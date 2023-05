”Tämän sanominen voi olla tabu” – länsi toivoo Ukrainalle voittoa sodassa, mutta professori muistuttaa rauhanprosessien peruskaavasta

Kun Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi vieraili toukokuun alussa Helsingissä, mainittiin rauha muutaman kerran.

Ukraina esitti jo viime syksynä kymmenkohtaisen rauhansuunnitelman, johon sisältyy vaatimus hyökkääjän joukkojen täydellisestä vetäytymisestä.

Länsimaat tukevat tavoitetta, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen.

Oikeudentajun kannalta itsestään selvä tavoite ei ole sotien historiassa kuitenkaan aina ollut tie rauhaan.

Rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Tarja Väyrynen muistuttaa, että yleensä sodan osapuolet joutuvat tekemään kompromisseja.

”Kumpikin osapuoli joutuu myöntymään kompromissiin”

– Tämän sanominen voi olla tabu, mutta usein rauhanprosessi tarkoittaa sitä, että kumpikin osapuoli joutuu jossain kohtaa myöntymään, sanoo Väyrynen Ylen haastattelussa.

– Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa tämä voi tarkoittaa Krimin hallinnasta tehtävää kompromissia.

Rauhanprosessissa osapuolet vertaavat sodan jatkamisen hintaa siihen, että lähtisivät etsimään sovintoa.

Venäjä on pyrkinyt Ukrainan alistamiseen määräysvaltaansa, mutta on jo joutunut perääntymään tavoitteesta.

Avaa kuvien katselu Sota painaa mieliä. Iäkäs nainen ja mies Itä-Ukrainassa Tšasiv Jarin kylässä lähellä Bahmutin rintamaa 10. 4. 2023. Kuva: Muhammed Enes Yildirim / AOP

Ukraina tarvitsee suojakseen turvatakuita

Kun sotatila vaihtuu tulitaukoon ja aselepoon, on turvatakuiden saaminen Ukrainan kannalta keskeinen kysymys. Rauhantutkija muistuttaa, että asiasta ei ole vielä päätöstä:

– Toimisivatko eurooppalaiset valtiot Ukrainan kovan turvallisuuden takaajina, kun maan Nato-jäsenyys ei ole näköpiirissä, pohtii Väyrynen. – Tämä vaatii visiointia, jollaista emme ole vielä maailmanpolitiikassa nähneet.

Avaa kuvien katselu Tarja Väyrynen on rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Tampereen yliopistossa. Kuva: Jonne Renvall Tampereen yliopisto / Tampere University

Väyrysen mukaan sotien alkuvaiheessa on usein hetkellisesti avoinna mahdollisuus neuvotteluihin.

Neuvottelukosketukset Venäjän hyökättyä Ukrainaan jäivät tuloksettomiksi, kun Venäjä pyrki valtaamaan Ukrainan pääkaupungin.

– Kun sodassa on sitten koitunut tappioita, ovat edellytykset rauhaan pyrkimiselle vaikeutuneet.

Avaa kuvien katselu Maanviljelijät pohtivat tulevaisuutta Jaremivkan kylässä Harkovan alueella 5.4.2023. Venäjän armeija käytti paikkaa miehityksen aikana ammusvarastona. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

Rauhanvälittäjälle olisi tilausta

Rauhanvälittäjää on kaivattu etsimään ulospääsyä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamasta tilanteesta. Näkyvimmin on noussut esiin Kiina, jonka rauhanaloitetta on kuitenkin epäilty lännessä.

Avaa kuvien katselu Taidetta iskujen kohteena olevassa Kiovassa. Kontraktovan aukiolla järjestettiin nykytaiteen näyttely konteissa 13.3.2023. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

– Kiinan kaltainen suurvalta voi kyllä toimia tässä roolissa, mutta välittäjällä on oltava konfliktin kummankin osapuolen hyväksyntä, muistuttaa Väyrynen.

Välitysprosessi voi tarjota mahdollisuuden tulitaukoon tai aselepoon ennen kattavaa rauhansopimusta.

Mutta toistaiseksi aseet eivät ole vaikenemassa, ja osapuolet ovat juuttuneet kuluttavaan asemasotaan.

Ei rauhaa ennen sotilaallista käännettä

Sotilaiden näkökulmasta aloite on nyt rintamalla.

– Tulitauosta, aselevosta ja sitten rauhasta päästään neuvottelemaan vasta sitten, kun Ukraina on saanut aikaiseksi sotilaallisen käänteen, arvioi turvallisuustutkija, prikaatinkenraali evp Juha Pyykönen Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa toukokuun alussa.

Avaa kuvien katselu Ukrainan armeijan Adam-yksikön sotilaita panssarivaunun luona lähellä Bahmutia 10.4.2023. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

– Silloin päästään siihen, että ampuminen loppuu ja tappiot molemmilla puolilla pienenevät, sanoi Pyykönen. Aselevon ja rauhanteon varmistamiseen saatetaan hänen mukaansa tarvita myös rauhanturvaajia.

Heinäkuussa Vilnassa pidettävässä Naton huippukokouksessa nähdään, millaista tukea sotilasliitto on valmis antamaan Ukrainalle.

Pyykösen mukaan tämän jälkeen nähdään, kuinka Venäjä reagoi. Naton linjaus voi avata tietä neuvotteluihin – tai sulkea sen.

