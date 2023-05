Näin jyrkästi sairauskuluvakuutusten hinnat ovat nousseet – silti niiden suosio kasvaa ja käyttö on vilkasta

Korona-ajan helpotettua sairauskuluvakuutuksia myös käytetään aiempaa enemmän. Muun muassa yksityisen terveydenhuollon vastaanottokäyntejä kustantava vakuutus on jo noin 1,3 miljoonalla henkilöllä.

Haluatko jonottaa terveysaseman ajanvarauslinjalle pääsyä, kuvailla vaivojasi yksityiskohtaisesti, ja puhelinpalvelussa tehdyn tarvearvion jälkeen ehkä saada ajan vastaanotolle esimerkiksi kahden viikon päähän?

Vai mennä yksityisen lääkäriaseman nettisivuille, valita suoraan ilman selittelyä haluamasi lääkärin vastaanottoajan, ja päästä pienenkin vaivan kanssa hoitoon mahdollisesti jo samana päivänä?

Vaikka moni on joutunut tinkimään menoistaan, ovat useat silti valmiita laittamaan rahojaan jälkimmäisen vaihtoehdon houkuttelevaksi tekeviin sairauskuluvakuutuksiin.

– Henkilövakuutukset, joihin kuuluu terveys- ja sairauskuluvakuutus, joka on käytännössä sama asia, tapaturmavakuutus ja myöskin matkustajavakuutus ovat käyneet erinomaisesti kaupaksi, sanoo Lähi-Tapiolan kehityspäällikkö Aleksandr Kanevski.

Näin vaikka sote-uudistus ja hoitotakuu lupaavat nykyistä nopeampaa pääsyä julkisiin palveluihin myös kiireettömiksi katsottavissa asioissa.

– Sairauskuluvakuutusmarkkina Suomessa kasvaa yhä edelleen, ja se näkyy toki myös meidän myynnissä. Julkisen terveydenhuollon haasteet ovat varmaan vaikuttaneet kansalaisten kiinnostukseen tällaisia tuotteita kohtaan, kertoo Ifin henkilöasiakkaiden vakuutuksista vastaava johtaja Tommi Palmu.

Toisaalta vakuutuksista on apua vain, jos ne on otettu ennen korvattavien tapahtumien syntyä. Jos vaivoja on ehtinyt tulla, uutta vakuutusta ei välttämättä saa ilman rajoitusehtoja. Myös vakuutusyhtiöstä toiseen siirtyminen edellyttää useimmiten uutta terveysselvitystä.

Käyttötavat palaamassa vuolaampina aiempiin uomiinsa

Korona-ajan tasaannuttua yksityisten sairauskuluvakuutusten käyttö on myös kasvanut. Kun infektiopelot ovat hellittäneet ja lääkäriasemien koronasuojaustoimet keventyneet, kertynyttä hoivavajetta kurotaan nyt kiinni, usein vakuutusten maksamana.

– Terveysvakuutusten käyttöaktiivisuus on kasvanut merkittävästi ja itse asiassa tällä hetkellä terveysvakuutuksia käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin, toteaa Pohjola vakuutuksen henkilövakuuttamisen johtaja Jarkko Pärssinen.

Vakuutuskantojen ja käyntimäärien kasvun myötä myös sairauskuluvakuutusten korvausmenot ovat kasvussa. Näin vaikka ainakin osa yhtiöistä on alkanut ohjailla asiakkaiden hoitopaikan valintoja.

Tilastokeskuksen kuluttajahintojen seurannan mukaan nousua on myös asumiseen ja liikenteeseen liittyvien vakuutusten hinnoissa, joskin nimenomaan terveysvakuutusten kallistuminen on ollut jyrkintä.

Sairauskuluvakuutusten hintoja nostavat lisäksi yleinen kustannustason nousu sekä vuodenvaihteessa toteutetut kelakorvausten leikkaukset. Muun muassa suuresta osasta yksityislääkärien määräämiä laboratoriotutkimuksia ei ole enää voinut saada Kelalta korvausta.