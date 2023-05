EU vauhdittaa ammusten tuotantoa Ukrainan hyväksi – komissaarin mukaan Euroopan on siirryttävä kohti sotataloutta

BRYSSEL EU-komission on esitellyt ampumatarvikkeiden tuotannon lisäämiseen tähtäävän lain. Tavoitteena on EU:n tuotantokapasiteetin nostaminen ja ampumatarvikkeiden kuten tykistön ammusten pikainen toimittaminen Ukrainaan.

Ammustuotantoa kiritetään 500 miljoonan euron potilla, joka on tarkoitus jakaa hankkeisiin, jotka vahvistavat Euroopan puolustusteollisuutta ja puuttuvat tuotannon pullonkauloihin.

EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Bretonin mukaan Euroopassa on yksitoista maata, joilla on edellytykset lisätä Ukrainan tarvitsemia 155- ja 152-millimetrin tykistönammusten tuotantoa.

Ranskalaiskomissaarin mukaan EU:n on mahdollista lisätä tuotantoaan, jos yritysten mahdollisuuksia hyödynnetään entistä tehokkaammin.

Tämä edellyttää kuitenkin siirtymistä kohti sotataloutta. EU:lla on tärkeä rooli puolustusalan yritysten tukemisessa.

– Meidän on autettava heitä lisäämään teollista kapasiteettiaan, Breton sanoo.

Miljoona ammusta vuodessa

Komission esitys täydentää EU:ssa tehtyjä päätöksiä ammusvarastojen hyödyntämisestä Ukrainan hyväksi ja ampumatarvikkeiden yhteishankinnoista. Näihin hankkeisiin on varattu kaksi miljardia euroa EU:n rauhanrahastosta.

Maaliskuussa kokoontuneet EU-johtajat sitoutuivat toimittamaan Ukrainalle miljoona tykistön kranaattia tulevan 12 kuukauden aikana. Bretonin mukaan tavoite on realistinen.

– Uskon, että voimme lisätä tuotantoa miljoonaan ammukseen vuodessa.

Avaa kuvien katselu Tykistön ammuksista on huutava pula Ukrainan rintamalla. Kuva: Mykhaylo Palinchak / AOP

Bretonin mukaan EU:ssa on yksitoista maata, joilla on edellytykset lisätä tykistön ammusten tuotantoa. Hänen mukaansa suhtautuminen tuotannon lisäämiseen on myönteinen.

– Kaikki maat joiden kanssa olen puhunut ovat antaneet positiivisen vastauksen.

Tuotantoa voidaan lisätä muun muassa hyödyntämällä olemassa olevaa kapasiteettia, modernisoimalla tuotantolaitoksia ja avaamalla uusia linjastoja.

Ranska on avainasemassa

Tavoite tykistön ammusten lahjoittamisesta Ukrainalle on herättänyt keskustelun EU:n oman tuotantannon riittävyydestä. Jäsenmaista etenkin Ranska on vaatinut, että ammushankinnat olisi tehtävä EU:ssa toimivilta yrityksiltä.

Useat muut jäsenmaat ovat puolestaan korostaneet, että myös EU:n ulkopuolisia valmistajia olisi käytettävä, jotta aseapu saadaan perille Ukrainaan mahdollisimman nopeasti.

Bretonin toivoo, että komission esitys voitaisiin hyväksyä kiireellisenä jo ennen kesää.