jätkät tulevat, mutta jos eivät tule, kaikki ymmärtävät asian sen, Määttä totesi.

Kolminkertainen maailmanmestarivalmentaja Jalonen toteaa, että viimeisissä maajoukkuepeleissä ennen MM-kisoja pitää löytää pikku hiljaa ketjukoostumuksia. Myös erikoistilannepelaamista ja viisikkopelaamista pitäisi parantaa.

Jalosella on suorasukainen näkemys joukkueestaan Tshekissä.

– Meillä on hyvä ryhmä jalkeilla. Voisimme aloittaa vaikka tällä porukalla MM-kisat, Jalonen tiivistää.