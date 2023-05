– Täällä Suomessa ulkomaalaisia leimataan katujengiläisiksi, vaikka he eivät ole kokeneet jengielämää. Mutta jos ihmisiä ei auteta, he palaavat vankilaan yhä uudelleen. Jos Suomi ei tee asialle jotain, siitä tulee kuin Ruotsi. Tiedättehän, Ruotsissa meno on aivan hullua.