Kesälomalle Keski-Eurooppaan pääsee myös maata pitkin – Katso kokeneen matkaajan vinkit reitin valintaan

Eteläisestä Suomesta tie Keski-Eurooppaan käy Tukholman, Tallinnan tai Travemünden kautta. Kuusi vuotta Keski-Euroopassa asuneella Sunna Kokkosella on kokemusta jokaisesta reitistä.

Maata pitkin matkustaessa voi nauttia maisemista, ja turisti näkee muutakin kuin lentokoneen matkustamon.

Maata pitkin matkustaminen on myös ympäristöystävällinen tapa matkustaa. Junan on arvioitu tuottavan vähintään kymmenen kertaa vähemmän päästöjä kuin mitä syntyy ilmojen kautta matkustaessa.

Lentolipun ostaminen Keski-Eurooppaan on tehty helpoksi, eikä lomalaisen tarvitse vaivata päätään matkareitin valinnalla. Toisin on maata pitkin matkustavilla.

Vaikka maata pitkin matkustaminen vaatiikin pientä suunnitelmallisuutta, alkuun pääsee helposti. Tietoa ja vinkkejä saa esimerkiksi Maatapitkin.net (siirryt toiseen palveluun) –sivustolta, jossa on linkit eri maiden junayhtiöiden lipunmyyntisivustoihin.

Maata pitkin matkustavien (siirryt toiseen palveluun) Facebook-ryhmästä saa apua monenmoiseen matkustamiseen liittyvään pulmaan. Ryhmä on erittäin aktiivinen.

Linkeistä ja vinkeistä huolimatta reittivalinta jää matkustajan harteille.

Vaasasta Uumajaan, Torniosta Luulajaan

Suomesta pääsee kohti keskistä Eurooppaa useampaakin kautta, ja Tukholmaan matkaamiseenkin on eri vaihtoehtoja.

Vaasan seudulla asuville hyvä vaihtoehto on mennä laivalla Uumajaan, ja jatkaa sieltä päivä- tai yöjunalla Tukholmaan.

Oulusta ja sitä pohjoisemmasta voi matkata junalla tai bussilla Tornioon, ja jatkaa sieltä bussilla Ruotsin puolelle Haaparanta-Tornion matkakeskukseen, josta matka jatkuu bussilla Luulajaan. Loppumatka Tukholmaan taittuu junalla. Haaparannasta pääsee myös junalla vaikkapa Bodeniin, jossa voi vaihtaa Tukholmaan menevään yöjunaan.

Eteläisemmästä Suomesta jää kolme eri reittiä: Tukholman, Tallinnan ja Travemünden kautta.

Inarista kotoisin oleva Sunna Kokkonen on matkannut kuuden vuoden ajan Suomen ja keskisen Euroopan väliä. Tällä hetkellä Sunna Kokkonen asuu Wienissä, jossa hän työskentelee väitöskirjatutkijana.

Sunna Kokkonen on käyttänyt kolmea reittiä matkallaan Keski-Eurooppaan. Mikä reiteistä on hänen suosikkinsa ja miksi?

Avaa kuvien katselu Tukholmaan pääsee sekä Helsingistä että Turusta. Kuva: Illusia Sarvas

Reitti 1: Helsingistä tai Turusta Tukholmaan

Tukholmaan pääsee Helsingistäkin, mutta Sunna Kokkonen matkustaa yleensä Turun kautta.

Tukholmasta matka jatkuu Kööpenhaminan kautta Saksan Hampuriin. Jos Turusta lähtee iltalaivalla, Hampuriin ehtii jo seuraavaksi illaksi. Toki Tukholma-Hampuri –välillä voi myös yöpyä vaikkapa Kööpenhaminassa tai jossain pienessä tanskalaiskaupungissa.

– Maisemien puolesta Ruotsin reitillä ei ole suomalaisille kovin paljon annettavaa, sillä maisemat näyttävät aika samalta kuin Etelä-Suomessa, Sunna Kokkonen arvioi.

Tukholman reitin toinen huono puoli on se, että junat ovat usein loppuunmyytyjä, joten paikat kannattaa varata ajoissa.

Avaa kuvien katselu Tallinnan laivamatkan jälkeen nopein ja yksinkertaisin valinta kohti Keski-Eurooppaa on bussi. Kuva: Illusia Sarvas / Yle

Reitti 2: Helsingistä Tallinnan kautta Varsovaan

Toinen reitti kohti Keski-Eurooppaa kulkee Tallinnan kautta Puolan Varsovaan.

Tallinnan laivamatkan jälkeen nopein ja yksinkertaisin valinta kohti Keski-Eurooppaa on bussi, jolla välin taittaa nopeimmillaan noin seitsemässätoista tunnissa. Toki Tallinna-Varsova -välin voi katkaista näppärästi kahteen etappiin, ja pysähtyä vaikkapa Kaunasissa.

Ja jos busseilu arveluttaa, matkaa voi jatkaa Liettuasta kohti Varsovaa myös raiteita pitkin.

– Baltian reitti tulee todennäköisesti kaikkein halvimmaksi, sillä matkaeväät ja mahdolliset yöpymiset ovat huomattavasti huokeampia kuin vaikkapa Tanskan kautta mennessä, Sunna Kokkonen laskeskelee.

Avaa kuvien katselu Laivamatka Helsingistä Travemündeen kestää noin kolmekymmentä tuntia. Kuva: Illusia Sarvas / Yle

Reitti 3: Helsingistä laivalla Travemündeen

Kolmas Sunna Kokkosen käyttämä reitti kulkee Saksan Travemünden kautta. Jaetussa hytissä matkaavalle tämä reitti on todennäköisesti edullisempi kuin Tukholman kautta reissaaminen.

Laivamatka Helsingistä Travemündeen kestää noin kolmekymmentä tuntia. Omasta arjesta pääsee hetkeksi irti, ja matkaan mahtuu monenlaista merimaisemaa.

Saksaan laiva saapuu illalla. Matka-aikataulua sorvatessa kannattaakin ottaa huomioon, että matkaan kuuluu myös yöpyminen jossain Lübeckin lähistöllä.

Travemünden reitti on Sunna Kokkosen oma suosikki.

– On mahtavaa, kun niin lähelle satamaa pääsee metrolla. Laivalla ei myöskään tarvitse istuksia paikallaan, vaan aikaa voi viettää vaikkapa saunassa tai kuntosalilla, Sunna Kokkonen summaa.

Sunna Kokkosen blogipostaus (siirryt toiseen palveluun).

Millaisia kokemuksia sinulla on maata pitkin matkustamisesta? Keskustelu aiheesta on auki keskiviikkoon 3.5. klo 23 asti.