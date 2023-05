The Guardian: Ihmisoikeusjärjestö Amnesty poisti tekoälyllä luodut kuvat some-tileiltään arvostelun jälkeen

Mielenosoittajia ja poliiseja Kolumbian pääkaupungissa Bogotássa maaliskuussa 2021. Kuva on aito, ei tekoälyn luomus.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on joutunut arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun se julkaisi sosiaalisen median tileillään tekoälyllä luotuja kuvia. Asiasta uutisoi the Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan järjestö on sittemmin poistanut kuvat sivuiltaan.

Amnestyn julkaisemat tekoälykuvat esittävät Kolumbian vuoden 2021 laajoja protesteja, joissa poliisien tiedetään todistetusti käyttäneen äärimmäistä väkivaltaa. Kymmeniä siviilejä kuoli yhteenotoissa ja poliisien otteet tuomittiin laajalti maailmalla.

Yhdessä kuvassa joukko poliiseja raahaa naisprotestoijaa. Kuvassa esiintyneiden henkilöiden kasvot on pehmennetty. Naisen ympärille kiedotussa kolmivärilipussa on oikeat Kolumbian lipun värit, mutta ne ovat väärässä järjestyksessä. Poliisien virkapuvut ovat puolestaan vanhentuneita. Kuvien yhteydessä oli julkaistu tieto, jonka mukaan kyse oli nimenomaan tekoälyn luomista kuvista.

”Yhteys journalistien ja ihmisten välillä katoaa”

Kuvajournalistit ja mediatutkijat ovat varoittaneet, että tekoälykuvien julkaiseminen saattaa horjuttaa Amnestyn omaa työtä ja ruokkia salaliittoteorioita.

– Elämme valeuutisten täyttämää vahvasti polarisoitunutta aikakautta, jossa ihmiset kyseenalaistavat median luotettavuutta. Kuten tiedämme, tekoäly valehtelee. Mikä on uskottavuutesi, kun ryhdyt julkaisemaan kuvia, jotka ovat tekoälyn luomuksia? pohtii Kolumbian pääkaupungissa Bogotássa työskentelevä kuvajournalisti Juancho Torres.

Torres katsoo, että Amnesty on tekoälykuvien julkaisemisellaan loukannut toimittajia ja kuvajournalisteja, jotka tekivät työtään ja vaaransivat samalla henkensä protestien eturintamassa.

– Ystäväni menetti silmänsä. Käyttämällä tekoälykuvia tuo todellisuus ei ainoastaan katoa, samalla katoaa yhteys journalistien ja ihmisten välillä.

Järjestön Amerikan-toimintojen johtaja Erika Guevara-Rosas kertoo, että Amnesty turvautui tekoälykuviin suojellakseen protestoijia valtion mahdollisilta kostotoimilta.

Hän kertoo Amnestyn nyt poistaneen kuvat, jotta ne eivät vedä huomiota pois siltä työltä, mitä järjestö tekee tukeakseen uhreja sekä näiden vaatimuksia oikeuden toteutumiseksi Kolumbiassa.

Guevara-Rosas vakuuttaa lisäksi, että Amnesty sitoutuu jatkossa ottamaan huomioon sen, millaisia eettisiä ongelmia uuden tekoälyteknologian käyttöön liittyy.