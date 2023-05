Koira ei ymmärrä, mitä on vapaus – siksi irrallaan juoksemista tärkeämpää on, millaisia mahdollisuuksia kytketylle lemmikille tarjotaan

Tampereen Kaupin metsissä vapaana ulkoileva koira on herättänyt vilkasta keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa. Espanjalainen David Lopez kertoo pitävänsä nordic wolfdog -rotuista koiraansa irrallaan, sillä ei yksinkertaisesti koe tekevänsä mitään väärää.

Lain mukaan koirat on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Maaliskuusta elokuulle on voimassa myös koirien kiinnipitoaika, jonka aikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä myös taajama-alueen ulkopuolella. Kiinnipitoajan tarkoitus on varmistaa luonnoneläimille niiden lisääntymisajan rauha.

Avaa kuvien katselu Metsälenkin sijaan koiran kanssa voi suunnata esimerkiksi koirapuistoon tai vuokrata yhä useammalta paikkakunnalta löytyvän koirametsän omaan käyttöön. Koirametsät ovat aidattuja, isoja metsäalueita, joissa koiran voi huoletta päästää vapaaksi. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Koira ei tunne käsitettä ”vapaus”

David Lopez perustelee koiran irtipitämistä sillä, että se mahdollistaa koiralle lajityypillisen käytöksen. Koira saa juosta, hyppiä ja haistella vapaasti, eikä olla hihnan päässä ”vangittuna”.

Mutta kuinka paljon koira lopulta ymmärtää vapauden päälle? Pitääkö koiran saada ajoittain kulkea vapaana?

Eläintenkouluttaja Tua Onnelan mukaan eläin ei ymmärrä sellaista käsitettä kuin vapaus. Kuitenkin koiralla, siinä missä muillakin eläimillä, on oikeus omaehtoisuuteen – kunhan se tapahtuu lakia ja hyvää tapaa noudattaen.

– Eläin tarvitsee ehdottomasti mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä, ympäristöönsä ja liikkumiseensa. Jokaisen koiranomistajan vastuulla on järjestää turvallisia tilanteita, missä koira voi liikkua myös ilman hihnaa, Onnela sanoo.

Lain silmissä taajama-alue ei kuitenkaan ole tarkoitettu koirien vapaaseen liikkumiseen. Silti esimerkiksi keskiviikkona Tampereen Pyynikillä ulkoileva Kristiina Petäistö kertoo kohtaavansa kaupungissa valitettavan paljon irrallaan liikkuvia koiria. Osa koirista kulkee tottelevaisesti omistajan vieressä, mutta suurin osa ei.

Avaa kuvien katselu Petäistö on ottanut linjan, että huomauttaa aina muita ulkoilijoita, jos näiden koirat eivät ole kytkettynä. Vastaukset eivät aina ole kovinkaan iloisia. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Petäistöllä on hihnan päässä rescue-koira Sepi. Sepi on entinen katukoira, joka pelkää todella paljon irrallaan lähestyviä koiria. Entisen katukoiran voisi kuvitella kaipaavan vapaana juoksemista, mutta Sepin tapauksessa tilanne on päinvastainen.

– Sepi on hyvin paimenkoiraluonteinen, ja kulkee vain vieressä. En itse näe, että koira olisi enää millään tavalla niin primitiivinen olento, että se sitä aukioloa vaatisi – päinvastoin.

Koira taluttimen sijasta liinaan

Kun koiran sitten lopulta päästää hihnasta irti metsässä tai koirapuistossa, on koira yleensä silmin nähden innoissaan. Iloiset spurttailut ympäristössä kielivät omistajalle koiran olevan onnensa kukkuloilla.

Todellisuudessa kyse ei kuitenkaan aina ole puhtaasta riemusta, Tua Onnela täsmentää. Kyse voi olla myös uuden paikan aiheuttamasta jännittämisestä ja sen purkautumisesta.

– Toki se voi myös olla sellaisen olennaisen käyttäytymistarpeen purkautumista, eli se tarve liikkua vapaana ja rajoittamatta on patoutunut ja sitten, kun koira pääsee sitä tekemään, pato murtuu ja koira juoksee innolla ympäriinsä pitkän aikaa.

Koiran mahdollisuus vapauteen on tärkeää, mutta kiinnipitoa ei aina tarvitse nähdä pelkkänä rajoitteena: myös hihnassa on mahdollista tarjota koiralle vapauden ja omaehtoisuuden tunnetta. Silloin on hirveästi väliä sillä, miten ihminen hihnaa käyttää, Onnela sanoo.

Avaa kuvien katselu Eläintenkouluttaja Tua Onnelan mielestä koirien irrallaan pitäminen on myös kulttuurisidonnainen asia. ”Esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla ovat koirat jatkuvasti irrallaan, ja homma näyttää sujuvan ihan hyvin, koska kaikki ovat siihen tottuneet. Mutta täällä Suomessa en itse tosiaankaan kauhean hyvällä sitä katso.” Kuva: Juha Kokkala / Yle

– Eli käveleekö koira metrin mittaisella narulla, jota ihminen vielä pahimmassa tapauksessa vähän väliä nyppii ja kiristää vai pääseekö koira kulkemaan pitkällä liinalla niin, että sillä on oikeasti tilaa liikkua, käyttää kehoa ja tutkia maailmaa sillä tavalla kuin koiran kuuluu.

Kelataluttimen sijaan Onnela vinkkaa ostamaan esimerkiksi hevosten juoksutukseen tarkoitetun liinan, joka on kätevä etenkin isoille koirille. Liina on kelatalutinta turvallisempi vaihtoehto ja pienen opettelun jälkeen myös ihmiselle mukavampi käyttää.

Liinassa koiran annetaan kulkea mahdollisimman vapaasti, liina pitkällä.

– Ja kun on tarve ottaa koira lähemmäs, opetetaan se koiralle niin, että kutsutaan luokse ja sillä tavalla lyhennetään se hihna. Ei niin, että sitä koiraa kiskotaan ja raahaillaan siinä liinassa vaan niin, että se on opeteltu yhdessä.

Saako sinun koirasi ulkoilla jossakin vapaana? Mitä ajatuksia juttu muuten herättää?