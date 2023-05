Kemi sanoi hyvästit turpeelle, Rovaniemi lisäsi käyttöä entisestään – kaukolämmön tuotannossa suuret alueelliset erot

Venäjän tuontihakkeen loppuminen kiristi kilpailua kotimaisesta puuenergiasta ja nosti hintoja. Haastetta on ratkottu vaihtelevin tavoin. Rovaniemellä turpeen käyttö ampaisi kasvuun.

Rovaniemeläisten koteja lämmitetään yhä useamman turpeella, vaikka ilmastopahiksesta piti jo päästä eroon. Rovaniemen kaupungin energiayhtiö Neven kaukolämmön tuotannosta 26 prosenttia oli turpeen varassa viime vuonna.

– Se on tuplasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin, toteaa johtaja Jari Kostama Energiateollisuus ry:stä.

Taustalla on Venäjän aloittama hyökkäyssota, joka lopetti metsähakkeen tuonnin Venäjältä Suomeen. Kotimaisen hakkeen, kuoren ja muun metsäenergian kysyntä kasvoi niin paljon, ettei Nevelle riitä tarvittavaa määrää.

– Turve ei välttämättä tule puuta halvemmaksi. Tässä on kyse nimenomaan toimitusvarmuuden varmistamisesta ensi talveksi, sanoo Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Neve ei itse tuonut haketta Venäjältä, mutta kärsii seurauksista, koska moni muu toi. Viime vuonna yhtiö joutui ostamaan turpeen vuoksi päästöoikeuksia noin 4 miljoonan euron edestä. Hiilidioksiditonnin hinta on lähes viisinkertaistunut kolmessa vuodessa ja Neve varautuu viime vuoden suuruiseen summaan myös tänä vuonna.

Suurin osa turpeen hankintakustannuksista tuleekin päästöoikeuksista ja veroista.

Puun kuorta laivalla Ruotsista

Perämeren rannalla tilanne on täysin toinen. Kemissä vihonviimeinen turvelasti poltettiin kaksi viikkoa sitten. Tilalle tuodaan kuorta ruotsalaiselta sellutehtaalta.

– Ajoksen satamaan tulee silloin tällöin meille laivalastillinen kuorta, kertoo kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari Kemin energia ja vesi -yhtiöstä.

Yhtiö saa noin puolet puupolttoaineista metsäteollisuuden sivuvirtoina esimerkiksi läheisiltä Metsä Fibren tehtailta ja hankkii puolet suoraan metsästä.

Koko Suomessa turpeen osuus kaukolämmössä väheni viime vuonna hieman ja on noin 10 prosenttia. Alueelliset erot ovat Energiateollisuus ry:n Kostaman mukaan kuitenkin huomattavia. Metsäenergian saatavuus on parempaa siellä, missä on metsäteollisuutta tai tehdään paljon harvennuksia. Toisaalta turvesoitakaan ei ole kaikkialla.

Rovaniemen energiayhtiöllä on Ranualla oma turvesuo, josta hankitaan neljännes turpeesta. Neven tavoitteena oli, että turpeen osuus olisi jo alle 10 prosentissa, mutta Ukrainan sota tuli väliin.

Polttoenergiasta eroon kokonaan

Turpeen käyttö kaupunkien lämmityspolttoaineena jatkuu vielä ensi talvena, mutta loppuu muutaman vuoden sisällä, siitä Energiateollisuuden johtaja Jari Kostama on yhä varma. Sen käyttö tulisi näillä päästöoikeuksien hinnoilla aivan liian kalliiksi.

– Jo muutama vuosi sitten kaikilla suurten kaupunkien kaukolämpölaitoksilla oli exit-suunnitelma, jota päästöoikeuksien hinnannousu nopeutti.

Päästökaupan ulkopuolella olevat pienet, alle 20 megawatin voimalaitokset todennäköisesti jatkavat käyttöä ja myös Huoltovarmuuskeskus varastoi turvetta pahan päivän varalle.

Rovaniemellä turpeesta irti pääsy kestää nyt pidempään, mutta tapahtuu toimitusjohtaja Kristian Gullstenin mukaan tällä vuosikymmenellä. Turvesuo kuitenkin säilytetään varmuuden vuoksi. Puupolttoaineellekin etsitään vaihtoehtoja esimerkiksi sähkökattiloista ja teollisen mittaluokan lämpöpumpuista.

– Kun sähkön hinta on tuulisina päivinä lähellä nollaa, sitä voidaan muuttaa sähkökattilan kautta kaukolämmöksi, Gullsten sanoo.

Lämmityksen tarvekin vähenee ajan saatossa. Kostama muistuttaa ennusteesta, jonka mukaan Suomessa on 50 vuoden päästä Unkarin nykyoloja vastaava ilmasto.

Lue lisää Lapin uutisia. Kuuntele ja katsele sisältöjämme Yle Areenassa.