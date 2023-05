Sähkötupakka höyryää jopa lasten huulilla – nuorimmat vapettajat ovat vasta kakkosluokkaisia

Pihkoon koulun rehtori Niko Kaukovalta kertoo, miten Pihkoon yhteisön nuorten vapettamiseen on puututtu.

Parin viime vuoden aikana yleistynyt koululaisten sähkötupakointi on nyt tavoittanut jopa peruskoulun kakkos-ja kolmosluokkalaiset oppilaat.

Koululaisten sähkötupakoinnin eli vapettamisen yleistymiseen on havahduttu tänä keväänä myös Kotkan kouluissa.

Kotkan Pihkoon koulun rehtorin Niko Kaukovallan mukaan koulussa saatiin viime syksynä tietää, että Pihkoon yhteisössä jotkut nuoret käyttävät sähkötupakkaa.

Isompien oppilaiden luokissa kuraattori ja terveydenhoitaja kävivät puhumassa asiasta. Kaukovallan mukaan tilanne lähti sen jälkeen rauhoittumaan.

– Olemme yhteistyössä kotien ja oppilashuollon kanssa panostaneet siihen, että ilmiötä saisi kitkettyä.

Kotkan Keskustan koulun rehtori Anu Tiilikainen sanoo, että kuluvan lukuvuoden aikana yläkoulun oppilaille on vapettamisen takia määrätty kurinpitotoimia.

– Koska sähkötupakkaa ei tunnista välttämättä tuoksusta, niin ainakin meidän koulussa välituntialueen lisäksi WC-tilat ja liikunnan pukutilat ovat paikkoja, joissa vapetusta on tapahtunut.

Tiilikaisen mukaan koulusta on lähetetty oppilaiden vanhemmille Wilma-viestejä liittyen sähkötupakointiin.

Rauhalan alakoulun rehtori Ville-Matti Hurskaisen mukaan vapettaminen on viikottainen ongelma. Hänen mukaansa ongelma ei yleensä näy koulupäivän aikana, mutta oppilaat kantelevat, jos jollakin on sähkötupakka hallussaan.

Käyttö lisääntynyt rajusti

Kotkan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Hanna-Kaisa Lähde sanoo, lasten ja nuorten kanssa työskentelevien verkostossa on erittäin vahvasti tiedossa, että nuorimmat vapettajat ovat kakkos-kolmosluokkalaisia.

Lähteen mukaan tilanne on samanlainen muuallakin Suomessa.

– Sähkötupakointi on räjähtänyt viimeisen vuoden aikana joka puolella. Erityistä tässä on se, että nyt käyttäjäryhmät on siirtyneet yläkouluikäisistä alakouluikäisiin.

Lähteen mukaan erityisesti alakouluikäisten lasten huoltajien pitäisi nyt olla hereillä asian suhteen.

Hän on käynyt viime syksystä alkaen useassa kotkalaiskoulussa puhumassa sähkötupakoinnista kuudesluokkaisille.

Lähteen mukaan olisi tärkeää jakaa nyt ensisijaisesti tietoa huoltajille.

– Nuorilla on harhaluuloja siitä, että sähkötupakka ei olisi yhtä vaarallista kuin tavallinen, eivätkä he osaa etsiä oikeita tutkimuksia, kun sosiaalisen median kanavat julistavat muuta.

Lähteen mukaan mediakritiikki on tarpeen.

Suomen Tullista kerrotaan, että ulkomailta tilatut sähkötupakoiden nesteet voivat sisältää vaarallisia aineita.

Entistä useampi riippuvainen sähkötupakasta

Vanhempi konstaapeli Sami Grönholm Kaakkois-Suomen poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan ryhmästä sanoo, että lasten ja nuorten vapettaminen näkyy poliisin työssä.

– Entistä useampi lapsi tai nuori on jäänyt kiinni näistä tuotteista, ja niistä on sitten poliisille ilmoitettu.

Grönholmin mukaan lapset ja nuoret hankkivat sähkötupakkansa yleensä eri sosiaalisen median alustoilta tai kavereilta. Lisäksi he myyvät sähkötupakoita toisilleen joko omassa kaveriporukassaan tai sosiaalisen median kautta.

Hänen mukaansa poliisille tulee tasaisin väliajoin yhteydenottoja sähkötupakkaan liittyen myös alakouluista.

Poliisi puuttuu lasten ja nuorten vapettamiseen kuten muuhunkin alaikäisten tupakkatuotteiden käyttöön.

– Tietenkin pyrimme myös ennaltaehkäisevästi mahdollisuuksien mukaan valistamaan näistä tuotteista ja niiden käytön vaaroista.

Voit keskustella aiheesta 5. toukuuta kello 23.00 asti.