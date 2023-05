Miehen väkivallan kohteeksi Pikku Huopalahdessa joutunut nainen kuoli – poliisi epäilee murhaa

Poliisi tutkii Helsingin Pikku Huopalahdessa tapahtunutta väkivallantekoa nyt murhana.

37-vuotiaan naisen omaiset löysivät hänet pysäköidystä autosta parkkihallista vakavasti loukkaantuneena torstaina 20. huhtikuuta. Uhri menehtyi saamiinsa vammoihin keskiviikkona 3. toukokuuta.

Poliisi tutki tapausta aluksi tapon yrityksenä. Tapauksen rikosnimike on muuttunut murhaksi.

– Esitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että teko on ollut suunniteltu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi epäilee naisen joutuneen väkivallan uhriksi keskiviikkona 19. huhtikuuta.

Samana päivänä poliisi otti kiinni yhden mieshenkilön teosta epäiltynä. Epäilty mies vangittiin maanantaina 24. huhtikuuta todennäköisin syin epäiltynä. Hän on edelleen vangittuna.

Poliisi kaipaa edelleen silminnäkijähavaintoja ja vihjeitä asiaan liittyen.

Havaintoja toivotaan Paimionkujan läheisyydessä sijaitsevan parkkihallin ympäristöstä ja sen lähialueilta sekä harmaaseen Toyota Sedan -merkkiseen autoon liittyen 19.–20. huhtikuuta väliseltä ajalta.