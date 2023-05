Häirintää ei enää katsota läpi sormien – asennemuutos toi opiskelijabileisiin uuden työroolin

Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö Laura Kaipia kertoo, että tietoisuuden lisääntyminen häirinnästä on muuttanut suhtautumista siihen. Video: Marko Melto / Yle.

Tänä keväänä Tampereen opiskelijajuhlissa on tapahtunut kaksi paljon julkisuutta saanutta häirintätapausta, joita selvittämässä on ollut häirintäyhdyshenkilö.

Maaliskuussa ainejärjestö Vostokin vuosijuhlissa vieraana olleen Jussi Tuulensuun epäasiallinen käytös nousi otsikoihin. Tuulensuu oli tapahtuman aikaan Aamulehden päätoimittaja. Teekkareiden perinteisessä vappukasteessa Bitwise-yrityksen skumpparekka taas suljettiin toimitusjohtaja Tomi Mikkosen epäasiallisen käytöksen vuoksi.

Keitä häirintäyhdyshenkilöt oikein ovat?

Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee joutuneensa epäasiallisen kohtelun, kuten häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen tai syrjinnän kohteeksi. Opiskelijajärjestöjen lisäksi häirintäyhdyshenkilöitä on myös erilaisissa tapahtumissa, kuten festareilla. Myös puolueilla on omat häirintäyhdyshenkilönsä.

Tampereella teekkareiden vappujuhla nousi otsikoihin, kun paikalla ollut skumpparekka suljettiin epäasiallisen käytöksen vuoksi. Tilanteeseen puuttui paikalla ollut häirintäyhdyshenkilö.

Häirintäyhdyshenkilön rooli on toimia neutraalina osapuolena. He eivät päätä, missä menee häirinnän raja – se kerrotaan yhdenvertaisuuslaissa.

– Laissa on suoraan määritelty, että häirintää on tarkoituksellisesti luotu ahdistava tai nöyryyttävä ilmapiiri. Häirintä on myös yksi syrjinnän muodoista, kertoo Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö, sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kaipia.

Onko tilanteessa heitetty vitsi sitten hauska vai epäasiallinen, riippuu vastaanottajasta.

– Se ei silti poista sitä faktaa, minkä laki määrittää häirinnäksi.

Kaipian mukaan yleisimpiä heille saapuvia ilmoituksia ovat opiskelijatapahtumassa kohdattu asiaton vitsailu tai koskettelu.

Vuodesta 2018 häirintäyhdyshenkilönä eli ”härynä” toiminut Kaipia kertoo ilmoitusten lisääntyneen ja niiden kirjon laajentuneen.

Aina kyse ei ole seksuaalisesta häirinnästä.

– Esimerkiksi erilaiset konfliktitilanteet opiskelijoiden keskuudessa ovat lisääntyneet ja tällaisten selvittelyyn pyydetään meiltä apua.

Laki pitää tuntea Häirintäyhdyshenkilöitä ei valmistu mistään oppilaitoksesta, eli virallista tutkintoa ei ole olemassa. Koulutusta järjestää muun muassa nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Käytäntö on, että pidempään häirintäyhdyshenkilönä ollut perehdyttää uuden. Lisäkoulutukset ja seminaarit kuuluvat toimenkuvaan. Häirintäyhdyshenkilö Laura Kaipian mukaan lainsäädännön tunteminen on tärkeää ja asioihin pitää perehtyä myös itsenäisesti.

Tampereen ylioppilaskuntaan ensimmäiset häirintäyhdyshenkilöt nimettiin noin kymmenen vuotta sitten. Kaipian mukaan opiskelijat löytävät avun piiriin helpommin kuin ennen ja myös kynnys yhteydenottoon on madaltunut.

Yhtenä viikkona kymmenen yhteydenottoa, toisena nolla

Laura Kaipia saa kollegansa kanssa viestejä ja puheluita vaihtelevissa määrin. Jos jonakin viikkona yhteydenottoja tulee kymmenen, voi määrä seuraavalla viikolla olla nolla.

Samansuuntaisia lukuja kerrotaan Ylelle myös Oulun ja Helsingin ylioppilaskunnista.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö Essi Leinonen kertoo, että häirintätapaukset Oulun yliopistossa ovat lisääntyneet.

Osittain tämä selittyy sillä, että kohtaamisia on korona-ajan jälkeen taas enemmän. Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on myös tullut tutummaksi.

– Jos vertaa vuosiin 2015 ja 2016, jolloin olen toiminut myös häirintäyhdyshenkilönä, oli konsepti todella vieras ihmisille. Silloin tuntui, että ihmisten oli todella vaikea edes tulla juttelemaan asioista tai ottaa yhteyttä, Leinonen kertoo.

Hän kokee, että opiskelijoiden kynnys ilmoittaa häirinnästä on vielä melko suuri, sillä tapaukset ovat usein todella henkilökohtaisia ja arkoja.

Häirintäyhdyshenkilö Essi Leinosen mukaan jo se, että tapahtumassa on "häry" mukana, saa monet ajattelemaan käytöstään tarkemmin.

Usein ilmoitukset liittyvät vapaa-ajalla tapahtuvaan ikävään käytökseen tai välien selvittelyihin.

– Ilmoituksia tulee todella monipuolisesti, kiusaamisesta ja porukan ulkopuolelle jättämisestä rikoksenkin täyttävään toimintaan, Leinonen tiivistää.

Tapahtumissa yhteydenottoja tulee suhteellisen harvoin.

– Yleensä pelkästään se, että tapahtuman alussa kerrotaan häirintäyhdyshenkilön olevan mukana, herättää ihmiset ajattelemaan omaa käytöstään, Leinonen kertoo.

Jonkun tapauksen selvittely voi Kaipian kokemuksen mukaan tapahtua nopeasti, toisen kanssa voi mennä viikkoja.

Monimutkaisten tapausten selvittelyssä yksi vaihtoehto on sovittelu. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta Laura Kaipian mukaan harvemmin kukaan kieltäytyy tulemasta.

– Sitäkin tapahtuu, että on jo heti tilanteen jälkeen ymmärretty itsekin, että nyt tuli varmaan munattua.

Mikä on muuttunut?

Keskusteluissa on viime aikoina mietitty, miksi häirintätapaukset nousevat nyt herkästi otsikoihin.

Laura Kaipia sanoo, että tietoisuus häirinnästä on lisääntynyt ja muuttanut ihmisten suhtautumista.

– Aiheen ympärillä käyty yhteiskunnallinen keskustelu ja esimerkiksi Me too -kampanja teki häirinnän ja epäasiallisen kohtelun näkyväksi. Moni on oivaltanut sen, ettei tällaisten asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin.

Häirintää on aina ollut, mutta harva uskalsi sitä nostaa esille kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten.

– Voi miettiä, oliko tietynlainen käytös silloinkaan ok, vaikkei siihen kovin herkästi puututtu.

