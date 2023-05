TTVK valvoo, ettei MM-kiekkoa näytetä ravintoloissa luvatta

Jos ravintola haluaa näyttää tiloissaan MM-kisalähetystä, se edellyttää voimassa olevaa C More Sport -ravintolatilausta. Arkistokuva on vuoden 2022 jääkiekon miesten MM-kisoista Suomi-Slovakia-pelistä.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus on tehnyt ”kisastudiovalvontaa” useiden vuosien ajan. Moni katseluoikeuden hankkinut ravintoloitsija on käräyttänyt kilpailijoitaan luvattomista lähetyksistä.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) suorittaa jääkiekon MM-kisojen aikana markkinavalvontaa kisalähetyksiä näyttävissä ravintoloissa. Valvonta suoritetaan tekemällä asiakaskäyntejä eri kaupunkien ravintoloihin ja selvittämällä, esitetäänkö ottelut asianmukaisin luvin.

C Moren välittämien urheilulähetyksien oikeudet ovat MTV:llä. Sisältöjen esittäminen julkisesti edellyttää oikeudenhaltijan lupaa eli voimassa olevaa C More Sport -ravintolatilausta.

– Jos esimerkiksi yksittäisen ravintolan baarimikolla on itsellään kotona C More -tunnukset, sitä korttia ei saa käyttää yritystoiminnassa ja näyttää C Moren studiolähetyksiä ravintolassa asiakkaille, kertoo TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala Ylelle.

TTVK:n tarkastajat käyvät yksittäisen ottelun aikana läpi niin monta ravintolaa yhdessä kaupungissa kuin ehtivät ennen siirtymistä toiseen kaupunkiin. Jos ravintolassa näytetään ottelua, tarkastaja kirjaa ylös päivämäärän, kellonajan, baarin nimen ja osoitteen sekä kaikkein olennaisena sen, miltä kanavalta lähetys tulee.

MM-jääkiekkoa on mahdollista seurata myös MTV3-kanavalta, mutta C Moren lähetykset sisältävät kattavan studio-osuuden.

Tiedot raportoidaan sen jälkeen lähettäjäyritykselle, joka tarkastaa, onko ravintola hankkinut asianmukaiset luvat ottelun näyttämiseen asiakkaille.

Jos selviää, ettei lupia ole, Jaana Pihkalan käsityksen mukaan lähettäjäyritys vaatii ravintolalta luvan ostamista jälkikäteen.

Ensimmäisellä tarkastuksella kymmeniä kärähti

TTVK on tehnyt vastaavaa valvomistoimintaa jo useiden vuosien ajan.

– Ensimmäisellä tarkastuksella todella moni jäi kiinni, puhutaan kymmenistä tapauksista, Jaana Pihkala sanoo.

Keväällä 2015 TTVK tiedotti selvittäneensä (siirryt toiseen palveluun), että jopa 60 prosentissa ravintoloista näytettiin SM-liigalähetyksiä luvatta. Tarkastuksia tehtiin ravintoloihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa ja Oulussa.

Tilanne parani ajan kuluessa, kun tieto TTVK:n suorittamista tarkastuksista saavutti ravintolat. Pihkalan mukaan moni katseluoikeuden hankkinut ravintoloitsija alkoi pian käräyttää kilpailijoita lähimaastossa.

– He kokivat epäreiluksi, että toiset näyttävät käynnissä olevaa matsia ja mainostavat Facebookissa kisastudiota, vaikka heillä ei ole tarvittavia lupia.

Avaa kuvien katselu Kisakatsomoita löytyy baarien lisäksi myös ulkosalta. Arkistokuva on Tampereen keskustorilta viime vuoden MM-kisoista. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tämä on ensimmäinen kerta, kun TTVK suorittaa tarkastuksia koronarajoitusten jälkeen.

Jaana Pihkala on toiveikas, että ravintolat toimivat asianmukaisella tavalla otteluiden näyttämisen suhteen.

Hän uskoo silti, että myös poikkeuksia tulee löytymään.

– Kyllä vähän pelkään, että korona-aikana lupakäytännöt ovat kaikonneet mielestä.

Vuoden 2023 jääkiekon miesten MM-kisat pelataan Tampereella ja Riiassa 12.–28 toukokuuta.