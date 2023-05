Mitä uusista Nord Stream -tiedoista oikein pitäisi ajatella? Tässä kolme keskeistä kysymystä ja vastaukset niihin

Yksi Nord Streamin -vuotopaikoilla liikkuneista Venäjän laivaston aluksista on avomeriolosuhteisiin suunniteltu pelastushinaaja SB-123.

Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt julkaisivat tänään uusia tietoja Venäjän laivaston alusten liikkeistä Nord Stream -kaasuputkien räjähdyspaikan läheisyydessä. Tiedot perustuivat radioliikenteeseen ja osin myös satelliittikuviin. Kaksi alusta oli pohjoisen räjähdyspaikan lähellä kesäkuussa ja yksi vain muutama päivä ennen viime syyskuun 26. päivän räjäytyksiä.

Mitä uusista Nord Stream -tiedoista pitäisi ajatella?

Tapahtuma-alueella on havaintojen mukaan liikkunut Venäjän laivaston aluksia, joilla on kykyä tiedustella ja tukea vedenalaista erikoisoperaatiota. Alukset ovat Itämerellä omalla toiminta-alueellaan, jolloin ympäristö ja olosuhteet ovat niille tuttuja.

Alueella liikkuneista aluksista merentutkimusalus ”Sibiryakov” on varustettu monipuolisesti vedenalaiseen kartoitukseen ja tiedusteluun tarkoitetulla laitteistolla. Alus liikkui pohjoismaisen selvityksen mukaan lähellä kaasuputkien vuotokohtia kesäkuun puolivälissä jopa vuorokauden ajan.

Syyskuussa muutama päivä ennen räjähdyksiä alueella liikkunut pelastushinaaja ”SB-123” soveltuu esimerkiksi siirtämään kalustoa ja henkilöstöä sekä laskemaan ja nostamaan sitä veteen.

SB-123 paikannettiin radioliikenteen avulla Bornholmista koilliseen olevalle alueelle 21.9. illalla ja 22.9. aamulla ja iltapäivällä.

Samana päivänä tanskalaisen Information-lehden tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan paikalla havaittu ”SS-750” on haaksirikkoutuneiden sukellusveneiden etsintään ja miehistön pelastamiseen erikoistunut alus. Se operoi pienellä noin 12 metrisellä AS-26-sukellusveneellä, joka voi toimia itsenäisesti veden alla useita päiviä.

Nämä alukset eivät ole varsinaisia sota-aluksia, vaan ne kuuluvat Itämeren laivaston niin sanottuun apualuslaivastoon. Niiden liikkeiden voidaan mahdollisesti ajatella herättävän vähemmän huomiota, kuin että liikkeellä olisi aseistettuja sotalaivoja.

Avaa kuvien katselu SB-123 paikannettiin radioliikenteen avulla lähelle kaasuputken vuotokohtia 21.-22.9.2022. Kuva: Otso Ritonummi / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Nord Streamin iskusta on esitetty erilaisia teorioita. Venäjä on syyttänyt niistä esimerkiksi Britanniaa, toisaalta on uutisoitu myös ukrainalaismielisen ryhmän tehneen iskun.

Kuinka todennäköistä on, että asialla on valtiollinen toimija?

Tämänkaltaisessa syksyisellä merellä tehtävässä operaatiossa on paljon haasteita ja monta mahdollisuutta epäonnistumiseen. Tämä viittaa vahvasti valtiolliseen toimijaan. Ensinnäkin täytyy olla kyky hankkia ja tuoda Itämerelle suuri määrä räjähteitä, jotka sopivat vedenalaiseen toimintaan. Käytössä täytyy myös olla olosuhteisiin soveltuva alus miehistöineen.

Tekijän pitää kyetä paikantamaan meren pohjassa olevat kaasuputkistot ja toimimaan panostuksen aikana sekä pinnalla että veden alla syksyisen Itämeren olosuhteissa. Räjäytys on kyettävä tekemään joko kaukolaukaisulla tai riskialttiimmalla ajastuksella.

Iskua suunnittelevan täytyy pystyä väistämään alueen valtioiden meri- ja vedenalainen valvonta sekä huomioimaan alueella oleva meriliikenne.

Nämä kaikki vaiheet pitää pystyä tekemään salassa, koska paljastuminen yhdessä vaiheessa johtaa todennäköisesti koko operaation epäonnistumiseen.

Mitkä seikat lisäävät sen teorian uskottavuutta, että nimenomaan Venäjä olisi kyennyt tekemään iskun kaasuputkiin?

Ei ole pienintä epäilystäkään, ettei Venäjä olisi halutessaan kyennyt omia kaasuputkia räjäyttämään.

Venäjän Itämerellä laivasto toimii omalla kotikentällään, jossa se on purjehtinut jo vuosisatoja. Sukellusveneitäkin sillä on ollut jo toistasataa vuotta.

Nykyisellä Itämeren laivastolla on aluksia, jotka kykenevät tukemaan tuollaisen vedenalaisen tuhoamisoperaation kaikkia vaiheita. Räjähdyspaikalla ja sen lähistöllä havaitut alukset sopivat tuohon profiiliin.

Varsinaisen kohteen panostuksen ja tuhoamisen on todennäköisesti toteuttanut jokin vedenalaisiin operaatioihin koulutettu erikoisyksikkö. Venäjällä tällainen tiedustelupalvelu GRU:n ohjauksessa oleva joukko on jokaisessa neljässä laivastossa. Itämereltä niin sanottu vedenalainen spetsnaz-osasto löytyy Kaliningradin alueelta Parusnojesta. Siellä toimii 561. Meritiedustelupiste, jonka tukikohdasta on matkaa räjähdyspaikalle noin 300 kilometriä.

Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt ovat kysyneet aluksista Venäjän Kööpenhaminan suurlähetystöstä, saamatta sieltä kuitenkaan vastausta.

