Avarnin järjestyksenvalvojat pahoinpitelivät puolustuskyvyttömiä, epäilee poliisi – laajentuneen rikosvyyhdin esitutkinta valmistumassa

Avarn Securityn työntekijöihin liittyvän rikoskokonaisuuden esitutkinta on valmistumassa.

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut laajaa pahoinpitelykokonaisuutta, jossa kaikkiaan 12:ta samassa yrityksessä järjestyksenvalvojana työskennellyttä henkilöä epäillään useista eriasteisista pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudun alueella.

Heistä yhdeksän on niin sanottuja päätekijöitä, joihin on tutkinnan aikana kohdistettu eriasteisia pakkokeinoja.

– Väkivaltarikosten lisäksi henkilöiden epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen sekä virka-aseman väärinkäyttöön, kertoo rikoskomisario Krista Vallila poliisin tiedotteessa.

Tapauksista noin 16 siirtyy syyttäjälle tämän viikon loppupuolella ja loput vielä toukokuun alkupuolella. Tapauksia on yhteensä reilu 30, mutta tarkka määrä täsmentyy myöhemmin.

Uhreina päihtyneitä ja puolustuskyvyttömiä

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet järjestysvalvojien työaikana kyseessä olevan yrityksen valvonta-alueilla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa junaradan lähettyvillä.

Epäillyissä rikoksissa ei ole yhtä yhteneväistä tekotapaa, mutta niitä kaikkia yhdistää järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen.

Poliisin mukaan uhreja on uhkailtu ja heitä on pahoinpidelty muun muassa potkimalla sekä nyrkeillä ja teleskooppipatukalla lyömällä. Joissain tapauksissa maassa maanneita uhreja on sumutettu perusteettomasti OC-kaasulla.

– Väkivallanteot ovat kohdistuneet pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten päihtyneisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin sekä erilaisiin vähemmistöryhmiin, Vallila jatkaa.

Veivät uhrit syrjemmälle ja kuvasivat tekoja

Poliisin mukaan epäillyissä rikoksissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamansa uhrit suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, jonka jälkeen he ovat pahoinpidelleet uhrit ja kuvanneet teot.

Osa teoista on tallentunut valvontakameroihin. Poliisin mukaan järjestyksenvalvojat ovat pyrkineet myös välttämään tekojen päätymistä valvontakameroihin viemällä uhrit sivummalle.

Rikoskokonaisuus paljastui poliisille, kun yksittäinen sivullinen ilmoitti poliisille pahoinpitelystä. Poliisin tutkimat tapaukset ovat tapahtuneet toukokuun ja joulukuun 2022 välisenä aikana.

Rikoksista epäillyt järjestyksenvalvovat olivat töissä turvallisuuspalveluita myyvässä Avarn Securityssä. Heidät on irtisanottu rikosepäilyjen vuoksi.

– Näissä tutkittavana olleissa tapauksissa järjestyksenvalvojat on lain nojalla asetettu poliisin avuksi liikenneasemille, kauppakeskuksiin sekä joukkoliikenteeseen ylläpitämään yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tässä tapauksessa järjestyksenvalvojat käyttävät myös julkista valtaa, sanoo Vallila.

Epäillyt itse ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin.

Juttua täydennetään.