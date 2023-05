Poliisi: Terrorismirikoksista epäillyn Kankaanpään uusnatsijoukon tapaus syyteharkintaan todennäköisesti toukokuun aikana

Poliisi kertoi joulukuussa 2021 epäilevänsä viittä Kankaanpään seudulla asuvaa äärioikeistolaista nuorta miestä terrorismiteon valmistelusta. Tapauksen tutkinta on kestänyt pitkään.

Kankaanpään epäiltyjen terrorismirikosten poliisitutkinta on viimein valmistumassa. Lounais-Suomen poliisi kertoo Ylelle, että tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaa varten ”todennäköisesti joidenkin viikkojen kuluessa”.

Tapauksen tutkinta on venynyt, ja poliisi on kertonut aiemminkin, että tutkinta olisi jo loppusuoralla.

Poliisi on epäillyt viittä Kankaanpään seudulla asuvaa nuorta miestä terrorismiteon valmistelusta. Uusnatsijoukon epäillyistä rikoksista kerrottiin julkisuuteen joulukuussa 2021, jolloin epäillyt vangittiin.

Tiedotustilaisuudessaan poliisi kuvaili tapausta Suomen ensimmäiseksi äärioikeistoon liittyväksi terrorismirikosepäilyksi.

Poliisi: Taustalla akselerationistinen ideologia

Poliisi kertoi tutkinnan alussa, että epäiltyjen äärioikeistolaisuudessa on kyse akselerationismista, joka suhtautuu nykyisenkaltaiseen yhteiskuntaan vihamielisesti. Ideologian mukaisesti yhteiskuntajärjestelmän romahduttamista yritetään kiihdyttää terroriteoilla ja väkivallalla.

Esitutkinnassa poliisi takavarikoi uusnatsiryhmältä useita ampuma-aseita, joiden joukossa oli ainakin rynnäkkökivääriltä näyttävä ampuma-ase, taskuaseita sekä haulikoita, joista yksi oli katkaistu.

Lisäksi poliisi takavarikoi dynamiittia ja lannoitetta, joka sisältää räjähdysherkkää ammoniumnitraattia.

Epäillyt vapaalla jalalla

Tammikuussa 2022 Satakunnan käräjäoikeus vapautti neljä vangittuna ollutta epäiltyä. Käräjäoikeuden mukaan poliisi ei ollut esittänyt sellaisia uusia seikkoja, joiden perusteella epäiltyjen vangitsemista olisi voitu jatkaa.

Aiemmin poliisi oli jo vapauttanut viidennen miehen.

Ylen selvityksen perusteella osalla epäillyistä on rikostaustaa.

Tapauksen käsittely julkisuudessa on herättänyt Kankaanpään seudulla ristiriitaisia tunteita, ja koko seudun on pelätty leimaantuvan muutamien yksilöiden epäillyistä teoista. Myös poliisitutkinnan pitkittymistä on ihmetelty.