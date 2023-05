Kuhmossa on satanut jopa 19 cm uutta lunta

Sadealue on liikkunut yön ja aamupäivän aikana kohti itää. Sateita on tullut monin paikoin räntänä ja lumena, ja Kuhmossa 12 tunnin lumikertymä on jopa 19 cm.