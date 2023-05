Demokraatti: Ville Skinnari ei lähde demareiden puheenjohtajakisaan

Lahtelainen Ville Skinnari (sd.) on kolmannen kauden kansanedustaja.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari ei lähde kisaamaan puolueen puheenjohtajuudesta, kertoo Demokraatti (siirryt toiseen palveluun).

Skinnari on toiminut SDP:n toisena varapuheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Hän on kolmen lapsen isä ja kotoisin Lahdesta. Skinnari on toiminut Antti Rinteen (sd.) ja Marinin hallituksissa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinä.

SDP:n nykyinen puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) kertoi hieman vaalien jälkeen luopuvansa puolueen puheenjohtajuudesta syyskuun puoluekokouksessa.

Kisaan ovat ilmoittautuneet puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) ja viidennen kauden kansanedustaja, väistyvän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Lindtmania on pidetty kisan ennakkosuosikkina, ja Kiuru on kertonut ymmärtävänsä lähtevänsä kisaan takamatkalta.

Lindtman hävisi vuoden 2019 joulukuisessa puoluevaltuuston äänestyksessä pääministeriehdokkuuden Marinille vain kolmella äänellä.

Ennakkoarvioissa mukana olleista nimistä myös kansanedustaja Timo Harakka (sdp.), kolmas varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen (sdp.) ja kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sdp.) ovat kertoneet, että he eivät tavoittele puolueen puheenjohtajuutta.

Lisäksi puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Malm (sd.) ja eduskuntaan valituksi tullut europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ovat ilmoittaneet, etteivät he asetu ehdolle.