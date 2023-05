Uuden hallituksen suuntaviivoista neuvotellaan monessa pöydässä – katso, ketkä niissä istuvat

Suomelle sorvataan parhaillaan uutta hallitusta. Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP hakevat hallitusohjelmaa, jonka takana puolueet voivat seistä.

Hallitusneuvotteluita käydään lukuisten pöytien ympärillä. Keskeisiä pöytiä on yksitoista, ja niiden lisäksi yksittäisiä teemoja puidaan pöytien alajaostoissa. Puolueet itse päättävät, ketkä neuvottelijat osallistuvat mihinkin ryhmiin.

Listasimme kaikki pöydät ja niiden jäsenet.

1. Pöytä: Puheenjohtajien pöytä

Ensimmäisessä pöydässä istuvat hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat. Tämän ryhmän jäsenet ovat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

2. Pöytä: Puoluesihteerien pöytä

Toisessa pöydässä istuvat puoluesihteerit. Kokoomusta pöydässä edustaa Kristiina Kokko, perussuomalaisia Arto Luukkanen, kristillisdemokraatteja Elsi Juupaluoma ja RKP:ta Fredrik Guseff.

3. Pöytä: Valtioneuvoston johtaminen

Kolmas pöytä kantaa nimeä Valtioneuvoston johtaminen. Tässä pöydässä kokoomusta edustaa Risto Artjoki, RKP:ta Mikaela Nylander tai Malin Brännkärr, kristillisdemokraatteja Merja Eräpolku ja perussuomalaisia Riikka Slunga-Poutsalo.

Näiden kolmen pöydän lisäksi on kolme eri aiheisiin keskittynyttä pöytää. Näitä pöytiä kutsutaan reformipöydiksi.

4. Pöytä: Kestävä julkinen talous

Pöydässä neuvotellaan muun muassa verotukseen ja talouteen liittyvistä kysymyksistä. Pöydässä puidaan myös muun muassa omistajapolitiikkaa ja eläkejärjestelmään liittyviä kysymyksiä.

Pöydän kokoonpano on: Matias Marttinen (kok.), Sari Sarkomaa (kok.), Sakari Rokkanen (kok.), Mikko Martikkala (kok.), Jani Mäkelä (ps.), Ville Vähämäki (ps.), Juhani Huopainen (ps.), Kai Järvikare (ps.), Anders Adlercreutz (rkp.), Mats Nylund (rkp.), Laura Ollila (rkp.), Peter Östman (kd.), Jukka Palokangas (kd.) ja Tapio Luoma-aho (kd.).

Tämän ryhmän alaisuudessa toimii yksi alaryhmä: verojaosto.

5. Pöytä: Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta

Muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnat ja hyvinvointialueet ovat tässä pöydässä käytävän neuvonpidon keskiössä. Neuvotteluissa käsitellään myös muun muassa perhepolitiikkaa.

Ryhmään kuuluvat: Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Ville Valkonen (kok.), Maija Niskala (kok.), Toimi Kankaanniemi (ps.), Kaisa Juuso (ps.), Nuutti Hyttinen (ps.), Henrik Wickström (rkp.), Veronica Rehn-Kivi (rkp.), Anita Westerholm (rkp.), Päivi Räsänen (kd.), Tiina Tuomela (kd.), Sirpa Pursiainen (kd.)

Ryhmän alaisuudessa toimivat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä valtion aluehallinnon, kuntien ja kaupunkien alaryhmät.

6. Pöytä: Hyvinvointi syntyy työstä

Työmarkkinat, työllisyyspolitiikka ja sosiaaliturva ovat keskeisiä teemoja tämän reformiryhmän asialistalla.

Ryhmään kuuluvat: Arto Satonen (kok.), Pia Kauma (kok.), Timo Jaatinen (kok.), Matti Putkonen (ps.), Jorma Piisinen (ps.), Niko Ohvo (ps.), Otto Andersson (rkp.), Johan Johansson (rkp.), Jade Malmi (rkp.), Sari Tanus (kd.), Hanna-Lea Ahlskog (kd.) ja Asmo Maanselkä (kd.).

Ryhmän alaisuudessa toimivat myös sosiaaliturvan, työlainsäädännön ja kansainvälisen rekrytoinnin alaryhmät.

7. Pöytä: Osaava Suomi

Osaava Suomi -pöydässä puidaan muun muassa koulutus- ja tiedepolitiikkaa sekä kulttuuria.

