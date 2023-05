Ukrainassa jälleenrakennetaan jo täysillä – päiväkoteihin tulee pommisuojat ja kauppakeskuksiin sodassa haavoittuneille esteetön kulku

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien tuhojen korjaaminen ja jälleenrakennus on jo kovassa vauhdissa Ukrainassa. Maassa huhtikuussa vieraillut turkulainen Niina Ratilainen hämmästyi tahdista, jolla uusia rakennuksia nousee. Töitä tehdään erityisesti pääkaupunki Kiovan ympäristössä ja maan länsiosassa.

– Uusia kerrostaloja on jo rakennettu huomattavan lyhyessä ajassa. Samoin erilaisia palvelurakennuksia, kuten sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja. Se kertoo siitä, että taloudellista tukea on saatavilla. Ukrainalaisilla on myös usko ja innostus siihen, että he selviytyvät sodan koettelemuksista, kertoo Ratilainen.

Sodan vaikutukset näkyvät uudisrakennusten suunnittelussa. Taisteluissa ja pommituksissa haavoittuneiden tarpeet pyritään huomioimaan esteettömyyttä edistävin ratkaisuin.

– Palvelurakennuksiin, kuten päiväkoteihin, rakennetaan varotoimenpiteenä myös pommisuojia. Ukrainassa varaudutaan sekä hyvään että huonoon.

Valtuuskunta laski Butšassa seppeleet joukkosurman uhrien haudalla.

Butšan kauheudet pysäyttävä kokemus

EU:n alueiden komiteassa vihreiden ryhmää johtava Niina Ratilainen osallistui huhtikuun lopussa Ukrainassa järjestettyyn kansainväliseen jälleenrakennusta käsittelevään konferenssiin.

Alueiden komitean valtuuskunta tutustui myös muutamiin sodan runtelemiin kaupunkeihin ja kyliin. Ratilaisen mieleen jäi erityisesti vierailu Butšan kaupungissa, jossa viime keväänä paljastui siviiliväestöön kohdistunut joukkosurma.

– Oli vaikeaa ja havahduttavaa käydä ihmisten haudoilla. Lisäksi kuulimme kaupungin päättäjiltä ja kirkon edustajilta, miten siellä on miehityksen ja sen päättymisen jälkeen eletty, muistelee Niina Ratilainen.

Valtuuskunta koki myös sodan todellisuuden, kun Kiovassa tuli ilmahälytys keskellä yötä. Hotellin väki vietti useita tunteja pommisuojassa.

Niina Ratilainen arvioi, että ukrainalaisilta löytyy uskoa ja innostusta selvitä sodan koettelemuksista.

Lapsille kesäleirejä Euroopassa

Niina Ratilaisen kotikaupunki Turku on solminut ystävyyskaupunkisuhteen Itä-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan kanssa. Kaupungit tekevät yhteistyötä muun muassa koulutuksen ja sähkögeneraattorien viennin muodossa. Ratilainen toivoo muidenkin kaupunkien ja kuntien luovan kontakteja Ukrainaan, jos niitä ei entuudestaan ole.

Konferenssin järjestäjät esittivät myös omia toiveitaan vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

– He toivoivat, että Euroopassa järjestettäisiin kansainvälisiä leirejä, joihin voisi osallistua Ukrainan sota-alueelta tulevia lapsia. Kyseisillä pienimuotoisillakin hankkeilla voi olla merkittävä vaikutus, pohtii Ratilainen.