– Nyt kaivattaisiin diplomatian taitoa, sanoi Pyykönen. – Myös Venäjän pitäisi olla valmis neuvotteluihin. Tämä on alkutekijöissään, koska Venäjä pelaa omilla säännöillään.

Venäjän ydinasepelote rajoitti sodan Ukrainaan

Neuvotteluiden sijasta Venäjä ampuu ohjuksia syvälle Ukrainaan pääkaupunkia Kiovaa myöten. Ukraina on puolestaan lisännyt droonein tekemiään iskuja Venäjän alueella sijaitseviin kohteisiin.

Venäjän valloitusretken erityispiirre – alkaen jo Krimin miehityksestä – on se, että Euroopassa käydyn sodan osapuolena on ydinasevaltio.

Ranhanaktivisti, kansainvälisen Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestön johtoon toukokuussa valittu Kati Juva sanoo, että ydinasepelote näyttää toistaiseksi toimineen suurvaltojen välillä. Samalla se kuitenkin avaa tien ”alemman tason” konflikteihin.

Avaa kuvien katselu Rauhanaktivisti Kati Juva mielenosoituksessa Senaatintorilla vuonna 2016. Kuva: Julia Holmvik / Yle

– Venäjä lähti valloittamaan Ukrainaa tietäen, että Yhdysvallat ei voi puuttua peliin samalla mitalla.

Venäjän ydinasepelotteen vuoksi sotaa on käyty lähinnä vain Ukrainan alueella. Samalla Venäjän hyökkäys on lisännyt ydinaseiden houkuttelevuutta Iranin kaltaisten maiden silmissä.

–– Niin kauan kuin Ukrainassa soditaan, ydinaseiden supistaminen tuskin etenee, arvioi Juva.

– Silti se olisi tarpeen, sillä ydinaseita rajoittavat sopimukset alkoivat murentua jo kauan ennen sotaa.

Venäjältä kantautuvista kovista puheista huolimatta Juva arvioi, ettei maan ydinasedoktriini ole muuttunut. Sen mukaan Kreml turvautuisi tuomiopäivän aseisiin vain arvioidessaan valtakunnan olemassaolon olevan uhattuna.

Ydinasepelotteesta huolimatta kumpikin osapuoli hakee ratkaisua tavanomaisin asein, ja Ukrainan ennakoidun vastahyökkäyksen myötä taistelut todennäköisesti vain kiihtyvät.

Voiko tekoäly auttaa rauhan teossa?

Tutkijat ovat kuitenkin hahmotelleet myös sitä, kuinka ihmiskuntaa riivaavasta sotien kierteestä voitaisiin päästä eroon. Tekoälytutkija Timo Honkela ehdotti Rauhankone-kirjassaan turvautumista koneälyyn.

Honkela (1962-2020 ) kirjoitti teoksensa testamenttina vähän ennen kuolemaansa.

Avaa kuvien katselu ”Rauhankoneen” kirjoittaja, tekoälytutkija Timo Honkela helmikuussa 2017. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tutkijan mukaan tekoäly voi ehkäistä sotia. Hän viittasi ”rauhankoneella” miljoonien tai jopa miljardien ohjelmistojen kokonaisuuteen, joka kulkee nykyihmisen mukana älypuhelimessa.

Honkela ennakoi tekoälyn yhteiskunnallisen merkityksen kasvua Ylen Itse asiassa kuultuna -ohjelmassa vuonna 2017. Hän uskoi, että tekoäly muuttaa maailman aivan toisenlaiseksi sadan vuoden kuluessa.

Avaa kuvien katselu Suurkaupungin elämä jatkuu ohjushyökkäyksistä huolimatta. Kiovalaisia näköalatasanteella 6.4.2023. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA

– Ohjelmistot voivat auttaa meitä ihmiskuntana ymmärtämään toisiamme ja olemaan rauhanomaisempia, Honkela sanoi.

Honkela pohti, että vaikka ”rauhankone” ei ehtisi vaikuttaa vaikkapa Putinin ja vuonna 2017 vallassa olleen Trumpin suhteisiin, voisi kollektiivinen järki tulevaisuudessa korvata vallankäyttäjien kapean näkemyksen.

– Yhdellä ihmisellä ei voi olla sellaista tietoa maailmasta, joka antaisi mahdollisuuden tehdä hyviä päätöksiä, päätteli Honkela.

Timo Honkela hahmotteli näkymän Ateenan kansankokouksen kaltaisesta demokratiasta, jossa sotien kaltaiset katastrofit vältettäisiin tekoälyn mahdollistavan laajan kansanvallan avulla.

– Näin ei yksi ihminen hullunkiiltoisine silmineen pääse yksin päättämään asioista, sanoi Honkela Juho-Pekka Rantalan haastattelussa.

Avaa kuvien katselu Kulttuuria seinillä, skoottereita katukäytävällä 22.4.2023. Kiovalaiset voivat käydä iltakävelyllä - jos hälytystä ei ole annettu. Kuva: Danylo Antoniuk / AOP

Honkela ei ehtinyt nähdä, millaisiin seurauksiin yhden johtajan päätökset voivat 2000-luvun Euroopassa johtaa.

Mutta tutkija ehti jättää jälkeensä ehdotuksen siitä, kuinka mielivaltaa ja ajautumista sotiin voitaisiin tulevaisuudessa hillitä.

