Opetus- ja kulttuuriministeriö perii takaisin ainakin osan Kymi Ringille annetuista valtionavustuksista: ”Viranomaisen velvollisuus on periä”

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM on päättänyt periä ainakin osan valtion Kymi Ring oy:lle myöntämistä avustuksista takaisin.

Kymi Ring asetettiin konkurssiin kolme viikkoa sitten.

Valtio antoi Kymi Ringille avustuksia kolmessa erässä yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Avustukset myönnettiin, kun OKM:n asiantuntijaelin Valtion liikuntaneuvosto oli nostanut Kymi Ringin merkittäväksi liikuntapaikkahankkeeksi.

Ensimmäiset kaksi avustusta myönsi OKM, ja kolmas erä oli eduskunnan myöntämä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylitarkastaja Esko Ranto toteaa, että Kymi Ring on todettu olevan kelvoton MotoGP-kilpailuille. Rakennustarkastaja on kuitenkin antanut todistuksen, jonka mukaan rata kelpaa kansallisen tason käyttöön.

Vaikka rata täytti valtionavustusten myöntämisperusteet, on OKM päättänyt hakea ainakin osaa myöntämistään rahoista takaisin.

– Valtionavustuslaissa todetaan, että konkurssitilanteessa on mahdollisuus harkinnanvaraiseen perintään. Tässä tapauksessa katsomme, että viranomaisen velvollisuus on periä, koska emme tiedä, mitä konkurssin jälkeen tapahtuu, Ranto kertoo.

Kahdesta avustuserästä päätökset toukokuun puoliväliin mennessä

OKM on tehnyt päätöksen periä yhtä erää annetuista avustuksista. Ministeriön on tarkoitus päättää kahden viikon sisällä, hakeeko se takaisin myös kahta muuta myönnettyä avustusosaa. Ranto ei kommentoi, kuinka suuri osa perittävä summa on 6,5 miljoonan avustussummasta.

Vaikka OKM on päättänyt periä ainakin osan valtionavustuksista takaisin, on mahdollista, ettei konkurssipesästä riitä maksettavaa valtiolle. Velkojen maksussa etusijalla ovat vakuusvelkojat. Konkurssihakemuksen mukaan omaisuuden realisaatioarvo on 6,2 miljoonaa euroa.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).