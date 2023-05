Alvar Aallon suunnittelema hotelli oli mennä pilkkahintaan nettihuutokaupassa

Alvar Aallon (1898-1976) suunnittelema kiinteistöhotelli Haminassa on pahasti rapistunut.

Ulosottolaitos ei hyväksynyt 2 500 euron suuruista korkeinta tarjousta. Haminassa sijaitseva asuntohotelli on päässyt rapistumaan pahasti.

Suomen tunnetuimman arkkitehdin Alvar Aallon luomuksesta käyty huutokauppa päättyi tiistaiaamuna kello kymmenen.

Korkein tarjous Haminassa sijaitsevasta Alvar Aallon suunnittelemasta asuntohotellista oli nettihuutokaupassa (siirryt toiseen palveluun) vain 2 500 euroa. Tarjous tehtiin muutamia minuutteja ennen huutokaupan päättymistä.

Huutokauppaan osallistui yhteensä neljä tahoa. Ulosottovirasto ei kuitenkaan hyväksynyt korkeinta tarjousta. Bernerintiellä sijaitseva kiinteistö on ollut ulosmitattuna.

– Oli selvää, ettei rakennusta voitu myydä tuohon hintaan, sillä tarjous jäi alle velkojan panttisaatavan ja täytäntöönpanokulujen. Rakennuksesta on teetetty kaksi kuntotarkastusta sekä kiinteistövälittäjän arvio, kertoo kihlakunnanvouti Sofia Paajanen Kymenlaakson ulosottovirastosta.

Sofia Paajanen kertoo, että rakennus on ollut julkisessa myynnissä kiinteistövälittäjän kautta aikaisemmin. Sitä kautta ei kuitenkaan saatu yhtään tarjousta. Nyt järjestettiin ensimmäinen nettihuutokauppa.

– Hyvin todennäköisesti laitamme kohteen pian uudestaan verkkohuutokauppaan, sanoo Paajanen.

Kiinteistö on rapistunut pahoin

Rakennuksen kuntoarvioista selviää, että Alvar Aallon suunnittelema rakennus on päässyt pahasti rappiolle. Rakenteissa on havaittu kosteusvaurioita. Muun muassa saunan lauteet ja seinäpinnat ovat näkyvän homeen peitossa.

– Rakennuksessa oli aistittavissa voimakas mikrobikasvulle tyypillinen haju. Haju oli voimakkain alemmissa kerroksissa, kerrotaan myyntiesitteessä.

Rakennuksen julkisivusta putoaa myös rappauksia ja tiiliä. Kuntoarvion mukaan putoavat rakenteet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisriskin. Myyntiesitteen mukaan rakennus ei täytä majoitusrakennukselle asetettavia vaatimuksia, ja sen käyttöönotto vaatisi laajoja korjauksia.

Rakennus on jäänyt kylmilleen, joten vauriot pahenevat joka vuosi.

Entinen asuntohotelli sijaitsee muutaman kilometrin päässä Haminan keskustasta Petkeleessä. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle

Rakennuksessa saunaosastoja ja kahvila

Kiinteistössä on toiminut aiemmin asuntohotelli Petkele, jonka toiminta on loppunut vuonna 2018.

Hotellin tilat ovat kolmessa kerroksessa. Keskikerroksessa on muun muassa kaksi saunaosastoa ja kahvila. Pohjakerroksessa on kattilahuone ja rakenteilla olevia asuntoja. Rakennus on valmistunut 1950-luvun lopussa.

Kihlakunnanvouti Sofia Paajanen epäilee, ettei kohteesta tulla saamaan kovin korkeaa hintaa.

– Mutta koskaanhan ei tiedä, jos ilmaantuukin ostaja, joka on kiinnostunut rakennuksesta esimerkiksi juuri Alvar Aallon takia ja haluaa vaalia hänen muistoaan.