Etyj-raportti: Venäjän lapsikaappauksissa viitteitä rikoksesta ihmisyyttä vastaan

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on etsintäkuuluttanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Etyjin ryhmä käy läpi Venäjän ihmisoikeusrikkomuksia ja epäiltyjä sotarikoksia Ukrainassa torstaina julkaistussa raportissa. Raportin päähuomio on ukrainalaislasten pakkokuljetuksissa Venäjälle.

Kysyimme Suomen Etyj-edustuston poliittiselta neuvokselta Sebastian Gahnströmiltä, mitä uutta tietoa raportti kertoo Venäjän toiminnasta Ukrainassa.

Mitkä ovat raportin pääkohdat?

– Raportti on aika tarkka ja varovainen arvio tilanteesta, mutta kyllä tässä tullaan johtopäätökseen, että Venäjä on selvästi rikkonut sekä kansainvälistä humanitaarista oikeutta että kansainvälisiä ihmisoikeuksia, sanoo Gahnström.

Gahnströmin mukaan joissain tapauksissa oikeuksia on rikottu räikeällä tavalla ja jotkut teoista ovat sotarikoksia.

– Raportti ei suoraan ota kantaa, onko kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan, koska se päätös on kansainvälisen rikostuomiostuimen vastuulla, sanoo Gahnström.

Raportin tekijät löysivät kuitenkin viitteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Millä perusteilla näin voidaan sanoa?

– Pakkosiirto on rikos ihmisyyttä vastaan, jos se on tehty osana laajamittaista hyökkäystä siviiliväestöä kohtaan. Tunnusmerkit täyttyvät raportin mukaan, mutta pitäisi vielä tietää, kuka tähän toimintaan on syyllistynyt, sanoo Gahnström.

Viime vuoden Venäjä on ollut hankala, mutta sen kanssa on pystytty neuvottelemaan. Mitä raportti tarkoittaa Venäjän Etyj-jäsenyydelle?

Ukraina on pitänyt esillä Venäjän erottamista Etyjistä, mutta järjestö ei pysty itse erottamaan ketään.

– Ainoa tapa olisi se, että Venäjä itse vapaaehtoisesti lähtee pois järjestöstä, sanoo Gahnström.

Hänen mukaansa raportti ei tarkoita suoraan mitään Venäjän jäsenyydelle, mutta paine maata kohtaan varmasti kasvaa.

Venäjä tuskin eroaa järjestöstä. Raportti on kuitenkin jälleen uusi todiste siitä, miten Venäjä jatkuvasti loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on etsintäkuuluttanut myös Venäjän lapsiasiainvaltuutetun Marija Lvova-Belovan.

Raportissa on selkeät toimenpideohjeet Venäjälle. Miten todennäköistä on, että Venäjä noudattaa niitä?

– Meidän toiveena on, että tämänkaltaiset raportit johtavat siihen, että paine kasvaa ja lopulta Venäjä suostuu parantamaan tilannetta.

Gahnströmin mukaan aihepiiri on herkkä ja se on herättänyt myös niiden maiden huomion, jotka aiemmin ovat aiemmin saattaneet tukea Venäjän toimintaa.

Raportti paljastaa yksityiskohtia Venäjän laiminlyönneistä. Gahnströmin mukaan Venäjä esimerkiksi ei kerää listoja lapsista, joten ei tiedetä, missä lapsia on. Tärkeää olisi myös ICRC:n eli kansainvälisen Punaisen ristin päästäminen leireille tekemään tarkistuksia.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on etsintäkuuluttanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja lapsiasiainvaltuutetun Marija Lvova-Belovan. Mitä tämä raportti auttaa Venäjän johdon saamista vastuuseen?

–Tämä raportti lisää tietoa tai parantaa tilannekuvaa, jotta tästä olisi hyötyä muissa prosesseissa, sanoo Gahnström.

Gahnström arvelee, että raportti aiheuttaa vahvan reaktion, ja sitä pidetään jatkossa esillä muistutuksena Venäjälle.

Etyjillä ei ole mahdollisuus päättää esimerkiksi sanktioita.

–Venäjältä odotetaan voimakasta vastausta, jossa he kieltävät kaiken, arvioi Gahnström.

