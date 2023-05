Ympäristöjärjestön vapaaehtoiset saapuivat Saimaalle puhdistamaan öljyvuotoa

Saimaaseen valui kevyttä öljyä 1100 litraa Kemiran tehtaalta Joutsenossa. Öljyä on vedessä ohut kalvo.

Ympäristöjärjestö WWF:n vapaaehtoiset aloittivat tiistaina Joutsenossa Kemiran tehtaan öljypäästöjen puhdistustyöt.

– Testaamme, mikä menetelmä toimisi täällä parhaiten. Käytämme imeytysmattoja ja imeytystyynyjä, ja öljyä voi myös yrittää kaapia pois veden pinnalta, kertoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Kemiran Joutsenon lipeätehtaalta vuoti öljyä Saimaaseen Lappeenrannassa huhtikuun puolivälissä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on suojannut rantoja sekä puomittanut Kemiran tehtaan edustaa vuodon havaitsemisesta lähtien. Öljyä vuoti veteen noin 1100 litraa.

Avaa kuvien katselu Öljyvuoto tapahtui Lappeenrannan Joutsenossa huhtikuussa. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle

Niinimäen mukaan öljyn määrä on vähäistä, mutta vedessä on havaittavissa ohut kalvo. Veteen valunut muuntajaöljy on laadultaan kevyttä.

– Se tahraa vähemmän kuin raskaampi öljy, mutta on toisaalta vaikeampaa siivota luonnosta, Niinimäki sanoo.

Avaa kuvien katselu Öljy muodostaa veden pinnalle kevyen kalvon. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Öljy aina haitallista

Työt alkoivat tiistaina Luhdanlahdessa, koska siellä öljyä on havaintojen mukaan eniten.

Niinimäki arvioi, että öljyä on alueella muutamia satoja litroja.

– Luhdanlahti on ruovikkoinen lahti. Öljyä on ruovikossa sisällä, kivissä kiinni ja ajelehtimassa, Niinimäki kertoo.

Luontoon päätynyt öljy on aina haitallista ympäristölle määrästä riippumatta.

Runsaina määrinä öljy vaikuttaa muun muassa eläinten lisääntymiskykyyn. Vaikutukset voivat myös olla hyvin pitkäkestoisia.

Avaa kuvien katselu Vapaaehtoiset suojautuvat teippaamalla hihansuut ja käyttämällä suojahaalaria, suojalaseja ja maskia. Asianmukaisella pukeutumisella harjoitellaan myös suoja-asussa toimimista. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Linnut kylmettyvät

Linnuille öljy aiheuttaa ikäviä ongelmia.

– Kun lintu tahriintuu öljyyn, sen höyhenpuku ei kestä sitä, vaan lintu alkaa kylmettyä. Toistaiseksi öljyyntyneitä lintuja ei kuitenkaan ole havaittu tällä alueella, Niinimäki kertoo.

Vesilinnut eivät myöskään osaa varoa öljyä. Suuremmissa, esimerkiksi merellä tapahtuneissa öljyonnettomuuksissa on päinvastoin havaittu, että linnut hakeutuvat öljyisille alueille, koska niille ne näyttävät tyyniltä laskeutumispaikoilta.

Öljyn tahriman linnun voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että se käyttäytyy poikkeavasti. Lintu saattaa sukia erityisen paljon, sen lentäminen voi olla poikkeavaa tai käytös hermostunutta.

– Vesilinnut myös uivat silloin syvemmällä, koska höyhenpeite ei pidätä vettä normaalisti, Niinimäki kertoo.

Mikäli öljyn tahrimia lintuja havaitaan Saimaalla, niiden kiinniottaminen ja puhdistaminen tulee Niinimäen mukaan olemaan vaikeaa.

– Täällä linnut eivät öljyynny kovinkaan raskaasti, joten ne todennäköisesti pääsevät lentämään meitä karkuun. Pikkuhiljaa niiden terveys kuitenkin kärsii öljystä.

Avaa kuvien katselu Saimaaseen on asetettu öljyntorjuntapuomit. WWF:n lisäksi myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on ollut pelastuslaitoksen apuna töissä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Työ jatkuu päivä kerrallaan

Ympäristöjärjestön vapaaehtoisia on paikalla Joutsenossa kymmenkunta. Heitä on mukana Lappeenrannasta, lähialueilta ja jopa Turusta saakka.

Niinimäen mukaan vapaaehtoiset ovat alueella päivä kerrallaan pelastuslaitoksen apuna niin kauan, kun työtä riittää.

– Jos työtä jatketaan useita päiviä, olisi erittäin hyvä, jos paikallista väkeä saataisiin aktivoitua yhä enemmän, Niinimäki sanoo.

Öljyntorjunta-alueelle on asetettu veneilykielto. Veneiden laskeminen Likosenlahden venesatamaan on kuitenkin mahdollista.

Työt jatkuvat Luhdanlahdelta eteenpäin tulevina päivinä.