Ryhmän jäsenet ovat: Sari Multala (kok.), Sofia Vikman (kok.), Santeri Lohi (kok.), Sakari Puisto (ps.), Laura Huhtasaari (ps.), Erkki Seppänen (ps.), Mikko Ollikainen (rkp.), Mikaela Nylander (rkp.), Alexander Junell (rkp.), Kati Nummensalo (kd.), Sari Kumin (kd.) ja Hannele Saari (kd.)

Ryhmän alaisuudessa toimii myös kulttuurin, liikunnan ja nuorison alaryhmä.

8. Pöytä: Kasvun kaava

Kasvun kaava -pöydässä neuvotellaan muun muassa yrittäjyyteen ja omistajuuteen liittyvistä kyysymyksistä. Asialistalla on myös sääntelyn ja byrokratian purku. Pöydän alajaostot taas käsittelevat esimerkiksi luonnonvarapolitiikkaa, viestintäpolitiikkaa sekä maa- ja metsätaloutta.

Tässä pöydässä eri puolueita edustavat: Sanni Grahn-Laasonen (kok.), Sinuhe Wallinheimo (kok.), Eemil Nuuttila (kok.), Vilhelm Junnila (ps.), Juho Eerola (ps.), Olli Immonen (ps.), Anders Norrback (rkp.), Joakim Strand (rkp.), Christoffer Hällfors (rkp.), Mika Poutala (kd.), Iina Mattila (kd.) ja Kauko Turunen (kd.).

Ryhmän alaisuudessa toimivat myös rakennetun ympäristön, maa- ja metsätalouden sekä viestinnän ja digitalisaation alaryhmät.

9. Pöytä: Puhtaan energian Suomi

Pöydässä tapetilla ovat esimerkiksi energia- ja ilmastopolitiikkaan sekä luonnonsuojeluun liittyvät teemat.

Neuvotteluihin osallistuvat: Kai Mykkänen (kok.), Mari-Leena Talvitie (kok.), Lyydia Ylönen (kok.), Lulu Ranne (ps.), Mauri Peltokangas (ps.), Kari Ilkkala (ps.), Thomas Blomqvist (rkp.), Minna Österholm (rkp.), Crista Grönroos (rkp.), Esa Erävalo (kd.), Leo Byskata (kd.) ja Tapio Luoma-aho (kd.).

Ryhmän alaisuudessa toimivat myös ilmastopolitiikan sekä luonto- ja ympäristöpolitiikan alaryhmät.

10. Pöytä: Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi

Pöydän teemoja ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus. Pöydässä käsitellään muun muassa Nato- ja Eurooppa-politiikkaa.

Pöydässä neuvottelevat: Elina Valtonen (kok.), Jukka Kopra (kok.), Matilda Af Hällström / Lauri Tierala (kok.), Jussi Halla-aho (ps.), Wille Rydman (ps.), Heikki Tamminen (ps.), Mats Löfström (rkp.), Nils Torvalds (rkp.), Andreas Elfving (rkp.), Jouko Jääskeläinen (kd.), Elsi Juupaluoma (kd.) ja Evamaria Kyllästinen (kd.).

Ryhmän alaisuudessa toimivat myös puolustuspolitiikan, kauppa- ja kehityspolitiikan, EU-politiikan ja hybridiuhkien ja kuberturvallisuuden alaryhmät.

11. Pöytä: Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan teemat ovat esillä tässä pöydässä. Ryhmä käsittelee myös muun muassa kotoutumista ja segregaation eli eriytymisen

Antti Häkkänen (kok.), Heikki Vestman (kok.), Dani Niskanen (kok.), Mari Rantanen (ps.), Leena Meri (ps.), Mikael Lith (ps.), Eva Biaudet (rkp.), Sandra Bergqvist (rkp.), Hanna Seppä (rkp.), Marjo Anttoora (kd.), Johanna Stenberg (kd.) ja Tomi Kuosmanen (kd.).

Ryhmän alaisuudessa toimivat myös sisäisen turvallisuuden sekä oikeuspolitiikan ja tasa-arvon alaryhmät.

Kattavan listan, jossa on nimetty myös pöytien alaryhmien neuvottelijat, löydät valtioneuvoston verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun). Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan tavoitteena on, että hallitus on koossa kesäkuuhun mennessä.

Juttua päivitetään.

