Ei mainoksia -tarralla voi kieltää mainospostin jakelun, mutta mikä kaikki on markkinointia? Sitä ei tiedä kukaan

Mainospostia jaetaan selkeästä kiellosta huolimatta – mikä tässä oikein on epäselvää?

Vaikka kuluttaja kieltäisi mainosten jakamisen postilaatikkoonsa, voi syntyä tulkintaero siitä, mikä lopulta on markkinointipostia. Kuluttajaneuvonnasta voi hakea apua.

Postilaatikko, tuo arkinen ja itsestäänselvä kapine ulko-oviemme läheisyydessä, ottaa kiltisti vastaan kaiken jaettavan materiaalin sanomalehdistä joulukortteihin.

Postilaatikkoon pyytämättä ilmestyvä markkinointimateriaali saattaa kuitenkin kuumentaa tunteita, ja erityisesti tietenkin silloin, kun haluaa välttää mainosten saamista.

Minkälaista mainospostia kuluttajille saa jakaa?

Osoitteeton ja osoitteellinen suoramarkkinointi, eli kuluttajalle postitse tai sähköpostitse toimitettu mainos, ja puhelinmyynti on sallittua, jos kuluttaja ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Osoitteettomalla suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi esitteitä, joita yritykset jakavat tietylle asuinalueelle. Osoitteellinen suoramarkkinointi taas on personoitua, koska vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot ovat selvillä.

Jos ei halua saada markkinointipostia, yksinkertainen keino on kiinnittää ei mainoksia -tarra postilaatikkoon tai oveen. Lisäksi Digi-ja väestötietoviraston ja Trafin sivuilla voi kieltää yhteystietojen luovutuksen eteenpäin.

Markkinoilla on olemassa myös maksullisia rajoituspalveluita tarjoavia yrityksiä. Poikkeuksen muodostavat viralliset tiedotteet ja lehtien välissä jaettavat mainosliitteet, joiden jakelua ei voi kieltää.

Selkeää määritelmää markkinointipostille ei ole

Mainospostiksi tulkittavaa postia saattaa silti tulla, vaikka yhteistietojen luovutus olisi kielletty ja kodin postilaatikkoon kiinnitetty ei mainoksia -tarra. Postilaatikkoon voi kolahtaa kiinteistövälittäjien ostotoimeksiantoja, hyväntekeväisyysjärjestöjen lahjoituspyyntöjä ja lähipizzerian mainoksia.

Äkkiä voisi tuntua siltä, että nyt lappusten jakaja ei noudata oveen liimattua ei mainoksia -tarraa. Mutta kyseessä saattaa olla tulkintaero, jossa mainoksen jakaja ja vastaanottaja päätyvät eipäs–juupas väittelyyn.

Mistä tietää, mikä on markkinointipostia?

– Ei ole olemassa tyhjentävää määritelmää sille, mikä on markkinointia, vastaa asiantuntija Lenita Ketola Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

– Kuluttajansuojalaista löytyvä markkinoinnin käsite on laaja, ja siihen voi kuulua erilaisia viestinnän keinoja. Sillä voidaan tarkoittaa muun muassa kaupallista viestintää, mainontaa ja myynninedistämiskeinoja, mutta tyhjentävää vastausta sille mikä on markkinointia, ei valitettavasti voida antaa.

Mistä tai keneltä voisi saada apua lain tulkintaan, jos siihen ei itse pysty?

– Kuluttajaneuvonnasta voi aina kysyä apua omaan kuluttajansuoja-asiaansa ja sieltä voi saada apuja tulkintaan. Tapaukset pitää arvioida yksittäin ja silloinkin ne voivat olla tulkintaa vaativia.

Eikö olisi selkeämpää kaikille, että asian selvittäminen olisi tehty helpommaksi?

– Kuluttajansuojalaki on yleislaki, joka on tarkoitettu laajasti sovellettavaksi. Tällöin lain käsitteiden on oltava sellaisia, että ne taipuvat monenlaisiin tilanteisiin.

Ei mainoksia -tarra postilaatikossa ilmaisee kuitenkin selvästi, ettei kuluttaja halua vastaanottaa minkäänlaista markkinointipostia, ja sitä yritysten tulisi hyvien tapojen mukaisesti kunnioittaa.

Tilastojen perusteella kieltoa pääosin kunnioitetaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan vuosina 2015–2022 yhteydenottoja ja kyselyitä liittyen ilmaisjakeluun on tullut vuodessa 8–21, ja kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa vain kahdeksan.