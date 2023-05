Markku Jokisipilä täsmentää puheitaan A-Talkissa: Hallitus voi tehdä Suomelle uusia EU-linjauksia

Turun yliopiston apulaisprofessori, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pohti torstaina Ylen A-Talkissa, että elpymispaketin yhteydessä tehdyt päätökset ovat eduksi perussuomalaisille parhaillaan käytävissä hallitusneuvotteluissa.

– Yhteisymmärryksen löytäminen (EU-politiikasta) voi osoittautua yllättävänkin helpoksi, koska silloin kun hyväksyttiin elpymispakettia, valtiovarainvaliokunta liitti eduskunnan päätökseen kahdeksan lausumaa, jotka ottivat aivan yksiselitteisen kannan federalististen rakenteiden lisäämistä tai edistämistä vastaan ja yhteisvelkamekanismien lisäämistä vastaan. Se oli sellainen lopputulos, joka oli jossain määrin voitto perussuomalaisille, Jokisipilä sanoi.

– Perussuomalaiset ovat aivan tyytyväisiä, että asiasta ei ole sen enempää keskusteltu, koska se on voimassa oleva Suomen eduskunnan kanta ja se on aika lähellä perussuomalaisten rakentavasti kriittistä EU-poliittista kantaa, hän lisäsi.

Sosiaalisessa mediassa virisi keskustelu (siirryt toiseen palveluun), jossa Jokisipilän tulkittiin antaneen ymmärtää, että valiokuntien kannat sitovat seuraavaa hallitusta.

Ylen haastattelemat oikeusoppineet ovat sitä mieltä, että vaikka lausunnot ovat painavia, ne eivät yksiselitteisesti sido seuraavan hallituksen käsiä.

Oikeusoppineet yksimielisiä

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Tuomas Ojanen pitää selvänä, että edeltävällä hallituskaudella muodostetut kannat eivät sido seuraavaa hallitusta.

– Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kannat viime vaalikaudella elpymisvälineestä tai ylipäätään mistään unionijäsenyyteen liittyvästä asiasta eivät sido sen paremmin äskettäin toimintansa aloittanutta uutta eduskuntaa kuin tulevaa hallitustakaan, sitten kun se on joskus muodostettu ja aloittanut toimintansa, Ojanen kertoo.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Päivi Leino-Sandberg pitää valtiovarainvaliokunnan lausuntoja poliittisesti painavina, mutta ei näe, että seuraavan hallituksen päätökset olisi niiden pohjalta jo tehty.

– Kyllä niillä poliittista vaikuttavuutta on, mutta ne eivät ole sellaisia, joiden varassa tuleva hallitus pärjää. Ne ovat osin vanhentuneita. Esimerkiksi unionin rahojen käytön osalta on valmistauduttava ihan uusiin keskusteluihin”, Leino-Sandberg sanoo.

Pitkän linjan kansanedustaja, eduskunnassa EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan johtajana toiminut Satu Hassi (vihr.) kommentoi (siirryt toiseen palveluun) tapausta sosiaalisen median palvelu Twitterissä.

”Tarkkaan ottaen eduskunnan kannan uusia EU-säädöksiä koskevissa neuvotteluissa päättää eduskunnan suuri valiokunta. Sitä ennen hallituksen pitää kertoa näkemyksensä kyseessä olevasta asiasta. Silloinkin kanta sitoo ”vain” poliittisesti”, Hassi toteaa.

Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio on Hassin kanssa samoilla linjoilla.

– Elpymisväline on pandemiaan liittyvä järjestely ja sikäli erityistapaus. Nyt mahdollisesti käsiteltäviksi tulevat yhteisvelka-asiat ovat varmastikin sellaisia, etteivät ne rinnastu tuohon elpymisvälineen tilanteeseen. Olen siis tässä Satu Hassin kanssa samoilla linjoilla sikäli, ettei mielestäni ole syytä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä elpymisvälineen syntyhistorian pohjalta siitä, mihin eduskunta on sidottu”, Raitio kertoo.

Hän pitää selvänä, että uudet hallitukset ja valiokunnan tekevät uudet linjaukset eivätkä edelliset linjaukset sido niiden käsiä.

Jokisipilä: Irtautuminen kannoista olisi käänne

Jokisipilä selventää nyt Ylelle aiempaa lausuntoaan A-Talkissa.

– Sehän on mahdollista, että seuraava eduskunta tulee asiassa eri kannalle, mutta poliittisille voimasuhteille on tapahtunut se, että voimakkaimmin EU-kriittinen puolue on menossa hallitukseen. Siltä pohjalta järkeilin. Se olisi iso poliittinen käänne, jos lähdettäisiin irtautumaan näistä eduskunnan kannoista, Jokisipilä kommentoi.

Hän muistuttaa, että EU-politiikka ei edes noussut kovin suureksi keskustelunaiheeksi ennen vaaleja.

– Kuvailin A-Talkissa nykytilannetta, että ei ole tulossa uutta elpymispakettia, mutta jos sellainen tulee, niin sitten EU-linjojen ero ei olekaan piilevä, vaan nousee politiikan keskiöön ja ollaan aivan uudenlaisessa tilanteessa, Jokisipilä sanoo.

Hän arvoi, että perussuomalaisten olisi hyvin vaikea olla sellaisessa hallituksessa, joka hyväksyy esimerkiksi EU:n ilmastorahastoja tai teollisuuden subventiopaketteja.