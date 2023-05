Oriveden kultakaivokseen luvattomasti haudatun jätteen tyhjennys on alkanut

Oriveden kultakaivoksesta paljastuneen luvattoman kaatopaikan tyhjennys on alkanut.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisarion Joni Länsipuron mukaan aamupäivän aikana kaivoksesta oli nostettu viisi kuormaa jätettä. Jätteet ovat Länsipuron mukaan ”kaikenlaista laidasta laitaan”. Joukossa arvioidaan olevan autonrenkaita, öljytynnyreitä, muovia ja metallia.

Jätemäärän lisäksi poliisi selvittää, milloin jätteet on haudattu. Se on tärkeää vastuun kohdentamisen kannalta, sillä rikoksen tekoaikaan vastuussa on ollut useita henkilöitä. Myös kaivoksen omistaja on vaihtunut.

– Joukossa on esimerkiksi pakkauksia, joissa on päivämäärä. Jätteen hautaamisen ajankohta saadaan selville ainakin vuoden tarkkuudella, Länsipuro arvioi työmaalta.

Poliisi epäilee salaiseen kaatopaikkaan liittyvästä ympäristörikoksesta kolmea henkilöä, jotka toimivat tai ovat aiemmin toimineet kaivosyhtiö Dragon Miningin johtotehtävissä. Myös kaivosyhtiötä epäillään rikoksesta. Tutkinta alkoi vuonna 2018 sen jälkeen, kun salainen kaatopaikka paljastui.

Kaivoksen tyhjennys kestää poliisin suunnitelman mukaan kolme viikkoa. Tyhjennysurakan tekee kaivostoiminnasta erillään oleva, ulkopuolinen urakoitsija.

Muu oleskelu alueella on kielletty työskentelyn ja seulonnan aikana eli touko- ja kesäkuun ajan. Poliisi on määrännyt Oriveden kaivoksen alueelle myös droonien lennättämiskiellon ajalle 2.–19. toukokuuta 2023.