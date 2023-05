Uutta tietoa Nord Streamin räjähdyspaikan liepeillä liikkuneista Venäjän aluksista

Venäläisaluksia vieraili Nord Stream -kaasuputkien räjähdyspaikan läheisyydessä ainakin kaksi kertaa kesäkuussa. Viimeisin vierailu alueella tapahtui vain alle viikko ennen räjähdyksiä syyskuussa 2022.

Yhdessä tapauksessa venäläisalus pysyi räjähdyspaikan läheisyydessä lähes vuorokauden.

Venäläisalukset liikkuivat alueella AIS-paikannuslaitteet suljettuna. Neljä yleisradioyhtiötä eli Tanskan DR, Norjan NRK, Ruotsin SVT ja Yle kykenivät kuitenkin jäljittämään alusten liikkeitä radioviestinnän avulla. Tietoja varmistettiin myös hankkimalla satelliittikuvia.

Asiantuntijoiden mukaan havainnot ovat merkittävä lisä Nord Stream -kaasuputkien räjähdystä edeltävien tapahtumien hahmottamisessa.

– Tämä on mielenkiintoista tietoa, joka antaa vakuuttavan kuvan Venäjän salaisesta toiminnasta kaasuputkien lähellä iskuja edeltävänä aikana, sanoo H.I. Sutton. Hän on riippumaton merivoimien analyytikko ja Venäjän vedenalaisen sodankäynnin asiantuntija.

Kierteli Nord Streamin kohdalla

Venäjän radioviestintää seurasi brittiläinen laivaston tiedustelu-upseeri, joka vielä muutama vuosi sitten työskenteli muun muassa Venäjän Itämeren laivastoon kohdistuvan seurannan parissa. Hän ei ole enää aktiivipalveluksessa.

Avaa kuvien katselu Entinen Britannian laivaston tiedustelu-upseeri seuraa Venäjän laivaston radioliikennettä käyttämällä laillisia menetelmiä. Alukset antavat radioteitse tietoa sijainnistaan, nopeudestaan ​​ja purjehdussuunnastaan. Kuva: DR / Varjojen sota -dokumenttisarja

Radioviestinnästä käy ilmi, että viime vuoden kesäkuun 6. päivänä Venäjän laivaston alus purjehti Kaliningradin laivastotukikohdasta Bornholmin itäpuolelle, jonne se saapui 7. kesäkuuta aamulla.

Alus vietti useita tunteja lähellä tai jopa sen paikan päällä, jossa Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 kulkevat merenpohjassa noin 80 metrin syvyydessä. Tanskan viranomaisten kertomien tietojen perusteella kolme neljästä räjähdyksen vuoksi putkeen tulleista vuodoista tapahtui juuri näissä kohdissa.

Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt eivät kyenneet määrittelemään täsmällisesti, mikä laiva oli kyseessä edellä kuvatussa tapauksessa. Brittiläisen entisen meritiedustelu-upseerin mukaan kyseessä oli kuitenkin alus, joka oli yhteydessä Kaliningradissa olevaan Venäjän laivaston johtokeskukseen. Alus käytti viestinnässään sotilastaajuutta.

Seuraava laiva vieraili täsmälleen samassa paikassa

Seuraava havainto Venäjän laivaston aluksesta on viikkoa myöhemmin eli 14. kesäkuuta 2022. Laiva pysyi alueella seuraavaan päivään.

Britannian entisen meritiedustelu-upseerin mukaan tämän alus oli todennäköisesti 86-metrinen venäläinen merivoimien tutkimusalus Sibiryakov. Sen kotipaikka on Lomonosovissa, lähellä Pietaria. Se ei normaalisti liiku Itämerellä juuri kyseessä olevalla alueella.

Asiantuntijoiden mukaan Sibiryakov on tarkoitettu merenpohjan kartoitukseen ja vedenalaiseen tiedusteluun.

– Siinä on nosturi, jolla voidaan laskea esineitä veteen, sanoo meriupseeri ja tutkija Jens Wenzel Kristoffersen Kööpenhaminan yliopistosta.

