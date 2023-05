Syytteet rakennustyömailta paljastuneelle ihmiskauppaliigalle: väkivaltaa ja pakkotyön kaltaiset olosuhteet

Poliisi kertoo epäilevänsä, että ulkomaalaisia henkilöitä on houkuteltu työskentelemään Suomeen pakkotyötä muistuttavissa oloissa. Kuvituskuva.

Syyttäjä on nostanut syytteet rakennusalan törkeästä ihmiskaupasta. Osaan työntekijöistä on kohdistettu myös väkivaltaa ja sillä uhkailua. Rikoksista epäillään pääosin virolaisia henkilöitä.

Syyttäjä on nostanut syytteet rakennusalan törkeästä ihmiskaupasta. Syytteissä on 11 vastaajaa ja 11 asianomistajaa.

Rikosepäilyjen keskiössä on Suomessa toimineen laskutuspalveluyrityksen ympärille rakennettu kevytyrittäjyyttä hyväksikäyttänyt järjestäytynyt toiminta.

Syytteet on nostettu 11 törkeästä ihmiskaupasta, yhdestä törkeästä eläkevakuutusmaksupetoksesta, yhdestä huumausaineen käyttörikoksesta, yhdestä paljastinlaiterikkomuksesta ja yhdestä ampuma-aserikoksesta.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä kertoo, että tapaukset ovat sattuneet pääkaupunkiseudulla.

Kyse ei ole Rakennusliiton esiin nostamasta epäilystä Tampereen Sulkavuoren työmaalla, joka sai paljon julkisuutta.

Uhreja velkaannutettiin

Järjestäytyneen organisaation epäillään erehdyttäneen kymmeniä työntekijöitä Suomeen työskentelemään pakkotyön kaltaisissa olosuhteissa. Rikoshyödyksi epäillään 2,3 miljoonaa euroa.

Epäillyt perustivat yrityksiä ja rekrytoivat työntekijöitä Suomeen erilaisiin rakennustöihin. Työntekijät rekisteröitiin kevytyrittäjiksi.

– Poliisin tietojen mukaan epäillyt ovat esimerkiksi käyttäneet hyväksi asianomaisten kielitaidottomuudesta ja varattomuudesta johtuvaa riippuvaista asemaa työnantajasta. Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että osaan työntekijöistä on kohdistettu väkivaltaa ja sillä uhkailua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Asumisen piti olla ilmaista. Palkat jäivät kokonaan tai osittain saamatta.

– Asumisesta onkin pitänyt maksaa, ja työntekijöiden palkoista on vähennetty erilaisia kuluja esimerkiksi työvaatteisiin ja -välineisiin liittyen, mistä ei ole sovittu ennalta. Työnantaja on antanut asianomistajille rahallisia sakkoja ja vähentänyt palkasta summia, joita on perusteltu esimerkiksi poissaoloilla, huonosti tehdyllä työllä tai puhelimen käytöllä työaikana.

Uhrit ovat olleet pääasiassa Latvian, Viron ja Ukrainan kansalaisia.

Esitutkinnan aikana tunnistettiin 21 mahdollista törkeän ihmiskaupan uhria. Todellisuudessa määrä voi olla paljon suurempi. Poliisi arvioi, että organisaatio on rekrytoinut vuosien 2020–2022 aikana satoja työntekijöitä ulkomailta Suomeen.

Rikoksista epäillään pääosin virolaisia henkilöitä.

Suomalaisia rakennusalan yrityksiä, joissa asianomistajat ovat työskennelleet, ei epäillä rikoksista.