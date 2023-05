Seksuaali- ja väkivaltarikoksista syytetty Mika Moring oikeudessa taas tänään – käsittely määrättiinkin salaiseksi vastoin aiempaa ilmoitusta

Mika Moring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä koskevat henkirikosepäilyt ovat vielä esitutkinnassa.

Helsingin käräjäoikeudessa jatkui tiistaina useista seksuaali-, väkivalta- ja henkirikoksista epäillyn miehen syytteiden käsittely.

Mika Moringia, 51, syytetään raiskauksista, pahoinpitelyistä sekä perusmuotoisista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajina eli epäiltyinä uhreina on yhteensä seitsemän naista. Moring kiistää kaikki syytteet.

Lisäksi häntä epäillään kahden kadonneen naisen taposta, mutta nämä epäilyt ovat vasta esitutkinnassa.

Valtaosa oikeudenkäynnistä Helsingin käräjäoikeudessa on käyty suljetuin ovin, mutta oikeus oli ennakkoon ilmoittanut, että tiistainen käsittely olisi julkinen. Asiassa oli kuitenkin sittemmin esitetty salassapitopyyntö, jonka takia käsittely määrättiin sittenkin salaiseksi. Ennakkotietojen mukaan salissa käsiteltiin muun muassa syytettä törkeästä vapaudenriistosta.

Käräjäkäsittelyn ainoaksi jääneenä julkisena päivänä huhtikuussa käsiteltiin kahta pahoinpitelysyytettä. Tummaan huppariin pukeutunut Moring istui oikeussalissa koko päivän huppu päässä ja kasvojaan peitellen.

Raiskaussyytteitä vireillä myös Kanta-Hämeessä

Moringin vielä esitutkinnassa olevat henkirikosepäilyt koskevat Varsinais-Suomessa elokuussa kadonnutta 28-vuotiasta naista ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonnutta 35-vuotiasta naista.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Myös STT on julkaissut Moringin nimen jo esitutkintavaiheessa mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi sekä koska nimenjulkaisu saattaa edistää vakavien rikosepäilyjen selvittämistä.

Moringia vastaan on vireillä myös kaksi raiskaussyytettä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä myöhemmin tässä kuussa.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta.