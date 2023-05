Vapaana juoksevasta koirasta uusi rikosilmoitus Tampereella – vain kolmessa tapauksessa poliisi voisi lopettaa eläimen

Nala-koiran omistaja David Lopez on sitä mieltä, että koirien pitää päästä juoksemaan vapaana ja seurustelemaan toisten koirien kanssa. Lain mukaan koira pitäisi pitää kiinni.

Tampereella herättää kuohuntaa koira, jonka omistaja antaa juosta vapaana suositussa Kaupin ulkoilupuistossa. Lain mukaan koira pitäisi pitää kiinni.

Tämän määrittelevät järjestyslaki ja metsästyslaki. Koiran omistajasta on tehty ainakin kaksi rikosilmoitusta. Toinen ilmoitus tuli vastikään.

Espanjalainen David Lopez vahvisti Ylelle aiemmin, että antaa parivuotiaan koiransa juosta aamuisin vapaasti Kaupin metsissä. Hän ei koe tekevänsä mitään väärää. Hänestä koirien pitää päästä juoksemaan vapaana ja seurustelemaan toisten koirien kanssa.

Pelkoa herättänyt koira on nordic wolfdog -koira (NoWo) eli suurikokoinen risteytetty, pohjoinen susikoira. NoWo ei ole laissa kielletty koirasusi, vaan kehitteillä oleva rotu, jonka taustalta löytyy useiden rotujen lisäksi myös sutta.

Poliisilla oikeus ottaa eläin kiinni ja lopettaa se

Sisä-Suomen poliisille on viime viikolla tehty Kaupissa liikkuvasta koirasta rikosilmoitus ja se on poliisilla tutkinnassa järjestysrikkomuksena. Seuraamus on lähtökohtaisesti rikesakko.

Komisario Maijastiina Tammisto Sisä-Suomen poliisista kertoo, että asiasta on tullut toinenkin rikosilmoitus.

– On ymmärrettävää, että ihmiset ovat huolissaan.

Poliisin keinot puuttua tilanteeseen ovat rajalliset. Poliisilaissa on kohdat eläimen kiinniottamisesta ja lopettamisesta.

– Polisilla on oikeus ottaa eläin kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa se.

Lopettaminen voidaan tehdä, jos eläin aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai se vakavasti vaarantaa liikennettä. Tästä syystä on joskus lopetettu esimerkiksi liikenteen seassa poukkoilevia hirvieläimiä.

Lopettamiset hyvin harvinaisia

Koiran lopettamiset ovat hyvin harvinaista, eikä Tammisto löydä vastaavaa tapausta ainakaan vuoteen. Käytännössä ne ylittävät aina uutiskynnyksen.

Poliisi voisi esimerkiksi harkita lopettamista, jos koira on jo purrut, koiraa ei saada kiinni ja tilanne on hyvin akuutti. Silloinkin sitä harkitaan tarkkaan.

Eläin saadaan lopettaa myös, jos sen pitäminen hengissä on ilmeistä julmuutta.

– Eläinlääkäri katsoo silloin, että on julmuutta pitää eläintä hengissä, ja poliisi lopettaa eläimen virka-avun turvin.

Kolmas lakikohta löytyy rikoslain 44. luvusta ja eläimen vartioimatta jättämisestä. Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua.

Tällöin lopettamisesta määrää oikeus, eli prosessi on järeä.