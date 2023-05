Olkiluoto kolmonen valmistui, mutta laitostoimittajan työntekijät jäivät – ovat valmiudessa, jos takuuaikana tulee eteen yllätyksiä

Laitostoimittajan työntekijöitä on Olkiluodossa ainakin seuraavan parin vuoden ajan. Joiltain osin takuu on voimassa kahdeksan vuotta.

Olkiluodon kolmosvoimala on tuottanut säännöllisesti sähköä päivän päälle kaksi viikkoa.

Teollisuuden Voiman mukaan laitos on käynyt suunnitellusti.

TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Aho on kolmosreaktorin rakentamisvaiheessa saanut vastailla toimittajien puheluihin kyllästymiseen asti, eikä loppu ole ihan vielä näkyvissä. Laitos kiinnostaa mediaa edelleen.

– Aika paljon vielä kysellään esimerkiksi laitoksen merkityksestä sähkön hintaan. Mitään yhtä yleisintä kysymystä ei ole, vaan niitä tulee laidasta laitaan, Aho kertoo.

Avaa kuvien katselu Kolmosreaktorin turbiini jauhaa sähköä. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kolmosreaktorin rakentaminen alkoi vuonna 2005 ja sitä on ollut rakentamassa jopa 30 000 henkilöä. Vaikka suuri osa laitostoimittaja Areva-Siemensin palkkaamasta henkilöstöstä on Olkiluodon saarelta poistunut, on laitostoimittajan väkeä yhä paikalla.

– Arevalaisia jää yhä tänne töihin 200–300 henkilöä. Laitoksen takuuaika on noin kaksi vuotta, ja sinä aikana voi tulla eteen kaikenlaista työtä, mikä kuuluu vielä laitoksen toimitussopimuksen piiriin. Saari on yhä varsin kansainvälinen paikka, Aho sanoo.

Avaa kuvien katselu Toimittajat pääsivät tiistaina tutustumaan Olkiluoto kolmosen turbiinilaitokseen. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Alun perin OL3:n piti valmistua vuonna 2009.

Ei siis ihme, että juhlatunnelmaa on yhä onnistuneen käyttöönoton jälkeen havaittavissa. Jopa jäyhinä tunnettujen satakuntalaisten huulilla on näkynyt hymyjä.

– Onnistunut käyttöönotto vaikuttaa positiivisesti kaikkien fiiliksiin. Tätä on tavoiteltu pitkään ja tehty lujasti töitä, Johanna Aho nauraa.

Kesän jälkeen Olkiluodossa on tarkoitus järjestää viralliset vihkiäisjuhlat.

– Ihan kaikkia 30 tuhatta ei varmastikaan pystytä kutsumaan, mutta kyllä tänne aikamoinen joukko ihmisiä saadaan kasaan.