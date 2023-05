Hyvinkäällä anastettiin tuhansien eurojen arvosta työmaatavaraa – poliisi löysi epäillyn päihtyneenä kadulta makaamasta

Työmaatavarat vietiin vappuyönä. Anastetun omaisuuden arvo on useita tuhansia euroja, poliisi kertoo.

Hyvinkäältä anastettiin vappuaaton ja vappupäivän välisenä yönä huomattava määrä erilaista työmaatavaraa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Omaisuuden arvo liikkuu useissa tuhansissa euroissa.

– Epäillyn tekijän jäljille päästiin, kun poliisin partio tavoitti maanantaiaamuna päihtyneen miehen makoilemasta Metsämiehenkadulta ja kuljetti hänet poliisivankilaan. Miehelle tehdyssä turvallisuustarkastuksessa hänen hallussaan olleesta repusta löytyi erilaisia työkaluja, poranteräsettejä, voimapihtiä ynnä muuta tavaraa, rikosylikomisario Anssi Murto sanoo tiedotteessa.

Poliisi sai samana aamuna hätäkeskukselta tehtävän, jossa ilmoittaja oli havainnut kävelytien varressa Kruunukadun ja Kalevankadun väliselle metsäkaistaleelle mahdollisesti piilotettuja kasseja.

Paikalta poliisi löysi muun muassa kymmeniä litroja polttoainetta kanistereissa, akkukäyttöisiä työkaluja, pöytäsirkkelin, käsityökaluja, johtoja, vaatteita sekä kahvinkeittimiä.

Mahdolliseksi anastuspaikaksi selvisi poliisin mukaan lähistöllä sijaitseva omakotitalotyömaa Kruunupuiston kaupunginosassa. Työmaan omistaja tunnisti valtaosan löytyneestä omaisuudesta omakseen.

– Aamulla partion Metsämiehenkadulta tavoittaman henkilön epäillään syyllistyneen kyseiseen varkauteen. Anastettua tavaraa on sen verran paljon, että on hyvin mahdollista, että epäiltyjä tekijöitä on useampi kuin yksi. Asian selvittelyä jatketaan meillä Itä-Uudenmaan poliisissa, Murto toteaa.