Hänen mukaansa kesäkuisessa havainnossa kyse voi olla eräänlaisesta ennakkokartoituksesta, josta Sibiryakov oli vastuussa.

– Tämä on tutkimusalus, jota on käytetty tekemään selvitystä, joka tapahtui niinkin aikaisin kuin kesäkuussa.

Avaa kuvien katselu 1980-luvun lopulla valmistunut venäläinen Sibiryakov-alus on tarkoitettu merenpohjan kartoittamiseen. Aluksessa on monipuolisia mittaus- ja kuvauslaitteita merenpohjan tiedusteluun ja vedenalaisiin etsintöihin. Kuva: Kuvakaappaus Shipspotting verkkosivulta, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Sibiryakov löytyi myös satelliittikuvista

DR, NRK, SVT ja Yle ovat yhdessä norjalaisen satelliittikuvayhtiö KSAT:n kanssa tutkineet satelliittikuvia keskeisistä paikoista ja ajankohdista. Yhtiö on erikoistunut ilman paikannustietoja kulkevan laivaliikenteen etsintään.

Sibiryakov kesäkuisen reitin alku ja loppu on saatu tallennettua korkealaatuisilla satelliittikuvilla. Osa reitistä on puolestaan dokumentoitu hyödyntämällä tutkakuvia ja matalaresoluutioisia satelliittikuvia.

Projektinjohtaja Tony Bauna KSAT:sta on tunnistanut yhdeksän mahdollista kuvaa Sibiryakovista. Ne vastaavat paikkoja ja aikoja aluksen radioliikenteen paljastamalla reitillä.

KSAT on siis mitannut alueella olevien alusten pituuden ja pystynyt jossain määrin myös tulkitsemaan alusten liikkeitä. KSAT on vertaillut näitä tietoja muihin saatavilla oleviin tietoihin ja jättänyt selvityksestä pois alukset, joissa oli AIS-signaali päällä.

Jäljelle jää “pimeänä liikkuneita” aluksia, jotka eivät jaa paikkatietojaan.

Yksi kuvista on otettu aamulla 15. kesäkuuta, kun Sibiryakov oli aluksen omien radioviestien mukaan pohjoisten vuotopaikkojen alueella. Kuvasta näkyy kaksi alusta, jotka eivät jakaneet paikkatietojaan. Ne olivat olivat muutaman sadan metrin ja muutaman kilometrin päässä myöhemmistä vuotopaikoista.

– Löysin kaksi alusta, jotka eivät lähetä AIS-signaalia. Ne eivät näytä liikkuvan, vaan olevan paikoillaan, eikä niillä ole peräaaltoa, sanoo Tony Bauna.

Toisesta aluksesta toimituksella ei ole tarkempaa tietoa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Otso Ritonummi / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Kolmas havainto räjähdyksiä edeltävinä päivinä

Venäjän Itämeren laivastoon kuuluva SB-123 saapui räjähdyspaikkojen alueelle viime vuoden syyskuun 21. päivänä, eli viisi päivää ennen räjähdyksiä.

– Se on alus, jota käytetään tuki- ja pelastusaluksena sukellusveneoperaatioissa. Siinä on nosturi, jolla on huomattava nostovoima ja se pystyy nostamaan tavaroita merenpohjasta. Se voi myös laskea pienoissukellusveneen mereen, sanoo Jens Wenzel Kristoffersen.

Avaa kuvien katselu Venäjän laivastoon kuuluva pelastushinaaja SB-123 on pituudeltaan 49 metriä. Kuva: Tanskan puolustusvoimat

Radioviestinnän mukaan SB-123 -hinaaja saapui Bornholmin alueelle lähelle Nord Stream kaasuputkia illalla 21. syyskuuta. Se pysyi alueella seuraavan iltapäivään. Radiosignaali aluksesta saatiin myös 22. päivän aamuna. Kaasuputkien vuodot havaittiin neljä päivää myöhemmin.

Aluksen liikkeitä on pystytty dokumentoimaan myös seuraamalla sen reittiä siltä osin kun se piti AIS-laitteensa päällä lähtiessään ja palatessaan tukikohtaan.

Huhtikuussa Tanskan puolustusvoimien johto vahvisti Information-lehdelle, että vuotokohtien lähellä nähtiin 22. syyskuuta myös Venäjän laivaston alus SS-750. Se on varustettu minisukellusveneellä.

Asiantuntijat: ei sattumaa

Pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden haastattelemat asiantuntijat eivät usko, että venäläisalusten läsnäoloa voisi selittää esimerkiksi harjoituksiin osallistumisella.

Venäjän vedenalaisen sodankäynnin asiantuntija H.I. Sutton ei usko, että kyse on myöskään sattumasta.

– Nämä havainnot antavat vakuuttavaa näyttöä siitä, että ne ovat yhteydessä Nord Streamin tapahtumiin.

Myös Jens Wenzel Kristoffersen pitää havaintoja mielenkiintoisina.

– Mikäli venäläiset paljastuvat (sabotaasin) tekijöiksi, niin he näyttävät keränneen tietoja, kartoittaneen operaation kohteen tarkasti ja asettaneen räjähteet alustensa avulla.

H.I. Suttonin mukaan mikä tahansa taho Nord Streamin iskun takana onkaan, hyötyi siihen liittyvästä epätietoisuudesta.

– Moni ihminen täytti tämän aukon omilla teorioillaan tai ennakkoluuloillaan ja siksi on tärkeää että tämänkaltaista dokumentoitua tietoa saadaan lisää.

Joukko pohjoismaisia toimittajia on tutkinut Venäjän tiedustelutoimintaa. Dokumenttisarjan kolmas osa on nähtävissä Yle Areenassa.

Useita teorioita esitetty

Nord Stream -putkilinjojen sabotaasi on herättänyt kansainvälistä huomiota ja käynnistänyt kiivaita keskusteluja YK:n turvallisuusneuvostossa, jossa Venäjä on useaan otteeseen vaatinut kansainvälistä tutkintaa asiasta.

Julkisuudessa on esitetty useita teorioita siitä, kuka oli sabotaasin takana ja miten se toteutettiin. Räjähdyksen jälkeisinä päivinä Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi puheessaan, että "anglosaksit" ovat sen takana.

Myöhemmin amerikkalaisen toimittajan Seymour Hershin kirjoittama artikkeli levisi ympäri maailmaa. Artikkeli perustui nimettömään lähteeseen. Siinä esitettiin väite, jonka mukaan Yhdysvallat olisi yhteistyössä Norjan kanssa suunnitellut ja toteuttanut kaasuputken tuhoamisen Naton BALTOPS 22 -harjoituksen suojassa. Väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole esitetty uskottavaa lähdeaineistoa.

Maaliskuussa 2023 saksalaismediassa esiteltiin teoria, jonka mukaan sabotaasin takana on saattanut olla Ukraina-mielinen kuuden hengen ryhmä. Saksan hallitus on kuitenkin ilmoittanut, että Ukrainaan viittaavat vihjeet voivat osoittautua osaksi niin kutsuttua ”false flag” -operaatiota, jolla johdetaan harhaan.

Saksalaismedia T-Online on aiemmin uutisoinut tässäkin jutussa mainitusta SB-123 -aluksesta. Lehti oli saanut saksalaisilta tiedustelulähteiltä tietoja, jonka mukaan aluksen liikkeitä on selvitetty Nord Streamin sabotoinnin yhteydessä.

Yksikään sabotaasia tutkivista maista ei ole vielä esittänyt tuloksia tai johtopäätöksiä.

Alushavainnoista kesä- ja syyskuulta on kysytty Venäjän valtiolta sen Kööpenhaminan lähetystön kautta. Sieltä ei ole saatu vastausta, miksi alukset ovat liikkuneet alueella.