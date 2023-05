Mummon hieno hääpuku ei välttämättä ole ullakkosi kallein vaateaarre – museokokoelmiin halutaan tavallisia arkivaatteita

Vanhat juhlapuvut voivat olla arvokkaita, mutta niitä museokokoelmissa on valtavasti. Työ- ja arkivaatteita sen sijaan puuttuu, vaikka juuri ne kertoisivat entisaikojen elämästä enemmän.

Vähänpä arvasi upseerin morsian Amanda Nyman vihkiäispäivänään vuonna 1857, että hänen morsiuspukunsa olisi esillä museossa vielä pitkälti seuraavalla vuosituhannella. Amandan pukua esitellään Tampereella Museo Milavidassa.

Silkkiunelma on lahjoitettu museokokoelmiin vuonna 1930. Juuri yksityislahjoitusten avulla kokoelmat karttuvat, ja historiallinen helmi voi löytyä tavalliselta kotivintiltä.

Monet museonäkökulmasta arvokkaat vaatteet on kuitenkin heitetty ullakoilta menemään. Kun historian ammattilaisilta kysytään, mistä kokoelmissa on puute, vastaus on selvä.

– Hääpukuja museoon tarjotaan aika usein, koska ihmiset kokevat ne säilyttämisen arvoiseksi. Arkista vanhaa vaatetta sen sijaan löytyy vähemmän, etenkin miesten vaatteita. Frakkeja on kyllä, mutta arkivaatteensa miehet ovat käyttäneet loppuun, eivätkä ne ole päätyneet museoon, Museo Milavidan intendentti Mari Lind sanoo.

Esimerkiksi Tampere 1918 -näyttelyä pystytettäessä museokeskus Vapriikissa huomattiin, ettei kokoelmista löytynyt kaupungin miesten tavallisia arkivaatteita sadan vuoden takaa.

Avaa kuvien katselu Amanda Nymanin silkkinen hääpuku on yleisön nähtävänä nyt viimeistä kertaa, sillä se on alkanut jo hajota käsiin. Silkki tavallaan syö itsensä. ”Välillä näkyy kuidunpätkiä vitriinissä. Ikävä tosiasia on, että materiaalin hajoaminen ei lopu”, konservaattori Arja Koskinen sanoo. Kuva: Marko Melto / Yle

Kulunut työvaate on todiste arjesta

Konservaattori Arja Koskinen on kahden kollegansa kanssa suurella mielenkiinnolla tutkinut Milavidassa parhaillaan esillä olevan morsiusnäyttelyn hääpuvut, mutta hänkin toivoisi näkevänsä työpöydällään useammin myös karkeampia kankaita.

– Tavallista tamperelaista arkea. Vanhoja työvaatteita olisi tärkeä saada kokoelmaan. Konservaattoria kiinnostaa käytön historia ja se, miten kulutus näkyy vaatteessa.

Kulutus ja käytön historia on yhtä kuin vaatteen tarina, ja juuri se on museonäkökulmasta kaikkein tärkeintä. Museoille arvokkaimpia ovat sellaiset asiat ja esineet, jotka tulevat tarinan kanssa.

– Kontekstitiedot pitäisi olla mahdollisimman hyvät: kenelle vaate kuului, missä tilanteessa sitä on käytetty ja liittyykö vaatteeseen jokin tarina, Mari Lind luettelee kriteereitä.

Avaa kuvien katselu Tästä hääpuvusta tekee arvokkaan se, että puvun tarina tunnetaan. Helsinkiläinen seurapiirikaunotar avioitui se yllään vuonna 1855, intendentti Mari Lind kertoo. Kuva: Marko Melto / Yle

Ullakolta saattaa siis löytyä sellaisia vaatteita, joiden oikea paikka olisikin museossa. Jos epäilee, että löydöillä voisi olla historiallista arvoa muillekin kuin omalle suvulle, kannattaa kiinnostusta kysyä kotiseudun tai alan museoista.

Seula on kuitenkin käytännön syistä tiukka.

– Katsomme aina tarkkaan, voidaanko meille tarjottu vaate ottaa kokoelmiin, koska ottaessamme sen vastaan sitoudumme säilyttämään sitä niin pitkään kuin mahdollista, Mari Lind selittää.

Miten yli satavuotiaat morsiuspuvut kestävät esilläoloa ja millaisia salaisuuksia niiden sisältä löytyy? Konservaattori Arja Koskinen ja intendentti Mari Lind esittelivät Museo Milavidan hääpukuja Anna Sirénille.

Aarre on aarre kotivintilläkin

Ammattilaisilla on parhaat edellytykset säilyttää vanhat hauraat materiaalit, jotka kotivintin kosteudessa ja huoletta ripustettuina herkästi tuhoutuvat.

– Konservaattorit tekevät kaikkensa säilymisen puolesta. Museoissa vaatteet säilytetään vaakatasossa, pimeässä ja suojassa tuhoeläimiltä, kuvailee muodin historiaan erikoistunut tutkija Katri Pyysalo.

Pitäisikö ihmisten siis aktiivisesti pyrkiä tuomaan vanhat arvokkaat puvut suojaan varastoistaan? Pyysalo on kollegoidensa linjalla sen suhteen, että hyväkuntoista arkivaatetta kaivataan museoille, mutta hän toivoisi ihmisten arvostavan myös kotikokoelmiaan.

– Asia on ristiriitainen ja resurssit rajalliset. Vaatteet ovat perheiden historian kannalta tärkeää aineistoa. Minusta ihmiset voisivat tavarapaljouden keskelläkin säilyttää jotakin itse ja kiinnittää säilytykseen huomiota. Vaatteet voivat olla suvullekin aikamoisia aarteita.

Parhaassa tapauksessa vaate saa vielä vanhana uuden elämän, Pyysalo muistuttaa.

– Oma lukioikäinen poikani on kaivanut ullakolta käyttöön isoisänsä nahkatakin ja suvun vanhan puvun liivin. Joten aarteita voi säilyttää siksikin, että joku voi joskus löytää ne ja ottaa käyttöön.

Kaunis Morsian -näyttely on esillä Museo Milavidassa Tampereella 3.3.2024 saakka.